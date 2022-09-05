https://sputnikarabic.ae/20220905/السيسي-يهنئ-ليز-تراس-على-اختيارها-رئيسة-للحكومة-البريطانية-1067337799.html
السيسي يهنئ ليز تراس على اختيارها رئيسة للحكومة البريطانية
السيسي يهنئ ليز تراس على اختيارها رئيسة للحكومة البريطانية
هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ليز تراس على اختيارها رئيسة للحكومة البريطانية، خلفا لبوريس جونسون. 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T19:13+0000
2022-09-05T19:13+0000
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وقال السيسي بحسب بيان نشره المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية في مصر: "أتقدم بخالص التهنئة إلى السيدة ليز تراس على اختيارها رئيسةً للحكومة البريطانية، متمنياً لها وافر التوفيق في أداء مهمتها الجديدة".وأضاف: "أتطلع للعمل والتعاون معها ترسيخاً لمسيرة العلاقات الثنائية التاريخية بين بلدينا ولما فيه صالح شعبينا، ولأمن واستقرار وسلام العالم".وتابع السيسي في بيانه: ".. ولا يفوتني أن أتوجه بالشكر لرئيس الوزراء البريطاني السابق السيد بوريس جونسون على ما قام به لصالح دعم العلاقات المصرية البريطانية، ودوره في تعزيز أواصر التعاون بين البلدين والشعبين الصديقين، متمنياً له موفور السداد فيما هو قادم".وسبق وفازت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، بزعامة حزب المحافظين ورئاسة وزراء بريطانيا، خلفا لسلفها بوريس جونسون، لتصبح بذلك ثالث رئيسة وزراء في بريطانيا.وقالت ليز، البالغة 47 عاما، فور إعلان فوزها على منافسها وزير المال السابق ريشي سوناك (42 عامًا): "أشكر [بوريس] جونسون على قيادته لحزب المحافظين والحكومة في ظروف صعبة. أنوي الوفاء بتعهداتي للناخبين وبلدنا. سنتعامل مع أزمة الطاقة وأقدم خطة لخفض الضرائب".وبحسب نتائج التصويت التي بثتها قناة "سكاي نيوز" البريطانية، فإن تراس حصدت نحو 81.3 ألف صوت مقابل 60.4 ألف صوت لوزير المال السابق، ريتشي سوناك.
https://sputnikarabic.ae/20220905/زعيم-حزب-العمال-البريطاني-يهنئ-تراس-بتوليها-رئاسة-الوزراء-مستبعدا-أي-تغيير-1067313738.html
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العالم العربي, مصر, العالم, بريطانيا
العالم العربي, مصر, العالم, بريطانيا
السيسي يهنئ ليز تراس على اختيارها رئيسة للحكومة البريطانية
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هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ليز تراس على اختيارها رئيسة للحكومة البريطانية، خلفا لبوريس جونسون.
وقال السيسي بحسب بيان نشره المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية في مصر: "أتقدم بخالص التهنئة إلى السيدة ليز تراس على اختيارها رئيسةً للحكومة البريطانية، متمنياً لها وافر التوفيق في أداء مهمتها الجديدة".
وأضاف: "أتطلع للعمل والتعاون معها ترسيخاً لمسيرة العلاقات الثنائية التاريخية بين بلدينا ولما فيه صالح شعبينا، ولأمن واستقرار وسلام العالم".
وتابع السيسي في بيانه: ".. ولا يفوتني أن أتوجه بالشكر لرئيس الوزراء البريطاني السابق السيد بوريس جونسون على ما قام به لصالح دعم العلاقات المصرية البريطانية، ودوره في تعزيز أواصر التعاون بين البلدين والشعبين الصديقين، متمنياً له موفور السداد فيما هو قادم".
وسبق وفازت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس
، بزعامة حزب المحافظين ورئاسة وزراء بريطانيا، خلفا لسلفها بوريس جونسون، لتصبح بذلك ثالث رئيسة وزراء في بريطانيا.
وقالت ليز، البالغة 47 عاما، فور إعلان فوزها على منافسها وزير المال السابق ريشي سوناك (42 عامًا): "أشكر [بوريس] جونسون على قيادته لحزب المحافظين والحكومة في ظروف صعبة. أنوي الوفاء بتعهداتي للناخبين وبلدنا. سنتعامل مع أزمة الطاقة وأقدم خطة لخفض الضرائب".
وبحسب نتائج التصويت التي بثتها قناة "سكاي نيوز" البريطانية، فإن تراس حصدت نحو 81.3 ألف صوت مقابل 60.4 ألف صوت لوزير المال السابق، ريتشي سوناك.