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اقتصادي فرنسي لـ"سبوتنيك": الاحتجاجات داخل أوروبا بسبب الطاقة بداية لتنامي السخط العام
اقتصادي فرنسي لـ"سبوتنيك": الاحتجاجات داخل أوروبا بسبب الطاقة بداية لتنامي السخط العام
أكد الخبير الاقتصادي الفرنسي، تشارلز جاف، أن موجة الاحتجاجات في الاتحاد الأوروبي بشأن أزمة الطاقة هي بداية تنامي السخط العام. 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T17:47+0000
2022-09-05T17:47+0000
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بروكسل- سبوتنيك. وخلال مقابلة له مع وكالة "سبوتنيك"، أكد جاف أن الاحتجاجات في جمهورية التشيك وألمانيا، ضد ارتفاع أسعار الطاقة، كانت مجرد بداية لسخط عام متزايد، وستزداد سوءًا بمرور الوقت لأن قيادة الاتحاد الأوروبي غير قادرة على حلحلة الوضع.وقال: "المظاهرات في براغ وألمانيا ليست سوى البداية، سعر الغاز وبالتالي الكهرباء يدفعان المواطنين الأوروبيين إلى الجنون والغضب وسيزداد سوءًا".وفقًا للخبير الاقتصادي، لا يوجد لدى الاتحاد الأوروبي مطلقًا أي حل سياسي لأزمة الطاقة، وقد جر رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الكتلة إلى الداخل، الأمر الذي يظهر مرة أخرى عجز قادة الاتحاد الأوروبي.وأضاف جاف: "على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، انخرط قادتنا الأوروبيون في جنون المناخ، وروجوا للمرايا السحرية وطواحين الهواء كحل، مع أن تلك الحلول تتطلب نفس القدرة في محطات توليد الطاقة التي تعمل بالغاز".كما لوحظت أنشطة الاحتجاج في جميع أنحاء ألمانيا، ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية، فمن المتوقع أن ينظم المواطنون الألمان مظاهرات حاشدة هذا الخريف وسط استمرار التضخم ونقص الطاقة.
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أخبار فرنسا , أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار فرنسا , أخبار الاتحاد الأوروبي
اقتصادي فرنسي لـ"سبوتنيك": الاحتجاجات داخل أوروبا بسبب الطاقة بداية لتنامي السخط العام
17:47 GMT 05.09.2022 (تم التحديث: 17:54 GMT 05.09.2022) تابعنا عبر
أكد الخبير الاقتصادي الفرنسي، تشارلز جاف، أن موجة الاحتجاجات في الاتحاد الأوروبي بشأن أزمة الطاقة هي بداية تنامي السخط العام.
بروكسل- سبوتنيك. وخلال مقابلة له مع وكالة "سبوتنيك"، أكد جاف أن الاحتجاجات
في جمهورية التشيك وألمانيا، ضد ارتفاع أسعار الطاقة، كانت مجرد بداية لسخط عام متزايد، وستزداد سوءًا بمرور الوقت لأن قيادة الاتحاد الأوروبي غير قادرة على حلحلة الوضع.
وقال: "المظاهرات في براغ وألمانيا
ليست سوى البداية، سعر الغاز وبالتالي الكهرباء يدفعان المواطنين الأوروبيين إلى الجنون والغضب وسيزداد سوءًا".
وأوضح أن الحكومات الأوروبية والمفوضية الأوروبية تتحدث عن "تلاعب" من قبل روسيا، لكن الناس يدركون جيدا أن قرار وقف استيراد الغاز والنفط الروسي كان قرارا أوروبيا اتخذته بروكسل دون حتى التفكير في تأثيره على اقتصاد دولها.
وفقًا للخبير الاقتصادي، لا يوجد لدى الاتحاد الأوروبي مطلقًا أي حل سياسي لأزمة الطاقة، وقد جر رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الكتلة إلى الداخل، الأمر الذي يظهر مرة أخرى عجز قادة الاتحاد الأوروبي.
وأضاف جاف: "على مدى السنوات الخمس
عشرة الماضية، انخرط قادتنا الأوروبيون في جنون المناخ، وروجوا للمرايا السحرية وطواحين الهواء كحل، مع أن تلك الحلول تتطلب نفس القدرة في محطات توليد الطاقة التي تعمل بالغاز".
يشار إلى أن عشرات الآلاف نزلوا، السبت الماضي، إلى شوارع براغ للاحتجاج على تقاعس الحكومة عن العمل مع استمرار أزمة الطاقة المتفاقمة في الإضرار باقتصاد الاتحاد الأوروبي.
كما لوحظت أنشطة الاحتجاج في جميع أنحاء ألمانيا، ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية، فمن المتوقع أن ينظم المواطنون الألمان مظاهرات حاشدة هذا الخريف وسط استمرار التضخم ونقص الطاقة.