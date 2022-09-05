https://sputnikarabic.ae/20220905/الخارجية-الإماراتية-ندين-الهجوم-الإرهابي-الذي-استهدف-موكبا-من-المركبات-في-الصومال-1067337440.html
الخارجية الإماراتية: ندين الهجوم الإرهابي الذي استهدف موكبا من المركبات في الصومال
الخارجية الإماراتية: ندين الهجوم الإرهابي الذي استهدف موكبا من المركبات في الصومال
أصدرت وزارة الخارجية الإماراتية بيانا أدانت فيه الهجوم الإرهابي الذي استهدف موكبا للسيارات في وسط الصومال. 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T19:10+0000
2022-09-05T19:10+0000
2022-09-05T19:10+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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ووفقا للبيان الذي نشرته وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فقد أكدت إدانتها للهجوم الإرهابي في الصومال.وقال البيان: "أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف موكبا من المركبات في إقليم هيران وسط الصومال، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى".وأعرب بيان وزارة الخارجية الإماراتية عن "خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين".
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سبوتنيك عربي
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
الخارجية الإماراتية: ندين الهجوم الإرهابي الذي استهدف موكبا من المركبات في الصومال
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أصدرت وزارة الخارجية الإماراتية بيانا أدانت فيه الهجوم الإرهابي الذي استهدف موكبا للسيارات في وسط الصومال.
ووفقا للبيان الذي نشرته وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فقد أكدت إدانتها للهجوم الإرهابي في الصومال.
وقال البيان: "أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف موكبا من المركبات في إقليم هيران وسط الصومال، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى".
ولفت البيان إلى أن "دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية".
وأعرب بيان وزارة الخارجية الإماراتية عن "خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين".