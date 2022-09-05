https://sputnikarabic.ae/20220905/الرماحي-المستقلون-هم-من-يجب-أن-يحددوا-مستقبل-العراق-1067317274.html

الرماحي: المستقلون هم من يجب أن يحددوا مستقبل العراق

الرماحي: المستقلون هم من يجب أن يحددوا مستقبل العراق

نناقش في هذه الحلقة: بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في زابوروجيه؛ قتلى وجرحى بهجوم إرهابي على السفارة الروسية في كابول؛ وفد أمريكي يبحث مع الرئيس العراقي... 05.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-05T13:52+0000

2022-09-05T13:52+0000

2022-09-05T14:22+0000

راديو

بلا قيود

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الرماحي: المستقلون هم من يجب أن يحددوا مستقبل العراق الرماحي: المستقلون هم من يجب أن يحددوا مستقبل العراق

أكدت بغداد وواشنطن بعد مباحثات بين الرئيس العراقي برهم صالح، ومساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط، باربرا ليف، أهمية تجاوز الأزمة السياسية في العراق وإيجاد الحلول ضمن المبادرات.فما الدور الذي يمكن أن تلعبه الولايات المتحدة؟ وهل احترقت ورقة "التيار الصدري" و"الإطار التنسيقي"؟ أما آن الأوان ليكون الدور الأكبر في العملية السياسية المقبلة للمستقلين كون أيديهم لم تتلطخ بدماء العراقيين؟أجاب عن هذه الأسئلة الأمين العام لحزب "قادمون"، السيد حسين الرماحي، خلال مداخلة مع برنامج " بلا قيود"، إذ قال:وأضاف الرماحي:قصف أوكراني بالقرب من زابوروجيه بعد خروج الوفد الدولي منهاصرح رئيس إدارة إنرغودار، ألكسندر فولغا، أن الجيش الأوكراني يستعد لاستفزازات إضافية ضد محطة الطاقة النووية في زابوروجيه.حول ما يحدث هناك، قال ميخائيل علاء الدين، مدير مكتب "ريا نوفوستي" في سوريا ولبنان، والموجود حاليا في إنرغودار:هجوم إرهابي على سفارة روسيا في كابولقتل وجرح نحو 25 بينهم موظفين بالسفارة الروسية في العاصمة الأفغانية كابول جراء هجوم إرهابي .وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن سفارة بلاده عززت من إجراءاتها الأمنية عقب التفجير بمساعدة "سلطات طالبان" والاستخبارات الأفغانية.حول تفاصيل ما حدث، قال مراسل "سبوتنيك" هناك، أندريه سفيستونوف: التفاصيل في التسجيل الصوتي...

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نغم كباس https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png

راديو, بلا قيود, аудио