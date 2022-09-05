https://sputnikarabic.ae/20220905/السلطات-السعودية-تقرر-الحرمان-عامين-من-الدعم-عقوبة-لمن-لم-يفصح-عن-دخله-الشهري-1067339679.html

السلطات السعودية تقرر الحرمان عامين من الدعم عقوبة لمن لم يفصح عن دخله الشهري

السلطات السعودية تقرر الحرمان عامين من الدعم عقوبة لمن لم يفصح عن دخله الشهري

قررت السلطات السعودية معاقبة من لم يفصح عن دخله الشهري، بإيقاف الدعم المستحق له، واسترداد ما أخذه قبل ذلك. 05.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-05T20:58+0000

2022-09-05T20:58+0000

2022-09-05T20:58+0000

أخبار السعودية اليوم

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ووفقا لما كشفه برنامج حساب المواطن السعودي، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإن عدم الإفصاح عن الدخل وتفاصيله، يعرض صاحبه لعقوبة إيقاف الدعم واسترداد ما تم أخذه سابقا.وقال البرنامج: "من يزاول أي نشاط تجاري يستطيع الاستفادة من دعم البرنامج بشرط الإفصاح عن الدخل الناتج من النشاط، إذ إن الإفصاح عنه إلزامي، وتطبق شروط البرنامج وآلية الاستحقاق عليه".وأوضح أن "عدم الإفصاح عن السجل التجاري والدخل منه يتسبب في عدم أهلية رب الأسرة أو التابع".ولفت إلى أن النشاط التجاري يشمل "العوائد الناتجة من كافة أشكال: الأنشطة التجارية، الاستثمارات المالية، عوائد الأعمال الحرة".وبين أن الإفصاح عن الدخل من النشاط التجاري أو أي دخل غير ثابت (المتذبذب) يتم "بإدخال معدل المتوسط الشهري لآخر 12 شهرا عن طريق الدخول إلى بوابة حساب المواطن، وتعبئة واستكمال الطلب، ثم إضافة دخل من نشاط تجاري، ثم الإفصاح عن الدخل من النشاط".

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أخبار السعودية اليوم