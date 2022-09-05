https://sputnikarabic.ae/20220905/الدفاع-التركية-3-سفن-محملة-بالحبوب-تغادر-الموانئ-الأوكرانية-1067290778.html
الدفاع التركية: 3 سفن محملة بالحبوب تغادر الموانئ الأوكرانية
الدفاع التركية: 3 سفن محملة بالحبوب تغادر الموانئ الأوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، مغادرة 3 سفن محملة بالحبوب الموانئ الأوكرانية، وذلك في إطار "صفقة الغذاء". 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T06:04+0000
2022-09-05T06:04+0000
2022-09-05T06:04+0000
أخبار تركيا اليوم
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في 22 يوليو/ تموز الماضي، وقّعت أوكرانيا وروسيا، في إسطنبول، اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة، بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود.وتوقفت عمليات الشحن من الموانئ الأوكرانية، مع انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس من بطش سلطات كييف، في 24 فبراير/ شباط الماضي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم
الدفاع التركية: 3 سفن محملة بالحبوب تغادر الموانئ الأوكرانية
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، مغادرة 3 سفن محملة بالحبوب الموانئ الأوكرانية، وذلك في إطار "صفقة الغذاء".
في 22 يوليو/ تموز الماضي، وقّعت أوكرانيا وروسيا
، في إسطنبول، اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة، بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود.
وينص الاتفاق على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ؛ كما ستعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.
وتوقفت عمليات الشحن من الموانئ الأوكرانية، مع انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس من بطش سلطات كييف، في 24 فبراير/ شباط الماضي.