https://sputnikarabic.ae/20220905/أفغانستان-تؤكد-لروسيا-إجرائها-تحقيقا-جادا-في-الهجوم-على-سفارتها-في-كابول-1067333814.html

أفغانستان تؤكد لروسيا إجراءها تحقيقا جادا في التفجير بالقرب من سفارتها في كابول

أفغانستان تؤكد لروسيا إجراءها تحقيقا جادا في التفجير بالقرب من سفارتها في كابول

أكد القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني، أمير خان متقي، اليوم الاثنين، لنظيره الروسي سيرغي لافروف أن جميع الإجراءات الضرورية للتحقيق في التفجير الإرهابي في... 05.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-05T17:21+0000

2022-09-05T17:21+0000

2022-09-05T17:28+0000

روسيا

أخبار أفغانستان اليوم

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وأعرب خان متقي عن تعازيه للافروف في ضحايا البعثة الروسية إثر الحادث الإرهابي الذي وقع بالقرب من السفارة الروسية في كابول حسب بيان وزارة الخارجية الروسية.وشدد الطرفان على أهمية اتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الأمني ​​في منطقة السفارة الروسية، كما على تعزيز التعاون الثنائي في مكافحة الإرهاب الدولي.وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، مقتل اثنين من موظفي البعثة الدبلوماسية في سفارة روسيا لدى أفغانستان جراء انفجار كابول.ووصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، التفجير الذي حصل بالقرب من السفارة الروسية في كابول، اليوم الاثنين، بالهجوم الإرهابي.وأضاف بيسكوف للصحفيين في تعليقه على الانفجار، قائلا: "إنه عمل إرهابي، والآن المهم هو الحصول على معلومات من مكان الحادث حول ما حدث للدبلوماسيين الروس".

https://sputnikarabic.ae/20220905/السعودية-تدين-التفجير-الإرهابي-الذي-وقع-بالقرب-من-السفارة-الروسية-في-كابول-1067332576.html

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