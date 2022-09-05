عربي
https://sputnikarabic.ae/20220905/الصحة-العالمية-الأمراض-غير-السارية-مسؤولة-عن-84-من-الوفيات-في-مصر-1067332143.html
الصحة العالمية: الأمراض غير السارية مسؤولة عن 84% من الوفيات في مصر
الصحة العالمية: الأمراض غير السارية مسؤولة عن 84% من الوفيات في مصر
قالت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن الأمراض غير السارية مسؤولة عن 84% من مجمل الوفيات في مصر. 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T16:39+0000
2022-09-05T16:39+0000
مصر
أخبار مصر الآن
العالم العربي
أخبار العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104315/18/1043151838_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c17b7090ce6b7f7223037a72395bcbe6.jpg
وأكدت، في كلمة لها خلال إطلاق ورشة عمل وضع الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية 2022 – 2030، أن النساء والرضع والأطفال والمراهقين أكثر الفئات المعرضة بشكل خاص لخطر سوء التغذية.وأوضحت القصير أن العالم يواجه تحدي ارتفاع معدلات الأمراض غير السارية المرتبطة بالنظام الغذائي غير الصحي، بسبب ارتفاع معدل استهلاك الملح والسكر والدهون، خاصة الدهون المهدرجة والتي تؤدي للعديد من أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكري والسرطان، بحسب ما نقله موقع "المصري اليوم".وهنأت القصير، وزير الصحة والسكان، في مصر، الدكتور خالد عبدالغفار على ما تم إحرازه نحو صياغة الاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية 2022-2030، لافتة إلى أن الورشة ستنبثق منها استراتيجية متعددة القطاعات للغذاء والتغذية في مصر تهدف لتعزيز صحة المواطن المصري من خلال الاهتمام بغذائه وتحسين الحالة التغذوية على مدار المراحل العمرية المختلفة.
https://sputnikarabic.ae/20220814/مصر-إصابة-55-في-حادث-حريث-كنيسة-بالجيزة-وجار-حصر-الوفيات-1066384128.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104315/18/1043151838_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_dbe23cc2d5bf642f860eefa8facfc69d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, أخبار العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, أخبار العالم العربي

الصحة العالمية: الأمراض غير السارية مسؤولة عن 84% من الوفيات في مصر

16:39 GMT 05.09.2022
CC BY 2.0 / Pexels / تشخيص أمراض القلب
تشخيص أمراض القلب - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2022
CC BY 2.0 / Pexels /
تابعنا عبرTelegram
قالت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن الأمراض غير السارية مسؤولة عن 84% من مجمل الوفيات في مصر.
وأكدت، في كلمة لها خلال إطلاق ورشة عمل وضع الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية 2022 – 2030، أن النساء والرضع والأطفال والمراهقين أكثر الفئات المعرضة بشكل خاص لخطر سوء التغذية.
وأوضحت القصير أن العالم يواجه تحدي ارتفاع معدلات الأمراض غير السارية المرتبطة بالنظام الغذائي غير الصحي، بسبب ارتفاع معدل استهلاك الملح والسكر والدهون، خاصة الدهون المهدرجة والتي تؤدي للعديد من أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكري والسرطان، بحسب ما نقله موقع "المصري اليوم".
كنيسة أبو سيفين في حي إمبابة، الجيزة، مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2022
مصر... إصابة 55 شخصا في حريق كنيسة بالجيزة وجار حصر عدد الوفيات
14 أغسطس, 10:16 GMT
وهنأت القصير، وزير الصحة والسكان، في مصر، الدكتور خالد عبدالغفار على ما تم إحرازه نحو صياغة الاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية 2022-2030، لافتة إلى أن الورشة ستنبثق منها استراتيجية متعددة القطاعات للغذاء والتغذية في مصر تهدف لتعزيز صحة المواطن المصري من خلال الاهتمام بغذائه وتحسين الحالة التغذوية على مدار المراحل العمرية المختلفة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Дети колют дрова для костра, на котором готовят горячую пищу для жителей Дебальцево - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:31 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала