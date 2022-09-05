https://sputnikarabic.ae/20220905/أفغانستان-تؤكد-لروسيا-إجرائها-تحقيقا-جادا-في-الهجوم-على-سفارتها-في-كابول-1067333814.html
أفغانستان تؤكد لروسيا إجراءها تحقيقا جادا في التفجير بالقرب من سفارتها في كابول
أفغانستان تؤكد لروسيا إجراءها تحقيقا جادا في التفجير بالقرب من سفارتها في كابول
أكد القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني، أمير خان متقي، اليوم الاثنين، لنظيره الروسي سيرغي لافروف أن جميع الإجراءات الضرورية للتحقيق في التفجير الإرهابي في... 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T17:21+0000
2022-09-05T17:21+0000
2022-09-05T17:28+0000
روسيا
أخبار أفغانستان اليوم
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وأعرب خان متقي عن تعازيه للافروف في ضحايا البعثة الروسية إثر الحادث الإرهابي الذي وقع بالقرب من السفارة الروسية في كابول حسب بيان وزارة الخارجية الروسية.وشدد الطرفان على أهمية اتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الأمني في منطقة السفارة الروسية، كما على تعزيز التعاون الثنائي في مكافحة الإرهاب الدولي.وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، مقتل اثنين من موظفي البعثة الدبلوماسية في سفارة روسيا لدى أفغانستان جراء انفجار كابول.ووصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، التفجير الذي حصل بالقرب من السفارة الروسية في كابول، اليوم الاثنين، بالهجوم الإرهابي.وأضاف بيسكوف للصحفيين في تعليقه على الانفجار، قائلا: "إنه عمل إرهابي، والآن المهم هو الحصول على معلومات من مكان الحادث حول ما حدث للدبلوماسيين الروس".
https://sputnikarabic.ae/20220905/السعودية-تدين-التفجير-الإرهابي-الذي-وقع-بالقرب-من-السفارة-الروسية-في-كابول-1067332576.html
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روسيا, أخبار أفغانستان اليوم
روسيا, أخبار أفغانستان اليوم
أفغانستان تؤكد لروسيا إجراءها تحقيقا جادا في التفجير بالقرب من سفارتها في كابول
17:21 GMT 05.09.2022 (تم التحديث: 17:28 GMT 05.09.2022) تابعنا عبر
أكد القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني، أمير خان متقي، اليوم الاثنين، لنظيره الروسي سيرغي لافروف أن جميع الإجراءات الضرورية للتحقيق في التفجير الإرهابي في كابول سيتم اتخاذها.
وأعرب خان متقي عن تعازيه للافروف في ضحايا البعثة الروسية إثر الحادث الإرهابي الذي وقع بالقرب من السفارة الروسية في كابول حسب بيان وزارة الخارجية الروسية
.
وجاء في بيان الخارجية الروسية بشأن الاتصال الهاتفي بين لافروف ومتقي: "على خلفية الهجوم الإرهابي الذي وقع صباح اليوم 5 أيلول/سبتمبر قرب القسم القنصلي بالسفارة الروسية في كابول، والذي أدى إلى مقتل اثنين من أعضاء البعثة الدبلوماسية ومواطنين أفغان، أعرب أمير خان تقي عن تعازي القيادة الأفغانية، وأكد أنه سيتم اتخاذ كل ما يلزم من تدابير للتحقيق في هذه الجريمة".
وشدد الطرفان على أهمية اتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الأمني في منطقة السفارة الروسية، كما على تعزيز التعاون الثنائي في مكافحة الإرهاب الدولي.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، مقتل اثنين من موظفي البعثة الدبلوماسية
في سفارة روسيا لدى أفغانستان جراء انفجار كابول.
ووصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، التفجير الذي حصل بالقرب من السفارة الروسية في كابول، اليوم الاثنين، بالهجوم الإرهابي.
وأضاف بيسكوف للصحفيين في تعليقه على الانفجار، قائلا: "إنه عمل إرهابي، والآن المهم هو الحصول على معلومات من مكان الحادث حول ما حدث للدبلوماسيين الروس".