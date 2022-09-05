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العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220905/إطلاق-سراح-الجنود-الأوكرانيين-الأوائل-الذين-استسلموا-لقوات-التحالف-في-منطقة-خاركوف-1067309183.html
إطلاق سراح الجنود الأوكرانيين الأوائل الذين استسلموا لقوات التحالف في منطقة خاركوف
إطلاق سراح الجنود الأوكرانيين الأوائل الذين استسلموا لقوات التحالف في منطقة خاركوف
تم السماح للجنود الأوكرانيين الأوائل، الذين رفضوا المشاركة في الأعمال القتالية واستسلموا لقوات التحالف في منطقة خاركوف، بالعودة إلى عائلاتهم. 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T11:35+0000
2022-09-05T11:48+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
جنود
أسير
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأفاد مراسل "سبوتنيك" نقلا عن جنود سابقين، فإنه يتم الإفراج عن المعتقلين بشرط أن يكونوا مقيمين في الأراضي المحررة ولم يشاركوا في الأعمال القتالية بعد 24 فبراير، كما أنهم غير متورطين في جرائم حرب لنظام كييف.سيتعين على جميع الأفراد العسكريين السابقين الذين اجتازوا الاختبار التسجيل لدى السلطات في الأراضي المحررة، وسيتم منعهم مؤقتًا من مغادرة المنطقة.هذا ويرى المراقبون بأن الجيش الأوكراني في حالة يرثى لها.ويشيرون إلى أن الفساد على اختلاف أنواعه والاتجار بالأسلحة المسروقة وغير ذلك من الحوادث تضرب معنويات جنود الجيش الأوكراني حتى أنهم لا يرون مبررا لمواصلة قتال القوات الروسية التي أتت إلى أوكرانيا لوقف اعتداءات المسلحين على المواطنين في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.وفي ظن أليكسي أنبيلوغوف، وهو خبير عسكري روسي معروف، فإن جنود الجيش الأوكراني سيبدؤون في وقت قريب بإعلان استسلامهم بشكل جماعي، مسلّمين أنفسهم إلى القوات الروسية دون الانتظار حتى حلول الشتاء بأمطاره وأمراضه.وذكر الخبير في الحديث لموقع "أوكرانيا" الإخباري أن الكثيرين من جنود الجيش الأوكراني كانوا قد أعلنوا استسلامهم أو رفضوا تنفيذ أوامر قادتهم.
https://sputnikarabic.ae/20220824/خبير-عسكري-يرتقب-استسلام-الجيش-الأوكراني-1066800484.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, جنود, أسير
روسيا, أخبار أوكرانيا, جنود, أسير

إطلاق سراح الجنود الأوكرانيين الأوائل الذين استسلموا لقوات التحالف في منطقة خاركوف

11:35 GMT 05.09.2022 (تم التحديث: 11:48 GMT 05.09.2022)
© Пресс-служба Минобороны РФ / الانتقال إلى بنك الصورأسرى من عناصر القوات الأوكرانية الذين أعلنوا الاستسلام في جزيرة زْمِيِينيه
أسرى من عناصر القوات الأوكرانية الذين أعلنوا الاستسلام في جزيرة زْمِيِينيه - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2022
© Пресс-служба Минобороны РФ
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تم السماح للجنود الأوكرانيين الأوائل، الذين رفضوا المشاركة في الأعمال القتالية واستسلموا لقوات التحالف في منطقة خاركوف، بالعودة إلى عائلاتهم.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" نقلا عن جنود سابقين، فإنه يتم الإفراج عن المعتقلين بشرط أن يكونوا مقيمين في الأراضي المحررة ولم يشاركوا في الأعمال القتالية بعد 24 فبراير، كما أنهم غير متورطين في جرائم حرب لنظام كييف.
وقد ضمت الدفعة الأولى من العائدين إلى ديارهم ثلاثة متعاقدين أوكرانيين.
سيتعين على جميع الأفراد العسكريين السابقين الذين اجتازوا الاختبار التسجيل لدى السلطات في الأراضي المحررة، وسيتم منعهم مؤقتًا من مغادرة المنطقة.
هذا ويرى المراقبون بأن الجيش الأوكراني في حالة يرثى لها.
جنود من الجيش الأوكراني، الذين استسلموا للجيش الروسي، في لوغانسك، 25 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2022
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ويشيرون إلى أن الفساد على اختلاف أنواعه والاتجار بالأسلحة المسروقة وغير ذلك من الحوادث تضرب معنويات جنود الجيش الأوكراني حتى أنهم لا يرون مبررا لمواصلة قتال القوات الروسية التي أتت إلى أوكرانيا لوقف اعتداءات المسلحين على المواطنين في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
وفي ظن أليكسي أنبيلوغوف، وهو خبير عسكري روسي معروف، فإن جنود الجيش الأوكراني سيبدؤون في وقت قريب بإعلان استسلامهم بشكل جماعي، مسلّمين أنفسهم إلى القوات الروسية دون الانتظار حتى حلول الشتاء بأمطاره وأمراضه.
وذكر الخبير في الحديث لموقع "أوكرانيا" الإخباري أن الكثيرين من جنود الجيش الأوكراني كانوا قد أعلنوا استسلامهم أو رفضوا تنفيذ أوامر قادتهم.
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