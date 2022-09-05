https://sputnikarabic.ae/20220905/الرئيس-التونسي-سيتم-وضع-مشروع-نص-جديد-لقانون-الانتخابات-1067341469.html
الرئيس التونسي: سيتم وضع مشروع نص جديد لقانون الانتخابات
الرئيس التونسي: سيتم وضع مشروع نص جديد لقانون الانتخابات
التقى الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الاثنين، رئيس الهيئة العليا للانتخابات التونسية فاروق بوعسكر. 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T23:53+0000
2022-09-05T23:53+0000
2022-09-05T23:53+0000
أخبار تونس اليوم
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وبحث خلال اللقاء استعدادات الهيئة للانتخابات البرلمانية والمقررة في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.وأكد الرئيس التونسي أنه سيتم وضع مشروع نص جديد مع اعتبار الملاحظات والمقترحات التي سيتقدم بها الذين دعموا المسار الإصلاحي وانخرطوا في عملية التأسيس الجديد عكس الذين يظهرون مالا يبطنون وتسللوا باسم هذا المسار دون أن تكون لهم أي علاقة به".ونهاية العام الماضي، أعلن الرئيس التونسي خريطة طريق سياسية تضمنت استشارة وطنية إلكترونية انطلقت مطلع العام الحالي وانتهت في مارس/آذار، وعقبها استفتاء في 25 يوليو/تموز الماضي، ثم ستختم بإجراء انتخابات برلمانية.
https://sputnikarabic.ae/20220902/تونس-أزمة-اجتماعية-يحركها-ارتفاع-الأسعار-واستمرار-نقص-المواد-الأساسية-1067208644.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم
الرئيس التونسي: سيتم وضع مشروع نص جديد لقانون الانتخابات
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التقى الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الاثنين، رئيس الهيئة العليا للانتخابات التونسية فاروق بوعسكر.
وبحث خلال اللقاء استعدادات الهيئة للانتخابات البرلمانية
والمقررة في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وأكد الرئيس التونسي أنه سيتم وضع مشروع نص جديد مع اعتبار الملاحظات والمقترحات التي سيتقدم بها الذين دعموا المسار الإصلاحي وانخرطوا في عملية التأسيس الجديد عكس الذين يظهرون مالا يبطنون وتسللوا باسم هذا المسار دون أن تكون لهم أي علاقة به".
ونهاية العام الماضي، أعلن الرئيس التونسي خريطة طريق سياسية تضمنت استشارة وطنية إلكترونية انطلقت مطلع العام الحالي وانتهت في مارس/آذار، وعقبها استفتاء في 25 يوليو/تموز الماضي، ثم ستختم بإجراء انتخابات برلمانية.