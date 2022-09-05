https://sputnikarabic.ae/20220905/إيران-تدين-بشدة-التفجير-الإرهابي-بالقرب-من-السفارة-الروسية-في-كابول-1067334637.html
إيران تدين بشدة التفجير الإرهابي بالقرب من السفارة الروسية في كابول
إيران تدين بشدة التفجير الإرهابي بالقرب من السفارة الروسية في كابول
أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، "بشدة الهجوم الإرهابي على مبنى القسم القنصلي بالسفارة الروسية في العاصمة الأفغانية كابول". 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T17:44+0000
2022-09-05T17:44+0000
2022-09-05T17:44+0000
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وأعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفي، عن تعازيه للحكومة الروسية وأسر القتيلين الاثنين من أعضاء هذه السفارة، وكذلك أسر الضحايا الأفغان الآخرين الذين سقطوا جراء التفجير الإرهابي.وطالب كنعاني، "السلطات الأفغانية باتخاذ إجراءات أكثر جدية لضمان أمن السفارات والأماكن الدبلوماسية في أفغانستان"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.ولقي اثنان من أعضاء البعثة الدبلوماسية الروسية في العاصمة الأفغانية كابول مصرعهما، إثر تفجير إرهابي وقع اليوم بالقرب من السفارة الروسية.وصرح مصدر أفغاني، لوكالة "سبوتنيك" بوقت سابق، بأن هناك ما بين 15 و20 شخصا سقطوا، بين قتيل وجريح؛ جراء الحادث.
https://sputnikarabic.ae/20220905/لافروف-سفارتنا-في-كابول-تعزز-إجراءاتها-الأمنية-عقب-الانفجار-1067303040.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, أخبار روسيا اليوم, أخبار أفغانستان اليوم
أخبار إيران, أخبار روسيا اليوم, أخبار أفغانستان اليوم
إيران تدين بشدة التفجير الإرهابي بالقرب من السفارة الروسية في كابول
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أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، "بشدة الهجوم الإرهابي على مبنى القسم القنصلي بالسفارة الروسية في العاصمة الأفغانية كابول".
وأعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفي، عن تعازيه للحكومة الروسية وأسر القتيلين الاثنين من أعضاء هذه السفارة، وكذلك أسر الضحايا الأفغان الآخرين الذين سقطوا جراء التفجير الإرهابي.
وطالب كنعاني، "السلطات الأفغانية باتخاذ إجراءات أكثر جدية لضمان أمن السفارات والأماكن الدبلوماسية في أفغانستان"، حسب وكالة
الأنباء الإيرانية- إرنا.
ولقي اثنان من أعضاء البعثة الدبلوماسية الروسية
في العاصمة الأفغانية كابول مصرعهما، إثر تفجير إرهابي وقع اليوم بالقرب من السفارة الروسية.
وصرح مصدر أفغاني، لوكالة "سبوتنيك" بوقت سابق، بأن هناك ما بين 15 و20 شخصا سقطوا، بين قتيل وجريح؛ جراء الحادث.