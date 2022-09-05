https://sputnikarabic.ae/20220905/الصحة-العالمية-الأمراض-غير-السارية-مسؤولة-عن-84-من-الوفيات-في-مصر-1067332143.html
الصحة العالمية: الأمراض غير السارية مسؤولة عن 84% من الوفيات في مصر
الصحة العالمية: الأمراض غير السارية مسؤولة عن 84% من الوفيات في مصر
قالت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن الأمراض غير السارية مسؤولة عن 84% من مجمل الوفيات في مصر. 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T16:39+0000
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وأكدت، في كلمة لها خلال إطلاق ورشة عمل وضع الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية 2022 – 2030، أن النساء والرضع والأطفال والمراهقين أكثر الفئات المعرضة بشكل خاص لخطر سوء التغذية.وأوضحت القصير أن العالم يواجه تحدي ارتفاع معدلات الأمراض غير السارية المرتبطة بالنظام الغذائي غير الصحي، بسبب ارتفاع معدل استهلاك الملح والسكر والدهون، خاصة الدهون المهدرجة والتي تؤدي للعديد من أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكري والسرطان، بحسب ما نقله موقع "المصري اليوم".وهنأت القصير، وزير الصحة والسكان، في مصر، الدكتور خالد عبدالغفار على ما تم إحرازه نحو صياغة الاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية 2022-2030، لافتة إلى أن الورشة ستنبثق منها استراتيجية متعددة القطاعات للغذاء والتغذية في مصر تهدف لتعزيز صحة المواطن المصري من خلال الاهتمام بغذائه وتحسين الحالة التغذوية على مدار المراحل العمرية المختلفة.
https://sputnikarabic.ae/20220814/مصر-إصابة-55-في-حادث-حريث-كنيسة-بالجيزة-وجار-حصر-الوفيات-1066384128.html
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الصحة العالمية: الأمراض غير السارية مسؤولة عن 84% من الوفيات في مصر
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قالت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن الأمراض غير السارية مسؤولة عن 84% من مجمل الوفيات في مصر.
وأكدت، في كلمة لها خلال إطلاق ورشة عمل وضع الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية 2022 – 2030، أن النساء والرضع والأطفال والمراهقين أكثر الفئات المعرضة بشكل خاص لخطر سوء التغذية.
وأوضحت القصير أن العالم يواجه تحدي ارتفاع معدلات الأمراض غير السارية المرتبطة بالنظام الغذائي غير الصحي، بسبب ارتفاع معدل استهلاك الملح والسكر والدهون، خاصة الدهون المهدرجة والتي تؤدي للعديد من أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكري والسرطان، بحسب ما نقله موقع "المصري اليوم
".
وهنأت القصير، وزير الصحة والسكان، في مصر، الدكتور خالد عبدالغفار على ما تم إحرازه نحو صياغة الاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية 2022-2030، لافتة إلى أن الورشة ستنبثق منها استراتيجية متعددة القطاعات للغذاء والتغذية في مصر تهدف لتعزيز صحة المواطن المصري من خلال الاهتمام بغذائه وتحسين الحالة التغذوية على مدار المراحل العمرية المختلفة.