https://sputnikarabic.ae/20220905/الرماحي-المستقلون-هم-من-يجب-أن-يحددوا-مستقبل-العراق-1067317274.html
الرماحي: المستقلون هم من يجب أن يحددوا مستقبل العراق
الرماحي: المستقلون هم من يجب أن يحددوا مستقبل العراق
نناقش في هذه الحلقة: بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في زابوروجيه؛ قتلى وجرحى بهجوم إرهابي على السفارة الروسية في كابول؛ وفد أمريكي يبحث مع الرئيس العراقي... 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T13:52+0000
2022-09-05T13:52+0000
2022-09-05T14:22+0000
راديو
بلا قيود
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الرماحي: المستقلون هم من يجب أن يحددوا مستقبل العراق
الرماحي: المستقلون هم من يجب أن يحددوا مستقبل العراق
أكدت بغداد وواشنطن بعد مباحثات بين الرئيس العراقي برهم صالح، ومساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط، باربرا ليف، أهمية تجاوز الأزمة السياسية في العراق وإيجاد الحلول ضمن المبادرات.فما الدور الذي يمكن أن تلعبه الولايات المتحدة؟ وهل احترقت ورقة "التيار الصدري" و"الإطار التنسيقي"؟ أما آن الأوان ليكون الدور الأكبر في العملية السياسية المقبلة للمستقلين كون أيديهم لم تتلطخ بدماء العراقيين؟أجاب عن هذه الأسئلة الأمين العام لحزب "قادمون"، السيد حسين الرماحي، خلال مداخلة مع برنامج " بلا قيود"، إذ قال:وأضاف الرماحي:قصف أوكراني بالقرب من زابوروجيه بعد خروج الوفد الدولي منهاصرح رئيس إدارة إنرغودار، ألكسندر فولغا، أن الجيش الأوكراني يستعد لاستفزازات إضافية ضد محطة الطاقة النووية في زابوروجيه.حول ما يحدث هناك، قال ميخائيل علاء الدين، مدير مكتب "ريا نوفوستي" في سوريا ولبنان، والموجود حاليا في إنرغودار:هجوم إرهابي على سفارة روسيا في كابولقتل وجرح نحو 25 بينهم موظفين بالسفارة الروسية في العاصمة الأفغانية كابول جراء هجوم إرهابي .وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن سفارة بلاده عززت من إجراءاتها الأمنية عقب التفجير بمساعدة "سلطات طالبان" والاستخبارات الأفغانية.حول تفاصيل ما حدث، قال مراسل "سبوتنيك" هناك، أندريه سفيستونوف: التفاصيل في التسجيل الصوتي...
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نغم كباس
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
راديو, بلا قيود, аудио
الرماحي: المستقلون هم من يجب أن يحددوا مستقبل العراق
13:52 GMT 05.09.2022 (تم التحديث: 14:22 GMT 05.09.2022) تابعنا عبر
نناقش في هذه الحلقة: بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في زابوروجيه؛ قتلى وجرحى بهجوم إرهابي على السفارة الروسية في كابول؛ وفد أمريكي يبحث مع الرئيس العراقي الوضع في البلاد والعلاقات الثنائية؛ الأسطول البحري في لبنان ينفذ حملة لمواجهة المطامع الإسرائيلية بالغاز.
أكدت بغداد وواشنطن بعد مباحثات بين الرئيس العراقي برهم صالح، ومساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط، باربرا ليف، أهمية تجاوز الأزمة السياسية في العراق وإيجاد الحلول ضمن المبادرات.
فما الدور الذي يمكن أن تلعبه الولايات المتحدة؟ وهل احترقت ورقة "التيار الصدري" و"الإطار التنسيقي"؟ أما آن الأوان ليكون الدور الأكبر في العملية السياسية المقبلة للمستقلين كون أيديهم لم تتلطخ بدماء العراقيين؟
أجاب عن هذه الأسئلة الأمين العام لحزب "قادمون"، السيد حسين الرماحي، خلال مداخلة مع برنامج " بلا قيود"، إذ قال:
"الوضع العراقي معقد، والصراع صراع نفوذ، ووجود أو عدمه، لذلك نرحب بكل الدعوات التي تنأى بالعراقيين عن الحرب الأهلية، والأهم مدى تجاوب الأحزاب السياسية المتصارعة لهذه الدعوات، فأنا أشك بآلية تفعيلها، ونراهن في المرحلة المقبلة على دخول المستقلين ليأخذوا الشعب إلى بر الأمان".
"خطابنا واضح، نحن مع التغيير، وحل مجلس النواب لكن وفق القانون والدستور، لأنه السلطة الوحيدة حاليا، وعلى الإطار التنسيقي أن ينأى بنفسه عن الحياة السياسية كما فعل التيار الصدري، ليكون الدور للمستقلين في تقريب وجهات النظر، واختيار رئيس وزراء وحقائب وزارية من المستقلين، وتغيير قانون الانتخابات وفق المحكمة الاتحادية، وتشكيل مجلس مفوضين جديد ونزيه، والذهاب لانتخابات مبكرة، لأن الليلة الدامية على العراق لن تمر مرور الكرام، وسبب ما وصلنا إليه، نتائج الانتخابات غير النزيهة، والسلاح المنفلت، والفشل السياسي لمدة 20 عاما، لذلك سنقدم برنامجا وطنيا مستقلا عن الأجندات الخارجية".
قصف أوكراني بالقرب من زابوروجيه بعد خروج الوفد الدولي منها
صرح رئيس إدارة إنرغودار، ألكسندر فولغا، أن الجيش الأوكراني يستعد لاستفزازات إضافية ضد محطة الطاقة النووية في زابوروجيه.
حول ما يحدث هناك، قال ميخائيل علاء الدين، مدير مكتب "ريا نوفوستي" في سوريا ولبنان، والموجود حاليا في إنرغودار:
"وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية غادر زابوروجيه، وبقي اثنان منهما في المحطة، وقالوا إن كتابة تقريرهم يحتاج إلى مزيد من الوقت، ولكن بعد خروجهم بدأ القصف الأوكراني على الأحياء المدنية في إنرغودار، ما تسبب بأضرار مادية كبيرة في مبنى سكني مؤلف من 5 طوابق، ومدرسة، وروضة أطفال، وكنيسة".
هجوم إرهابي على سفارة روسيا في كابول
قتل وجرح نحو 25 بينهم موظفين بالسفارة الروسية في العاصمة الأفغانية كابول جراء هجوم إرهابي .
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن سفارة بلاده عززت من إجراءاتها الأمنية عقب التفجير بمساعدة "سلطات طالبان" والاستخبارات الأفغانية.
حول تفاصيل ما حدث، قال مراسل "سبوتنيك" هناك، أندريه سفيستونوف:
"فجر انتحاري، على الأرجح، من تنظيم داعش الإرهابي عبوة ناسفة أمام السفارة الروسية في الشارع، بينما يقف الكثير من المراجعين في الانتظار، بما في ذلك الطلاب الأفغان والأشخاص الذين يحتاجون إلى نوع من الخدمات القنصلية من السفارة، ما أدى إلى مقتل اثنين من موظفي البعثة الدبلوماسية الروسية أحدهما دبلوماسي والآخر عضو في إدارة الأمن، إضافة إلى مدنيين، وقامت طالبان على الفور بتطويق موقع الهجوم".
التفاصيل في التسجيل الصوتي...