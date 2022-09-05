https://sputnikarabic.ae/20220905/اعتقال-ضابط-كبير-في-الداخلية-العراقية-متلبسا-بالرشوة-فيديو-1067327661.html
اعتقال ضابط كبير في الداخلية العراقية "متلبسا بالرشوة"... فيديو
اعتقال ضابط كبير في الداخلية العراقية "متلبسا بالرشوة"... فيديو
اعتقلت قوات الأمن العراقية، اليوم الاثنين، مدير الأمن الوطني في محافظة ميسان (شرق البلاد) بتهمة تلقي رشوة مالية. 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T15:26+0000
2022-09-05T15:26+0000
2022-09-05T15:26+0000
العراق
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وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية، اليوم الاثنين، اعتقال مدير الأمن الوطني في محافظة ميسان "متلبساً بالجرم المشهود داخل مكتبه، بعد تلقيه رشوة مالية إثر ابتزاز مواطنين ومساومتهم".وقالت الهيئة إنها "تلقت عبر مصادرها السريَّة معلومات تفيد بإقدام مدير الأمن الوطني في ميسان بمساومة ذوي أحد المتهمين بالدعاوى التحقيقية المودعة لدى المديرية".وأضافت: "تلك المصادر أكدت طلب المشكو منه مبلغا من المال".وتابعت الهيئة أنها "ألفت، فور تلقيها المعلومات، فريق عملٍ من مكتب التحقيق التابع لها في محافظة ميسان، إذ تم نصب كمينٍ محكمٍ للإيقاع بالمتهم، وتم ضبطه بالجرم المشهود متلبساً بتسلُّم مبلغ الرشوة".
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
اعتقال ضابط كبير في الداخلية العراقية "متلبسا بالرشوة"... فيديو
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اعتقلت قوات الأمن العراقية، اليوم الاثنين، مدير الأمن الوطني في محافظة ميسان (شرق البلاد) بتهمة تلقي رشوة مالية.
وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية، اليوم الاثنين، اعتقال مدير الأمن الوطني في محافظة ميسان "متلبساً بالجرم المشهود داخل مكتبه، بعد تلقيه رشوة مالية إثر ابتزاز مواطنين ومساومتهم".
وقالت الهيئة إنها "تلقت عبر مصادرها السريَّة معلومات تفيد بإقدام مدير الأمن الوطني في ميسان بمساومة ذوي أحد المتهمين بالدعاوى التحقيقية المودعة لدى المديرية".
وأضافت: "تلك المصادر أكدت طلب المشكو منه مبلغا من المال".
وتابعت الهيئة أنها "ألفت، فور تلقيها المعلومات، فريق عملٍ من مكتب التحقيق التابع لها في محافظة ميسان، إذ تم نصب كمينٍ محكمٍ للإيقاع بالمتهم، وتم ضبطه بالجرم المشهود متلبساً بتسلُّم مبلغ الرشوة".