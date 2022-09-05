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https://sputnikarabic.ae/20220905/الخارجية-الروسية-تعلق-على-أنباء-اختيار-تراس-رئيسة-وزراء-بريطانيا-1067312962.html
الخارجية الروسية تعلق على أنباء اختيار تراس رئيسة وزراء بريطانيا
الخارجية الروسية تعلق على أنباء اختيار تراس رئيسة وزراء بريطانيا
صرح سيرغي بيلييف، مدير القسم الأوروبي الثاني في وزارة الخارجية الروسية، لوكالة "سبوتنيك" معلقًا على نتائج الانتخابات في بريطانيا، لا يوجد ما يدل على علاقات... 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T12:40+0000
2022-09-05T12:53+0000
روسيا
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وقال الدبلوماسي: "لا نرى ما يدل على وجود تغيرات إيجابية في العلاقات الثنائية بعد انتخاب رئيس الوزراء البريطاني الجديد. ليس لدينا أوهام بشأن هذا".وأشار إلى أن كلاً من تراس ووزير المال السابق ريشي سوناك خلال الحملة الانتخابية "أكدا مرارًا وتكرارًا على أنهما يعتزمان مواصلة المسار المدمر لبوريس جونسون في العلاقات مع روسيا".وأضاف الدبلوماسي: "في الوقت نفسه، من المهم أن نفهم أن رئيس الوزراء المنتهية ولايته تولى أيضا من أسلافه العمل على تدمير أسس التعاون الروسي البريطاني".وأكد أن موسكو "لم تشرع قط في حوار بارد مع المملكة المتحدة".وشدد بيلييف على أنه "في كل مرة بعد استفزاز بريطاني آخر مصحوبًا باتهامات لا أساس لها وعقوبات أحادية الجانب، نطالب الجانب البريطاني بالعقل والامتناع عن الأعمال التي تضر بالعلاقات بين بلادنا وشعوبنا".
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روسيا

الخارجية الروسية تعلق على أنباء اختيار تراس رئيسة وزراء بريطانيا

12:40 GMT 05.09.2022 (تم التحديث: 12:53 GMT 05.09.2022)
© Sputnik . wasim sulimanوزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022
وزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2022
© Sputnik . wasim suliman
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صرح سيرغي بيلييف، مدير القسم الأوروبي الثاني في وزارة الخارجية الروسية، لوكالة "سبوتنيك" معلقًا على نتائج الانتخابات في بريطانيا، لا يوجد ما يدل على علاقات إيجابية مع لندن، وموسكو ليس لديها أوهام بتحسن العلاقات بعد انتخاب ليز تراس لمنصب رئيس وزراء بريطانيا.
وقال الدبلوماسي: "لا نرى ما يدل على وجود تغيرات إيجابية في العلاقات الثنائية بعد انتخاب رئيس الوزراء البريطاني الجديد. ليس لدينا أوهام بشأن هذا".
وأشار إلى أن كلاً من تراس ووزير المال السابق ريشي سوناك خلال الحملة الانتخابية "أكدا مرارًا وتكرارًا على أنهما يعتزمان مواصلة المسار المدمر لبوريس جونسون في العلاقات مع روسيا".
وأضاف الدبلوماسي: "في الوقت نفسه، من المهم أن نفهم أن رئيس الوزراء المنتهية ولايته تولى أيضا من أسلافه العمل على تدمير أسس التعاون الروسي البريطاني".
وأكد أن موسكو "لم تشرع قط في حوار بارد مع المملكة المتحدة".
وشدد بيلييف على أنه "في كل مرة بعد استفزاز بريطاني آخر مصحوبًا باتهامات لا أساس لها وعقوبات أحادية الجانب، نطالب الجانب البريطاني بالعقل والامتناع عن الأعمال التي تضر بالعلاقات بين بلادنا وشعوبنا".
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