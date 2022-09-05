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https://sputnikarabic.ae/20220905/الصين-تتهم-واشنطن-بالتجسس-الإلكتروني-على-جامعة-1067301684.html
الصين تتهم واشنطن بالتجسس الإلكتروني على جامعة
الصين تتهم واشنطن بالتجسس الإلكتروني على جامعة
اتهمت الصين، اليوم الاثنين، واشنطن باختراق أجهزة الحاسوب في جامعة يقول مسؤولون أمريكيون إنها تجري أبحاثا عسكرية. 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T09:11+0000
2022-09-05T09:11+0000
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
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ذكر المركز الوطني للاستجابة لحالات الطوارئ لفيروسات الكمبيوتر أن جامعة نورث وسترن بوليتكنيكال أبلغت في يونيو/ حزيران عن اختراق أجهزة الكمبيوتر، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".قالت الجامعة إن المركز الذي يعمل مع مزود الأمن التجاري، أرجع الهجمات إلى وكالة الأمن القومي ولكن لم يوضح كيفية حدوث ذلك.يضاف هذا الاتهام إلى شكاوى حكومتي البلدين من التجسس الإلكتروني على بعضهما البعض.وينظر إلى الصين والولايات المتحدة على أنهم قادة العالم في أبحاث الحرب الإلكترونية.تتهم الصين، الولايات المتحدة بالتجسس على الجامعات وشركات الطاقة والإنترنت وأهداف أخرى.في المقابل تتهم واشنطن بكين بسرقة أسرار تجارية وأعلنت اتهامات جنائية ضد ضباط عسكريين صينيينوقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ إن تصرفات الولايات المتحدة "تهدد بشكل خطير الأمن القومي الصيني ''.كما اتهمت بكين واشنطن بالتنصت على الهواتف المحمولة الصينية وسرقة الرسائل النصية.
https://sputnikarabic.ae/20220903/لماذا-تراجعت-أنشطة-طائرات-التجسس-الأمريكية-فوق-بحر-الصين-الجنوبي-1067248264.html
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية

الصين تتهم واشنطن بالتجسس الإلكتروني على جامعة

09:11 GMT 05.09.2022
© flickr.comقرصنة
قرصنة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2022
© flickr.com
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اتهمت الصين، اليوم الاثنين، واشنطن باختراق أجهزة الحاسوب في جامعة يقول مسؤولون أمريكيون إنها تجري أبحاثا عسكرية.
ذكر المركز الوطني للاستجابة لحالات الطوارئ لفيروسات الكمبيوتر أن جامعة نورث وسترن بوليتكنيكال أبلغت في يونيو/ حزيران عن اختراق أجهزة الكمبيوتر، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".
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قالت الجامعة إن المركز الذي يعمل مع مزود الأمن التجاري، أرجع الهجمات إلى وكالة الأمن القومي ولكن لم يوضح كيفية حدوث ذلك.
يضاف هذا الاتهام إلى شكاوى حكومتي البلدين من التجسس الإلكتروني على بعضهما البعض.
وينظر إلى الصين والولايات المتحدة على أنهم قادة العالم في أبحاث الحرب الإلكترونية.
تتهم الصين، الولايات المتحدة بالتجسس على الجامعات وشركات الطاقة والإنترنت وأهداف أخرى.
في المقابل تتهم واشنطن بكين بسرقة أسرار تجارية وأعلنت اتهامات جنائية ضد ضباط عسكريين صينيين
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ إن تصرفات الولايات المتحدة "تهدد بشكل خطير الأمن القومي الصيني ''.
كما اتهمت بكين واشنطن بالتنصت على الهواتف المحمولة الصينية وسرقة الرسائل النصية.
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