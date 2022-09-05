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https://sputnikarabic.ae/20220905/الإمارات-تعلن-الاستغناء-رسميا-عن-نظام-الكفيل-كليا-مع-بدء-تطبيق-التأشيرات-الجديدة-الشهر-المقبل-1067338539.html
الإمارات تعلن الاستغناء رسميا عن نظام الكفيل كليا مع بدء تطبيق التأشيرات الجديدة الشهر المقبل
الإمارات تعلن الاستغناء رسميا عن نظام الكفيل كليا مع بدء تطبيق التأشيرات الجديدة الشهر المقبل
كشفت السلطات الإماراتية المختصة اليوم الاثنين، عن إلغاء نظام الكفيل كليا، ضمن منظومة التأشيرات الجديدة. 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T19:59+0000
2022-09-05T19:59+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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ووفقا لمؤتمر صحفي عقدته الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، اليوم الاثنين، ونشره موقع الإمارات اليوم، فقد أعلنت الاستغناء رسميا عن نظام الكفيل كليا، ضمن منظومة التأشيرات الجديدة التي سيبدأ العمل بها الشهر المقبل.وأوضحت الهيئة أن الأصل في العمل داخل الدولة هو "الاعتماد على العلاقة التعاقدية القائمة بين العامل ورب العمل".وعن من يحق لهم الاستفادة من نظام التأشيرات الجديد، أوضحت الهيئة أن "جميع الفئات يمكنها الاستفادة من المزايا الجديدة لمنظومة التأشيرات المحدثة من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للهيئة والتطبيق الذكي للتعرف على تلك المزايا والتقديم عليها من خلال الموقع والتطبيق ومراكز سعادة المتعاملين المنتشرة في الدولة بعد بدء تطبيق اللائحة الجديدة في الثالث من أكتوبر القادم".
https://sputnikarabic.ae/20220418/الإمارات-تعلن-عن-مزايا-جديدة-غير-مسبوقة-في-تأشيرات-دخول-الأجانب-والإقامة-الذهبية-1061349712.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

الإمارات تعلن الاستغناء رسميا عن نظام الكفيل كليا مع بدء تطبيق التأشيرات الجديدة الشهر المقبل

19:59 GMT 05.09.2022
© MARWAN NAAMANIمطار آل مكتوم الدولي في دبي
مطار آل مكتوم الدولي في دبي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2022
© MARWAN NAAMANI
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كشفت السلطات الإماراتية المختصة اليوم الاثنين، عن إلغاء نظام الكفيل كليا، ضمن منظومة التأشيرات الجديدة.
ووفقا لمؤتمر صحفي عقدته الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، اليوم الاثنين، ونشره موقع الإمارات اليوم، فقد أعلنت الاستغناء رسميا عن نظام الكفيل كليا، ضمن منظومة التأشيرات الجديدة التي سيبدأ العمل بها الشهر المقبل.
حاكم إمارة دبي، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء في الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2022
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وأوضحت الهيئة أن الأصل في العمل داخل الدولة هو "الاعتماد على العلاقة التعاقدية القائمة بين العامل ورب العمل".

وقالت الهيئة: "ستكون هناك مرونة كبيرة في تلقي الخدمات والحصول على التأشيرة في زمن قياسي، فضلا عن تعديل مدة بقاء الأجنبي بعد انتهاء أو الغاء اقامته داخل الدولة المقررة بشهر، حيث قد تمتد إلى 6 أشهر".

وعن من يحق لهم الاستفادة من نظام التأشيرات الجديد، أوضحت الهيئة أن "جميع الفئات يمكنها الاستفادة من المزايا الجديدة لمنظومة التأشيرات المحدثة من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للهيئة والتطبيق الذكي للتعرف على تلك المزايا والتقديم عليها من خلال الموقع والتطبيق ومراكز سعادة المتعاملين المنتشرة في الدولة بعد بدء تطبيق اللائحة الجديدة في الثالث من أكتوبر القادم".
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