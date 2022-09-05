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https://sputnikarabic.ae/20220905/السعودية-تدين-التفجير-الإرهابي-الذي-وقع-بالقرب-من-السفارة-الروسية-في-كابول-1067332576.html
السعودية تدين التفجير الإرهابي الذي وقع بالقرب من السفارة الروسية في كابول
السعودية تدين التفجير الإرهابي الذي وقع بالقرب من السفارة الروسية في كابول
علقت وزارة الخارجية السعودية على التفجير الذي وقع بالقرب من السفارة الروسية في العاصمة الأفغانية كابول ووصفته بـ "الهجوم الإرهابي الغادر". 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T16:52+0000
2022-09-05T16:52+0000
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وأدانت الخارجية السعودية التفجير بأشد العبارات، حسبما ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم الاثنين، مؤكدة رفضها جميع الأعمال الإرهابية التي تستهدف البعثات الدبلوماسية وأرواح الأبرياء في أي مكان.وقالت الخارجية السعودية إن المملكة تجدد دعمها لجميع الجهود الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله والقضاء عليه وتجفيف منابع تمويله.ووجهت وزارة الخارجية السعودية رسالة تعزية ومواساة لذوي ضحايا التفجير وللشعب والحكومة في روسيا الاتحادية.ونشرت وزارة الخارجية الروسية بيانا بهذا الشأن، اليوم الاثنين، قالت فيه إن مسلحا مجهولا فجّر عبوة ناسفة صباح اليوم بالقرب من مدخل القسم القنصلي بالسفارة الروسية في كابول، مشيرة إلى أن الانفجار أدى إلى مقتل اثنين من موظفي البعثة الدبلوماسية في سفارة روسيا لدى أفغانستان إضافة إلى ضحايا آخرين من المواطنين الأفغان.
https://sputnikarabic.ae/20220905/لافروف-سفارتنا-في-كابول-تعزز-إجراءاتها-الأمنية-عقب-الانفجار-1067303040.html
https://sputnikarabic.ae/20220905/الخارجية-الأفغانية-نأمل-ألا-يفسد-الهجوم-الإرهابي-بالقرب-من-السفارة-الروسية-العلاقات-مع-موسكو-1067310264.html
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العالم, أخبار روسيا اليوم, أخبار أفغانستان اليوم
العالم, أخبار روسيا اليوم, أخبار أفغانستان اليوم

السعودية تدين التفجير الإرهابي الذي وقع بالقرب من السفارة الروسية في كابول

16:52 GMT 05.09.2022
© Sputnik . Pravov / الانتقال إلى بنك الصورمبنى السفارة الروسية في كابول
مبنى السفارة الروسية في كابول - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2022
© Sputnik . Pravov
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علقت وزارة الخارجية السعودية على التفجير الذي وقع بالقرب من السفارة الروسية في العاصمة الأفغانية كابول ووصفته بـ "الهجوم الإرهابي الغادر".
وأدانت الخارجية السعودية التفجير بأشد العبارات، حسبما ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم الاثنين، مؤكدة رفضها جميع الأعمال الإرهابية التي تستهدف البعثات الدبلوماسية وأرواح الأبرياء في أي مكان.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء مع وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2022
لافروف: سفارتنا في كابول تعزز إجراءاتها الأمنية عقب الانفجار
09:32 GMT
وقالت الخارجية السعودية إن المملكة تجدد دعمها لجميع الجهود الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله والقضاء عليه وتجفيف منابع تمويله.
ووجهت وزارة الخارجية السعودية رسالة تعزية ومواساة لذوي ضحايا التفجير وللشعب والحكومة في روسيا الاتحادية.
عناصر من حركة طالبان يقفون فوق قاعدة تطل على مدينة كابول عند تلة الوزير أكبر خان في كابول، أفغانستان 10 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2022
الخارجية الأفغانية: نأمل ألا يفسد الهجوم الإرهابي بالقرب من السفارة الروسية العلاقات مع موسكو
11:52 GMT
ونشرت وزارة الخارجية الروسية بيانا بهذا الشأن، اليوم الاثنين، قالت فيه إن مسلحا مجهولا فجّر عبوة ناسفة صباح اليوم بالقرب من مدخل القسم القنصلي بالسفارة الروسية في كابول، مشيرة إلى أن الانفجار أدى إلى مقتل اثنين من موظفي البعثة الدبلوماسية في سفارة روسيا لدى أفغانستان إضافة إلى ضحايا آخرين من المواطنين الأفغان.
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