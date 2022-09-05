https://sputnikarabic.ae/20220905/أوشاكوف-بوتين-سيتحدث-في-المنتدى-الاقتصادي-الشرقي-عن-مهام-روسيا-في-مواجهة-العدوان-الغربي-1067315206.html
أوشاكوف: بوتين سيتحدث في المنتدى الاقتصادي الشرقي عن مهام روسيا في مواجهة العدوان الغربي
أوشاكوف: بوتين سيتحدث في المنتدى الاقتصادي الشرقي عن مهام روسيا في مواجهة العدوان الغربي
قال مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، إن فلاديمير بوتين سيقدم في خطابه في المنتدى الاقتصادي الشرقي تقييما للوضع في السياسة والاقتصاد العالميين، كما سيتحدث عن... 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T13:20+0000
2022-09-05T13:20+0000
2022-09-05T13:20+0000
روسيا
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وأضاف أوشاكوف، قائلا: "من المتوقع أن يقدم رئيسنا تقييمات مفصلة للوضع الحالي في الاقتصاد العالمي والسياسة. سيتحدث عن التحولات الأساسية العميقة التي يمر بها العالم الحديث، حول نقل مركز الأعمال التجارية والنشاط المالي العالمي من الغرب إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وسنتحدث عن التحديات التي تواجه الاقتصاد الروسي في مواجهة العدوان الاقتصادي والمالي والتكنولوجي من قبل الدول الغربية".ووفقا لأوشاكوف، بالإضافة إلى خطاب بوتين في الجلسة العامة، يوجد خطابات مقررة لرئيس وزراء الحكومة المؤقتة لميانمار مين أونغ هلين، ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، ورئيس وزراء منغوليا لوفساننامسرين أويون إردين، ورئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني لي زانشو.كما سيقوم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري يعقوب، ورئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه تينه، بإلقاء خطاب عبر تقنية الفيديو للمشاركين في الجلسة. وأكد أوشاكوف أن منتدى هذا العام يعقد تحت شعار "نحو عالم متعدد الأقطاب". وأضاف أن برنامج الأعمال الخاص بالمنتدى يوفر أكثر من 90 حدثا، بما في ذلك جلسات النقاش والموائد المستديرة، بالإضافة إلى حوارات الأعمال عبر البلاد. في إطار المنتدى الاقتصادي العالمي، ستُعقد أيضًا اجتماعات مجلس الأعمال لتنمية الشرق الأقصى الروسي والمقاطعات الشمالية الشرقية للصين، ومؤتمر حول الاستثمار والتجارة في القطب الشمالي.
https://sputnikarabic.ae/20220905/بوتين-الأولوية-للمستهلكين-الروس-في-مشروع-سخالين-2-1067313891.html
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روسيا
أوشاكوف: بوتين سيتحدث في المنتدى الاقتصادي الشرقي عن مهام روسيا في مواجهة العدوان الغربي
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قال مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، إن فلاديمير بوتين سيقدم في خطابه في المنتدى الاقتصادي الشرقي تقييما للوضع في السياسة والاقتصاد العالميين، كما سيتحدث عن المهام التي تواجه الاقتصاد الروسي في مواجهة العدوان الغربي.
وأضاف أوشاكوف، قائلا: "من المتوقع أن يقدم رئيسنا تقييمات مفصلة للوضع الحالي في الاقتصاد العالمي والسياسة. سيتحدث عن التحولات الأساسية العميقة التي يمر بها العالم الحديث، حول نقل مركز الأعمال التجارية والنشاط المالي العالمي من الغرب إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وسنتحدث عن التحديات التي تواجه الاقتصاد الروسي في مواجهة العدوان الاقتصادي والمالي والتكنولوجي من قبل الدول الغربية".
وأشار إلى أنه في 6 سبتمبر/أيلول، سيعقد بوتين اجتماعا مع الوسطاء والمتحدثين في جلسات المنتدى الاقتصادي العالمي الرئيسية.
ووفقا لأوشاكوف، بالإضافة إلى خطاب بوتين في الجلسة العامة، يوجد خطابات مقررة لرئيس وزراء الحكومة المؤقتة لميانمار مين أونغ هلين، ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، ورئيس وزراء منغوليا لوفساننامسرين أويون إردين، ورئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني لي زانشو.
كما سيقوم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري يعقوب، ورئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه تينه، بإلقاء خطاب عبر تقنية الفيديو للمشاركين في الجلسة.
وأكد أوشاكوف أن منتدى هذا العام يعقد تحت شعار "نحو عالم متعدد الأقطاب". وأضاف أن برنامج الأعمال الخاص بالمنتدى يوفر أكثر من 90 حدثا، بما في ذلك جلسات النقاش والموائد المستديرة، بالإضافة إلى حوارات الأعمال عبر البلاد. في إطار المنتدى الاقتصادي العالمي، ستُعقد أيضًا اجتماعات مجلس الأعمال لتنمية الشرق الأقصى الروسي والمقاطعات الشمالية الشرقية للصين، ومؤتمر حول الاستثمار والتجارة في القطب الشمالي.