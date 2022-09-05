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https://sputnikarabic.ae/20220905/البحرين-تدين-التفجير-الإرهابي-قرب-السفارة-الروسية-في-كابل-1067340116.html
البحرين تدين التفجير الإرهابي قرب السفارة الروسية في كابل
البحرين تدين التفجير الإرهابي قرب السفارة الروسية في كابل
أدانت الخارجية البحرينية بشدة التفجير الإرهابي الآثم الذي استهدف مقر سفارة روسيا في العاصمة الأفغانية، والذي أدى إلى مقتل عدد من الأشخاص، بينهم اثنان من موظفي... 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T21:34+0000
2022-09-05T21:34+0000
كابل
السفارة الروسية في كابول
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وأعربت الوزارة عن خالص التعازي والمواساة لحكومة روسيا وشعبها، وإلى ذوي الضحايا وتمنياتها بسرعة الشفاء لجميع المصابين.وأكدت الوزراة على موقف البحرين الثابت الذي يرفض الإرهاب بأشكاله وصوره كافة، ومهما كانت دوافعه أو مبرراته.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مسلحو "داعش" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) مسؤوليتهم عن التفجير الذي وقع، اليوم الاثنين، بالقرب من السفارة الروسية في كابول.وكانت وزارة الخارجية الروسية، أعلنت اليوم مقتل اثنين من موظفي البعثة الدبلوماسية في سفارة روسيا لدى أفغانستان جراء انفجار في كابول.ووصف المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، التفجير الذي حصل بالقرب من السفارة الروسية في كابول، اليوم الاثنين، بالعمل الإرهابي،.
https://sputnikarabic.ae/20220905/إيران-تدين-بشدة-التفجير-الإرهابي-بالقرب-من-السفارة-الروسية-في-كابول-1067334637.html
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كابل, السفارة الروسية في كابول
كابل, السفارة الروسية في كابول

البحرين تدين التفجير الإرهابي قرب السفارة الروسية في كابل

21:34 GMT 05.09.2022
© Sputnik . Pravov / الانتقال إلى بنك الصورمبنى السفارة الروسية في كابول
مبنى السفارة الروسية في كابول - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2022
© Sputnik . Pravov
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أدانت الخارجية البحرينية بشدة التفجير الإرهابي الآثم الذي استهدف مقر سفارة روسيا في العاصمة الأفغانية، والذي أدى إلى مقتل عدد من الأشخاص، بينهم اثنان من موظفي السفارة، وإصابة آخرين.
وأعربت الوزارة عن خالص التعازي والمواساة لحكومة روسيا وشعبها، وإلى ذوي الضحايا وتمنياتها بسرعة الشفاء لجميع المصابين.
وأكدت الوزراة على موقف البحرين الثابت الذي يرفض الإرهاب بأشكاله وصوره كافة، ومهما كانت دوافعه أو مبرراته.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مسلحو "داعش" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) مسؤوليتهم عن التفجير الذي وقع، اليوم الاثنين، بالقرب من السفارة الروسية في كابول.
صورة أرشيفية لجندي أفغاني، ودخان متصاعد جراء حادث إرهابي. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2022
إيران تدين بشدة التفجير الإرهابي بالقرب من السفارة الروسية في كابول
17:44 GMT
وكانت وزارة الخارجية الروسية، أعلنت اليوم مقتل اثنين من موظفي البعثة الدبلوماسية في سفارة روسيا لدى أفغانستان جراء انفجار في كابول.
ووصف المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، التفجير الذي حصل بالقرب من السفارة الروسية في كابول، اليوم الاثنين، بالعمل الإرهابي،.
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