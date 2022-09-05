https://sputnikarabic.ae/20220905/السعودية-تدين-التفجير-الإرهابي-الذي-وقع-بالقرب-من-السفارة-الروسية-في-كابول-1067332576.html

السعودية تدين التفجير الإرهابي الذي وقع بالقرب من السفارة الروسية في كابول

السعودية تدين التفجير الإرهابي الذي وقع بالقرب من السفارة الروسية في كابول

علقت وزارة الخارجية السعودية على التفجير الذي وقع بالقرب من السفارة الروسية في العاصمة الأفغانية كابول ووصفته بـ "الهجوم الإرهابي الغادر". 05.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-05T16:52+0000

2022-09-05T16:52+0000

2022-09-05T16:52+0000

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أخبار روسيا اليوم

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وأدانت الخارجية السعودية التفجير بأشد العبارات، حسبما ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم الاثنين، مؤكدة رفضها جميع الأعمال الإرهابية التي تستهدف البعثات الدبلوماسية وأرواح الأبرياء في أي مكان.وقالت الخارجية السعودية إن المملكة تجدد دعمها لجميع الجهود الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله والقضاء عليه وتجفيف منابع تمويله.ووجهت وزارة الخارجية السعودية رسالة تعزية ومواساة لذوي ضحايا التفجير وللشعب والحكومة في روسيا الاتحادية.ونشرت وزارة الخارجية الروسية بيانا بهذا الشأن، اليوم الاثنين، قالت فيه إن مسلحا مجهولا فجّر عبوة ناسفة صباح اليوم بالقرب من مدخل القسم القنصلي بالسفارة الروسية في كابول، مشيرة إلى أن الانفجار أدى إلى مقتل اثنين من موظفي البعثة الدبلوماسية في سفارة روسيا لدى أفغانستان إضافة إلى ضحايا آخرين من المواطنين الأفغان.

https://sputnikarabic.ae/20220905/لافروف-سفارتنا-في-كابول-تعزز-إجراءاتها-الأمنية-عقب-الانفجار-1067303040.html

https://sputnikarabic.ae/20220905/الخارجية-الأفغانية-نأمل-ألا-يفسد-الهجوم-الإرهابي-بالقرب-من-السفارة-الروسية-العلاقات-مع-موسكو-1067310264.html

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