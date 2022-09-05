القائم بأعمال الخارجية الأفغانية يعزي لافروف بضحايا الهجوم على السفارة الروسية بكابول
16:10 GMT 05.09.2022 (تم التحديث: 16:16 GMT 05.09.2022)
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قدّم القائم بأعمال وزارة الخارجية بأفغانستان، أمير خان متقي، التعازي لروسيا بعد وفاة اثنين من طاقم السفارة الروسية بكابول إثر تفجير انتحاري.
وكتب عبد القهار بلخي، ممثل وزارة الخارجية في حكومة طالبان (حركة طالبان تحت عقوبات الأمم المتحدة بسبب الأنشطة الإرهابية)، عبر حسابه على موقع "تويتر"، قائلا: "وزير الخارجية أمير خان متكي أجرى اتصالا هاتفيا مساء اليوم مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أعرب الوزير عن تعازيه لنظيره الروسي فيما يتعلق بالتفجير الذي وقع اليوم قرب السفارة الروسية في كابول".
آقای متقی گفت که دوطرف نباید اجازه دهند که چنین اعمال منفیِ دشمن روی روابط نزدیک و مثبت دو کشور تأثیر منفی گذارد.— Abdul Qahar Balkhi (@QaharBalkhi) September 5, 2022
آقای لاوروف نیز مراتب غمشریکی خویش را برای قربانیان افغانِ این حادثه به جانب افغانستان ابراز نمود و از این ارتباط تیلفونی تشکری نمود.
وبحسب قوله، أكد متكي للافروف أن قوات الأمن الأفغانية ستولي اهتماما خاصا لأمن السفارة الروسية.
هذا وقال عبد القهار بلخي المتحدث باسم وزارة الخارجية في حكومة طالبان، إن وزارة الخارجية الأفغانية تأمل ألا يؤثر التفجير الإرهابي الذي وقع بالقرب من السفارة الروسية في كابول بشكل سلبي على العلاقات مع موسكو.
وزیر امور خارجهٔ روسیه این رویداد را کارِ سازمانهای جنایتکار بینالمللی خواند و روی مبارزه علیه آنها تأکید نمود.— Abdul Qahar Balkhi (@QaharBalkhi) September 5, 2022
در اخیر، وزیر امور خارجهٔ کشور به همتای روسی خویش اطمینان داد که نیروهای امنیتی افغانستان به امنیت سفارت روسیه توجه ویژه خواهند کرد.
ونشر بلخي تغريدة قال فيه: "لدينا علاقات وثيقة مع روسيا ولن نسمح لمثل هذه التصرفات السلبية من جانب الأعداء بالتأثير سلبا على العلاقات بين البلدين".
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، مقتل اثنين من موظفي البعثة الدبلوماسية في سفارة روسيا لدى أفغانستان جراء انفجار كابول.
ووصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، التفجير الذي حصل بالقرب من السفارة الروسية في كابول، اليوم الاثنين، بالهجوم الإرهابي.
وأضاف بيسكوف للصحفيين في تعليقه على الانفجار، قائلا: "إنه عمل إرهابي، والآن المهم هو الحصول على معلومات من مكان الحادث حول ما حدث للدبلوماسيين الروس".