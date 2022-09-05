https://sputnikarabic.ae/20220905/الاتحاد-الأوروبي-يعرب-عن-قلقه-من-تصريحات-تركيا-العدائية-بحق-اليونان-1067335150.html

الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه من "تصريحات تركيا العدائية" بحق اليونان

الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه من "تصريحات تركيا العدائية" بحق اليونان

أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، عن "قلقه الشديد إزاء التصريحات العدائية، التي أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد أثينا بشأن الجزر اليونانية... 05.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-05T18:16+0000

2022-09-05T18:16+0000

2022-09-05T18:16+0000

اليونان

أخبار تركيا اليوم

رجب طيب أردوغان

أخبار الاتحاد الأوروبي

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وقال بيتر ستانو، المتحدث باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، رداً على سؤال خلال مؤتمره الصحفي اليومي: "هذه التصريحات العدائية من قبل القيادة السياسية التركية ضد اليونان والشعب اليوناني.. تثير قلقا بالغا".وأضاف: "ننتظر من تركيا الامتناع عن التصعيد الكلامي والالتزام بتحسين علاقات حسن الجوار"، متابعا: "في العلاقات مع اليونان، يجب معالجة أي قضايا عالقة سلمياً، من خلال الحوار بحسن نية وفقاً للقانون الدولي ووفقاً لمبدأ علاقات حسن الجوار".وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اتهم اليونان بتهديد أنقرة بمنظومة "إس - 300" الصاروخية، في أعقاب اتهام أنقرة لأثينا باستخدام المنظومة الصاروخية لتتبع مقاتلات تركية.وقال أردوغان، في كلمة متلفزة، إن "اليونان تهددنا بمنظومة (إس – 300) وفي حال تمادت أكثر فسيكون الثمن باهظا"، مضيفا أن "احتلال اليونان للجزر في بحر إيجه لا يقيدنا وقد نقوم بما يلزم عندما يحين الوقت ونأتي ذات ليلة على حين غرة".من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية اليونانية، أن التصريحات "الاستفزازية" التركية الأخيرة التي صدرت عن مسؤولين أتراك، تقوض تماسك حلف شمال الأطلسي (الناتو).وقالت الخارجية اليونانية، إن "اليونان لن تحذو حذو تركيا، في إطلاق التصريحات المشينة المتكررة يوميا، والتهديدات"، مضيفة: "سنطلع على الفور حلفاءنا وشركاءنا على محتوى التصريحات الاستفزازية خلال الأيام الأخيرة، ليصبح واضحا من يقوض تماسك تحالفنا (حلف الناتو) بشكل خاص في وقت خطير".وتابع بيان الخارجية اليونانية: "في نفس الوقت سنستمر في العمل بناء على قواعد القانون الدولي وقانون البحار، كداعم لأمن واستقرار المنطقة بأكملها".

https://sputnikarabic.ae/20220903/الخارجية-اليونانية-التصريحات-الاستفزازية-التركية-الأخيرة-تقوض-تماسك-حلف-الناتو-1067242943.html

https://sputnikarabic.ae/20220903/أردوغان-اليونان-تهددنا-بمنظومة-إس---300-وردنا-سيكون-باهظا-إذا-ما-تمادت-1067230134.html

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اليونان, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, أخبار الاتحاد الأوروبي