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https://sputnikarabic.ae/20220905/إعلام-أوبك-قد-تخفض-الإنتاج-لرفع-أسعار-النفط-1067308316.html
إعلام: أوبك+ قد تخفض الإنتاج لرفع أسعار النفط
إعلام: أوبك+ قد تخفض الإنتاج لرفع أسعار النفط
يتوقع أن توافق منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفاؤها "أوبك +"، اليوم الاثنين، على زيادة جديدة طفيفة في إنتاج النفط. وعلى الرغم من ذلك قد تختار خفض الإنتاج لرفع... 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T11:19+0000
2022-09-05T11:19+0000
أوبك
سوق النفط
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من المقرر أن يعقد الأعضاء الثلاثة عشر في منظمة الدول المصدرة للنفط بقيادة السعودية، وحلفاؤهم العشرة بقيادة روسيا، اجتماعا دوريا لتعديل حصصهم في شهر أكتوبر/ تشرين الأول، بحسب وكالة "فرانس برس".ارتفعت أسعار النفط لنحو 140 دولارا للبرميل في مارس/ آذار، بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، ولكنها تراجعت وسط مخاوف الركود وإغلاقات كورونا في الصين المستهلك الرئيسي، واحتمال العودة للاتفاق النووي الإيراني.ومنذ ذلك الحين تراجع المؤشر الدولي الرئيسي وخام برنت وعقود الولايات المتحدة إلى أقل من 100 دولار، الأمر الذي أثار تكهنات بأن أوبك + قد تخفض الإنتاج لدعم الأسعار.قال كريج إيرلام، محلل السوق في منصة "OANDA " التجارية :"من المتوقع أن تترك المجموعة أهداف الإنتاج بدون تغيير، لكن من المحتمل أن يناقش على الأقل خفض الإنتاج، الأمر الذي في حال تم اتباعه سوف يخلق المزيد من التقلبات وعدم اليقين في وقت يسود فيه قدر كبير من القلق".وأضاف إيرلام : "خفض الإنتاج لن يجعلهم أي أصدقاء في وقت يواجه فيه العالم أزمة تكلفة المعيشة بالفعل، وفشلت المجموعة في مواكبة الطلب هذا العام".وافقت "أوبك + " في اجتماعها الأخير على زيادة طفيفة قدرها 100 ألف برميل يوميا لشهر سبتمبر/ أيلول وهي أقل ست مرات من قراراتها السابقة.
https://sputnikarabic.ae/20220902/هل-تتجه-أوبك--لخفض-الإنتاج-للحفاظ-على-أسعار-النفط-1067201204.html
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أوبك, سوق النفط
أوبك, سوق النفط

إعلام: أوبك+ قد تخفض الإنتاج لرفع أسعار النفط

11:19 GMT 05.09.2022
© flickr.com / alex.ch منظمة البلدان المصدرة للنفط
منظمة البلدان المصدرة للنفط - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2022
© flickr.com / alex.ch
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يتوقع أن توافق منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفاؤها "أوبك +"، اليوم الاثنين، على زيادة جديدة طفيفة في إنتاج النفط. وعلى الرغم من ذلك قد تختار خفض الإنتاج لرفع الأسعار التي تراجعت على خلفية المخاوف من الركود.
من المقرر أن يعقد الأعضاء الثلاثة عشر في منظمة الدول المصدرة للنفط بقيادة السعودية، وحلفاؤهم العشرة بقيادة روسيا، اجتماعا دوريا لتعديل حصصهم في شهر أكتوبر/ تشرين الأول، بحسب وكالة "فرانس برس".
أوبك - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2022
هل تتجه "أوبك +" لخفض الإنتاج للحفاظ على أسعار النفط
2 سبتمبر, 15:33 GMT
ارتفعت أسعار النفط لنحو 140 دولارا للبرميل في مارس/ آذار، بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، ولكنها تراجعت وسط مخاوف الركود وإغلاقات كورونا في الصين المستهلك الرئيسي، واحتمال العودة للاتفاق النووي الإيراني.
ومنذ ذلك الحين تراجع المؤشر الدولي الرئيسي وخام برنت وعقود الولايات المتحدة إلى أقل من 100 دولار، الأمر الذي أثار تكهنات بأن أوبك + قد تخفض الإنتاج لدعم الأسعار.
قال كريج إيرلام، محلل السوق في منصة "OANDA " التجارية :"من المتوقع أن تترك المجموعة أهداف الإنتاج بدون تغيير، لكن من المحتمل أن يناقش على الأقل خفض الإنتاج، الأمر الذي في حال تم اتباعه سوف يخلق المزيد من التقلبات وعدم اليقين في وقت يسود فيه قدر كبير من القلق".
وأضاف إيرلام : "خفض الإنتاج لن يجعلهم أي أصدقاء في وقت يواجه فيه العالم أزمة تكلفة المعيشة بالفعل، وفشلت المجموعة في مواكبة الطلب هذا العام".
وافقت "أوبك + " في اجتماعها الأخير على زيادة طفيفة قدرها 100 ألف برميل يوميا لشهر سبتمبر/ أيلول وهي أقل ست مرات من قراراتها السابقة.
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