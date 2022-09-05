https://sputnikarabic.ae/20220905/اختبار-أول-نموذج-تجريبي-في-العالم-لشبكة-حرارية-تستخدم-ثاني-أكسيد-الكربون-للتدفئة-1067306602.html

اختبار أول نموذج تجريبي في العالم لشبكة حرارية تستخدم ثاني أكسيد الكربون للتدفئة

اختبار أول نموذج تجريبي في العالم لشبكة حرارية تستخدم ثاني أكسيد الكربون للتدفئة

يعكف فريق بحثي في سويسرا حاليا على اختبار أوّل نموذج تجريبي في العالم لشبكة حرارية تستخدم ثاني أكسيد الكربون كسائل يتم نقله وتوزيعه عبر الأنابيب. 05.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-05T10:57+0000

2022-09-05T10:57+0000

2022-09-05T10:59+0000

علوم

منوعات

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وأوضح مدير المشروع جيسن باج كيف أنه "مع كيلو واحد من ثاني أكسيد الكربون المتبخّر والمتكثّف، سنحصل على طاقة أكثر بعشر مرات من نظام المياه الذي يبرد أو يسخن بثلاث درجات" وفقا لموقع "سويس إنفو" الحكومي.ويوضح فرانسوا ماريشال، الأستاذ في المعهد التقني الفدرالي العالي في لوزان (EPFL)، والمسؤول أيضًا عن المشروع، أن مثل هذا النظام، إذا تم دمجه مع نظام إدارة الطاقة الذكي، يمكن أن يجعل المدن مستقلة طاقيا.بالإضافة إلى ذلك، لا يتعين مد شبكة من أنابيب ثاني أكسيد الكربون في أعماق الأرض. يمكن دمج الأنابيب، على سبيل المثال، بسهولة في الأرصفة الجاهزة وربط جميع المباني في المدينة وكذلك المواقع الصناعية.ويضيف ماريشال: "سيتم تدفئة مدينة المستقبل وتبريدها بواسطة ثاني أوكسيد الكربون".ويجادل مروجو هذا المشروع بأن استخدام ثاني أوكسيد الكربون في الشبكات الحرارية سيكون أكثر إثارة للاهتمام وأكثر نفعا اقتصاديا.

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