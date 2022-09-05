https://sputnikarabic.ae/20220905/الإمارات-تستعد-لاستضافة-مليون-مشجع-من-جماهير-مونديال-قطر-2022-1067299066.html
الإمارات تستعد لاستضافة مليون مشجع من جماهير مونديال قطر 2022
الإمارات تستعد لاستضافة مليون مشجع من جماهير مونديال قطر 2022
تستعد الإمارات لاستضافة نحو مليون مشجع من جماهير مونديال قطر 2022، الذين اختاروا الإقامة في دبي وعدد من مدن الدولة. 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T08:34+0000
2022-09-05T08:34+0000
2022-09-05T08:34+0000
بطولة كأس العالم 2022
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وذكرت صحيفة "البيان" أن هؤلاء المشجعين اختاروا الإقامة في الإمارات للاستمتاع بفترة ما بين المباريات مع إمكانية التوجه إلى قطر يوم المباراة والعودة مباشرة نتيجة لتوفر أكثر من 40 رحلة يومية من دبي إلى الدوحة.كما أن الإمارات ستكون وجهة مفضلة لعدد من المنتخبات لإقامة معسكراتها وخوض مباريات ودية قبل انطلاق نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر/ تشرين الثاني وحتى 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022 .وذكر مجلس دبي الرياضي أنه يعمل مع مختلف الأطراف الرياضية والإعلامية الدولية والمحلية بهدف تسهيل حضور المنتخبات والبعثات الإعلامية المرافقة لها.كما يعمل على توفير أماكن تدريب ولعب وخدمات علاج وطب رياضي، وغيرها.وقال المجلس إن دبي سوف تستضيف خلال الفترة بين 10 و18 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، معسكرا تحضيريا للمنتخب الألماني بطل العالم 4 مرات واليابان عملاق الكرة الآسيوية.
https://sputnikarabic.ae/20220624/فيفا-يكشف-عن-كرة-مونديال-قطر-2022-فيديو-1064141831.html
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بطولة كأس العالم 2022, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
بطولة كأس العالم 2022, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
الإمارات تستعد لاستضافة مليون مشجع من جماهير مونديال قطر 2022
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تستعد الإمارات لاستضافة نحو مليون مشجع من جماهير مونديال قطر 2022، الذين اختاروا الإقامة في دبي وعدد من مدن الدولة.
وذكرت صحيفة "البيان"
أن هؤلاء المشجعين اختاروا الإقامة في الإمارات للاستمتاع بفترة ما بين المباريات مع إمكانية التوجه إلى قطر يوم المباراة والعودة مباشرة نتيجة لتوفر أكثر من 40 رحلة يومية من دبي إلى الدوحة.
كما أن الإمارات ستكون وجهة مفضلة لعدد من المنتخبات لإقامة معسكراتها وخوض مباريات ودية قبل انطلاق نهائيات كأس العالم لكرة القدم
في قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر/ تشرين الثاني وحتى 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022 .
وذكر مجلس دبي الرياضي أنه يعمل مع مختلف الأطراف الرياضية والإعلامية الدولية والمحلية بهدف تسهيل حضور المنتخبات والبعثات الإعلامية المرافقة لها.
كما يعمل على توفير أماكن تدريب ولعب وخدمات علاج وطب رياضي، وغيرها.
وقال المجلس إن دبي سوف تستضيف خلال الفترة بين 10 و18 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، معسكرا تحضيريا للمنتخب الألماني بطل العالم 4 مرات واليابان عملاق الكرة الآسيوية.