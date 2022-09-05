https://sputnikarabic.ae/20220905/الدبيبة-يطالب-بتوحيد-الموقف-الدولي-تجاه-حل-الأزمة-في-ليبيا-1067340940.html
الدبيبة يطالب بتوحيد الموقف الدولي تجاه حل الأزمة في ليبيا
الدبيبة يطالب بتوحيد الموقف الدولي تجاه حل الأزمة في ليبيا
أكد رئيس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبدالحميد الدبيبة على أهمية توحيد الموقف الدولي نحو وجود خارطة طريق في البلاد. 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T21:57+0000
2022-09-05T21:57+0000
2022-09-05T21:58+0000
أخبار ليبيا اليوم
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أخبار العالم العربي
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جاء ذلك خلال استقبل الدبيبة، اليوم الإثنين، السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو غريمالدي، بحضور المستشار الاقتصادي بالسفارة الإيطالية بطرابلس.ونقلت منصة (حكومتنا) الاعلامية الرسمية عن الدبيبة تأكيده "على أهمية توحيد الموقف الدولي نحو وجود خارطة طريق، تتضمن تنفيذ الانتخابات، للحفاظ على استقرار البلاد ووحدتها".وأضاف البيان أن الدبيبة أشار إلى "ضرورة إصدار القاعدة الدستورية، وإيجاد شرعية شعبية لها حتى تبنى العملية الانتخابية على أساس سليم".وبحسب البيان "تطرق اللقاء لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية والسياسية بين البلدين".وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا، والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.
https://sputnikarabic.ae/20220903/الدبيبة-يؤكد-دعم-حكومة-الوحدة-للمبعوث-الأممي-الجديد-في-ليبيا-1067231112.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
الدبيبة يطالب بتوحيد الموقف الدولي تجاه حل الأزمة في ليبيا
21:57 GMT 05.09.2022 (تم التحديث: 21:58 GMT 05.09.2022) تابعنا عبر
أكد رئيس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبدالحميد الدبيبة على أهمية توحيد الموقف الدولي نحو وجود خارطة طريق في البلاد.
جاء ذلك خلال استقبل الدبيبة، اليوم الإثنين، السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو غريمالدي، بحضور المستشار الاقتصادي بالسفارة الإيطالية بطرابلس.
ونقلت منصة (حكومتنا) الاعلامية الرسمية عن الدبيبة تأكيده "على أهمية توحيد الموقف الدولي نحو وجود خارطة طريق، تتضمن تنفيذ الانتخابات، للحفاظ على استقرار البلاد ووحدتها".
وأضاف البيان أن الدبيبة أشار إلى "ضرورة إصدار القاعدة الدستورية، وإيجاد شرعية شعبية لها حتى تبنى العملية الانتخابية على أساس سليم".
وبحسب البيان "تطرق اللقاء لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية والسياسية بين البلدين".
وتشهد ليبيا
أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا، والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.