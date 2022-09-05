https://sputnikarabic.ae/20220905/الخارجية-الروسية-مقتل-اثنين-من-موظفي-البعثة-الدبلوماسية-الروسية-جراء-انفجار-كابول--1067302166.html
الخارجية الروسية: مقتل اثنين من موظفي البعثة الدبلوماسية الروسية جراء انفجار كابول
الخارجية الروسية: مقتل اثنين من موظفي البعثة الدبلوماسية الروسية جراء انفجار كابول
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، مقتل اثنين من موظفي البعثة الدبلوماسية في سفارة روسيا لدى أفغانستان جراء انفجار كابول. 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T09:13+0000
2022-09-05T09:13+0000
2022-09-05T09:15+0000
روسيا
قتلى
انفجار ضخم
كابول
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وجاء في بيان الخارجية الروسية: "فجر مسلح مجهول عبوة ناسفة اليوم 5 أيلول/ سبتمبر، الساعة 10.50 صباحا بتوقيت كابول، بالقرب من مدخل القسم القنصلي بالسفارة الروسية في كابول".وتابعت الخارجية الروسية، "السفارة على اتصال وثيق بأجهزة الأمن الأفغانية التي تحقق في الأمر".وأفاد مستشفى "الاستقلال" في كابول، الواقع بجوار السفارة الروسية، بنقل 10 قتلى وعدة جرحى إلى المستشفى.وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "تم نقل ثمانية ضحايا إلى المستشفى وخروج آخرون".
https://sputnikarabic.ae/20220905/مصدر-قتلى-وجرحى-جراء-انفجار-بالقرب-من-السفارة-الروسية-في-كابول-1067296744.html
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روسيا, قتلى, انفجار ضخم, كابول
روسيا, قتلى, انفجار ضخم, كابول
الخارجية الروسية: مقتل اثنين من موظفي البعثة الدبلوماسية الروسية جراء انفجار كابول
09:13 GMT 05.09.2022 (تم التحديث: 09:15 GMT 05.09.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، مقتل اثنين من موظفي البعثة الدبلوماسية في سفارة روسيا لدى أفغانستان جراء انفجار كابول.
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "فجر مسلح مجهول عبوة ناسفة اليوم 5 أيلول/ سبتمبر، الساعة 10.50 صباحا بتوقيت كابول، بالقرب من مدخل القسم القنصلي بالسفارة الروسية في كابول".
وأضاف البيان: "أسفر الهجوم عن مقتل اثنين من موظفي البعثة الدبلوماسية، كما سقط ضحايا بين المواطنين الأفغان".
وتابعت الخارجية الروسية، "السفارة على اتصال وثيق بأجهزة الأمن الأفغانية التي تحقق في الأمر".
هذا وكشف مصدر في مستشفى كابول، اليوم الاثنين، عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص ونقل ثمانية آخرين إلى المستشفى في انفجار بالقرب من السفارة الروسية في كابول.
وأفاد مستشفى "الاستقلال" في كابول، الواقع بجوار السفارة الروسية، بنقل 10 قتلى وعدة جرحى إلى المستشفى.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "تم نقل ثمانية ضحايا إلى المستشفى وخروج آخرون".