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https://sputnikarabic.ae/20220905/أفغانستان-تعرب-لروسيا-عن-تعازيها-في-التفجير-الإرهابي-الذي-وقع-قرب-السفارة-الروسية-بكابول-1067330399.html
القائم بأعمال الخارجية الأفغانية يعزي لافروف بضحايا الهجوم على السفارة الروسية بكابول
القائم بأعمال الخارجية الأفغانية يعزي لافروف بضحايا الهجوم على السفارة الروسية بكابول
قدّم القائم بأعمال وزارة الخارجية بأفغانستان، أمير خان متقي، التعازي لروسيا بعد وفاة اثنين من طاقم السفارة الروسية بكابول إثر تفجير انتحاري. 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T16:10+0000
2022-09-05T16:16+0000
العالم
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وكتب عبد القهار بلخي، ممثل وزارة الخارجية في حكومة طالبان (حركة طالبان تحت عقوبات الأمم المتحدة بسبب الأنشطة الإرهابية)، عبر حسابه على موقع "تويتر"، قائلا: "وزير الخارجية أمير خان متكي أجرى اتصالا هاتفيا مساء اليوم مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أعرب الوزير عن تعازيه لنظيره الروسي فيما يتعلق بالتفجير الذي وقع اليوم قرب السفارة الروسية في كابول".هذا وقال عبد القهار بلخي المتحدث باسم وزارة الخارجية في حكومة طالبان، إن وزارة الخارجية الأفغانية تأمل ألا يؤثر التفجير الإرهابي الذي وقع بالقرب من السفارة الروسية في كابول بشكل سلبي على العلاقات مع موسكو.وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، مقتل اثنين من موظفي البعثة الدبلوماسية في سفارة روسيا لدى أفغانستان جراء انفجار كابول.ووصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، التفجير الذي حصل بالقرب من السفارة الروسية في كابول، اليوم الاثنين، بالهجوم الإرهابي.وأضاف بيسكوف للصحفيين في تعليقه على الانفجار، قائلا: "إنه عمل إرهابي، والآن المهم هو الحصول على معلومات من مكان الحادث حول ما حدث للدبلوماسيين الروس".
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العالم, صوت انفجار, كابول, روسيا
العالم, صوت انفجار, كابول, روسيا

القائم بأعمال الخارجية الأفغانية يعزي لافروف بضحايا الهجوم على السفارة الروسية بكابول

16:10 GMT 05.09.2022 (تم التحديث: 16:16 GMT 05.09.2022)
© Sputnik . Pravov / الانتقال إلى بنك الصورمبنى السفارة الروسية في كابول
مبنى السفارة الروسية في كابول - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2022
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قدّم القائم بأعمال وزارة الخارجية بأفغانستان، أمير خان متقي، التعازي لروسيا بعد وفاة اثنين من طاقم السفارة الروسية بكابول إثر تفجير انتحاري.
وكتب عبد القهار بلخي، ممثل وزارة الخارجية في حكومة طالبان (حركة طالبان تحت عقوبات الأمم المتحدة بسبب الأنشطة الإرهابية)، عبر حسابه على موقع "تويتر"، قائلا: "وزير الخارجية أمير خان متكي أجرى اتصالا هاتفيا مساء اليوم مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أعرب الوزير عن تعازيه لنظيره الروسي فيما يتعلق بالتفجير الذي وقع اليوم قرب السفارة الروسية في كابول".
وبحسب قوله، أكد متكي للافروف أن قوات الأمن الأفغانية ستولي اهتماما خاصا لأمن السفارة الروسية.
هذا وقال عبد القهار بلخي المتحدث باسم وزارة الخارجية في حكومة طالبان، إن وزارة الخارجية الأفغانية تأمل ألا يؤثر التفجير الإرهابي الذي وقع بالقرب من السفارة الروسية في كابول بشكل سلبي على العلاقات مع موسكو.
ونشر بلخي تغريدة قال فيه: "لدينا علاقات وثيقة مع روسيا ولن نسمح لمثل هذه التصرفات السلبية من جانب الأعداء بالتأثير سلبا على العلاقات بين البلدين".
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، مقتل اثنين من موظفي البعثة الدبلوماسية في سفارة روسيا لدى أفغانستان جراء انفجار كابول.
ووصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، التفجير الذي حصل بالقرب من السفارة الروسية في كابول، اليوم الاثنين، بالهجوم الإرهابي.
وأضاف بيسكوف للصحفيين في تعليقه على الانفجار، قائلا: "إنه عمل إرهابي، والآن المهم هو الحصول على معلومات من مكان الحادث حول ما حدث للدبلوماسيين الروس".
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