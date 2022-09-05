https://sputnikarabic.ae/20220905/اختبار-أول-نموذج-تجريبي-في-العالم-لشبكة-حرارية-تستخدم-ثاني-أكسيد-الكربون-للتدفئة-1067306602.html
اختبار أول نموذج تجريبي في العالم لشبكة حرارية تستخدم ثاني أكسيد الكربون للتدفئة
اختبار أول نموذج تجريبي في العالم لشبكة حرارية تستخدم ثاني أكسيد الكربون للتدفئة
يعكف فريق بحثي في سويسرا حاليا على اختبار أوّل نموذج تجريبي في العالم لشبكة حرارية تستخدم ثاني أكسيد الكربون كسائل يتم نقله وتوزيعه عبر الأنابيب. 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T10:57+0000
2022-09-05T10:57+0000
2022-09-05T10:59+0000
علوم
منوعات
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وأوضح مدير المشروع جيسن باج كيف أنه "مع كيلو واحد من ثاني أكسيد الكربون المتبخّر والمتكثّف، سنحصل على طاقة أكثر بعشر مرات من نظام المياه الذي يبرد أو يسخن بثلاث درجات" وفقا لموقع "سويس إنفو" الحكومي.ويوضح فرانسوا ماريشال، الأستاذ في المعهد التقني الفدرالي العالي في لوزان (EPFL)، والمسؤول أيضًا عن المشروع، أن مثل هذا النظام، إذا تم دمجه مع نظام إدارة الطاقة الذكي، يمكن أن يجعل المدن مستقلة طاقيا.بالإضافة إلى ذلك، لا يتعين مد شبكة من أنابيب ثاني أكسيد الكربون في أعماق الأرض. يمكن دمج الأنابيب، على سبيل المثال، بسهولة في الأرصفة الجاهزة وربط جميع المباني في المدينة وكذلك المواقع الصناعية.ويضيف ماريشال: "سيتم تدفئة مدينة المستقبل وتبريدها بواسطة ثاني أوكسيد الكربون".ويجادل مروجو هذا المشروع بأن استخدام ثاني أوكسيد الكربون في الشبكات الحرارية سيكون أكثر إثارة للاهتمام وأكثر نفعا اقتصاديا.
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علوم, منوعات
اختبار أول نموذج تجريبي في العالم لشبكة حرارية تستخدم ثاني أكسيد الكربون للتدفئة
10:57 GMT 05.09.2022 (تم التحديث: 10:59 GMT 05.09.2022) تابعنا عبر
يعكف فريق بحثي في سويسرا حاليا على اختبار أوّل نموذج تجريبي في العالم لشبكة حرارية تستخدم ثاني أكسيد الكربون كسائل يتم نقله وتوزيعه عبر الأنابيب.
وأوضح مدير المشروع جيسن باج كيف أنه "مع كيلو واحد من ثاني أكسيد الكربون المتبخّر والمتكثّف، سنحصل على طاقة أكثر بعشر مرات من نظام المياه الذي يبرد أو يسخن بثلاث درجات" وفقا لموقع "سويس إنفو
" الحكومي.
ويقول الفريق المطور إنه يجب أن يكون من الممكن استخدام الأنابيب لنقل ثاني أكسيد الكربون السائل الأكثر إحكاما وأرخص بعشر مرات، والقادر على عبور المدن بسهولة، وربط جميع المباني ومن دون التعرّض إلى التجمّد.
ويوضح فرانسوا ماريشال، الأستاذ في المعهد التقني الفدرالي العالي في لوزان (EPFL)، والمسؤول أيضًا عن المشروع، أن مثل هذا النظام، إذا تم دمجه مع نظام إدارة الطاقة الذكي، يمكن أن يجعل المدن مستقلة طاقيا.
"الميزة بفضل هذه التقنية هي أننا سنكون قادرين على البحث عن مصادر الحرارة التي يتم إطلاقها عادة في البيئة، وإعادتها إلى المباني. هذا أحد الحلول الرئيسية لانتقال الطاقة"، وفقا لماريشال.
بالإضافة إلى ذلك، لا يتعين مد شبكة من أنابيب ثاني أكسيد الكربون في أعماق الأرض. يمكن دمج الأنابيب، على سبيل المثال، بسهولة في الأرصفة الجاهزة وربط جميع المباني في المدينة وكذلك المواقع الصناعية.
ويضيف ماريشال: "سيتم تدفئة مدينة المستقبل وتبريدها بواسطة ثاني أوكسيد الكربون".
ويجادل مروجو هذا المشروع بأن استخدام ثاني أوكسيد الكربون في الشبكات الحرارية سيكون أكثر إثارة للاهتمام وأكثر نفعا اقتصاديا.