https://sputnikarabic.ae/20220905/الرئيس-الصيني-يوجه-رسالة-خطية-إلى-العاهل-السعودي-حول-العلاقات-الوطيدة-وإكسبو-2030-1067338804.html
الرئيس الصيني يوجه رسالة خطية إلى العاهل السعودي حول "العلاقات الوطيدة" و"إكسبو 2030"
الرئيس الصيني يوجه رسالة خطية إلى العاهل السعودي حول "العلاقات الوطيدة" و"إكسبو 2030"
بعث الرئيس الصيني، شي جين بينغ، رسالة خطية إلى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، حول العلاقات الثنائية بين البلدين. 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T20:26+0000
2022-09-05T20:26+0000
2022-09-05T20:26+0000
أخبار السعودية اليوم
الصين
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
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وأفادت وكالة الأنباء السعودية- واس، بأن "الملك سلمان تلقى رسالة من بينغ تسلمها نائب وزير الخارجية، وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله سفير الصين لدى البلاد".وتعلقت الرسالة بالعلاقات الثنائية بين البلدين والتي وُصفت بـ"المتينة والوطيدة"، وسبل "دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة".وتضمنت الرسالة أيضا إعراب الرئيس الصيني عن دعم بكين لطلب السعودية استضافة معرض "إكسبو 2030" في العاصمة الرياض.وكانت بكين أكدت أنها والسعودية شريكان استراتيجيان شاملان. وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، وانغ وينبين، إن "العلاقات الصينية السعودية شهدت نموا قويا وتعاونا مثمرا في مختلف المجالات، خلال السنوات الأخيرة، بفضل التزام وتوجية قادة البلدين".وشدد وينبين، على أن "الصين مستعدة للعمل مع المملكة العربية السعودية لمواصلة ترسيخ الثقة المتبادلة وتعميق التعاون وتعزيز شراكتنا الاستراتيجية الشاملة".وفي شهر يونيو/ حزيران، بحث مساعد وزير الدفاع السعودي للشؤون التنفيذية، خالد بن حسين البياري، ووزير الدفاع الصيني، الفريق أول، وي فنغي، علاقات بلديهما "الدفاعية والعسكرية"، وذلك خلال لقاء جرى بينهما على هامش قمة الأمن الآسيوي "حوار شانغريلا" في سنغافورة.وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، زار الصين في فبراير/ شباط 2019، في إطار زيارة رسمية إلى بكين ضمن جولة آسيوية شملت أيضا باكستان والهند.
https://sputnikarabic.ae/20220815/الخارجية-الصينية-العلاقات-مع-السعودية-نمت-بقوة-في-السنوات-الأخيرة-1066439201.html
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أخبار السعودية اليوم, الصين, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أخبار السعودية اليوم, الصين, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
الرئيس الصيني يوجه رسالة خطية إلى العاهل السعودي حول "العلاقات الوطيدة" و"إكسبو 2030"
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بعث الرئيس الصيني، شي جين بينغ، رسالة خطية إلى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، حول العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأفادت وكالة
الأنباء السعودية- واس، بأن "الملك سلمان تلقى رسالة من بينغ تسلمها نائب وزير الخارجية، وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله سفير الصين لدى البلاد".
وتعلقت الرسالة بالعلاقات الثنائية بين البلدين والتي وُصفت بـ"المتينة والوطيدة"، وسبل "دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة".
وتضمنت الرسالة أيضا إعراب الرئيس الصيني عن دعم بكين لطلب السعودية استضافة معرض "إكسبو 2030" في العاصمة الرياض.
وكانت بكين أكدت أنها والسعودية شريكان استراتيجيان شاملان
. وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، وانغ وينبين، إن "العلاقات الصينية السعودية شهدت نموا قويا وتعاونا مثمرا في مختلف المجالات، خلال السنوات الأخيرة، بفضل التزام وتوجية قادة البلدين".
وشدد وينبين، على أن "الصين مستعدة للعمل مع المملكة العربية السعودية لمواصلة ترسيخ الثقة المتبادلة وتعميق التعاون وتعزيز شراكتنا الاستراتيجية الشاملة".
وفي شهر يونيو/ حزيران، بحث مساعد وزير الدفاع السعودي للشؤون التنفيذية، خالد بن حسين البياري، ووزير الدفاع الصيني، الفريق أول، وي فنغي، علاقات بلديهما "الدفاعية والعسكرية"، وذلك خلال لقاء جرى بينهما على هامش قمة الأمن الآسيوي "حوار شانغريلا" في سنغافورة.
وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، زار الصين
في فبراير/ شباط 2019، في إطار زيارة رسمية إلى بكين ضمن جولة آسيوية شملت أيضا باكستان والهند.