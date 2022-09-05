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https://sputnikarabic.ae/20220905/الصين-توافق-على-أول-لقاح-مضاد-لكورونا-قابل-للاستنشاق-في-العالم-1067306791.html
الصين توافق على أول لقاح مضاد لكورونا "قابل للاستنشاق" في العالم
الصين توافق على أول لقاح مضاد لكورونا "قابل للاستنشاق" في العالم
وافق منظمو الأدوية الصينيون، اليوم الاثنين، على أول لقاح يمكن استنشاقه في العالم لـ"كوفيد-19". 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T10:44+0000
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مجتمع
الصين
فيروس كورونا
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واللقاح من تصنيع شركة "CanSino Biologics"، التي يقع مقرها في مدينة تيانجين، وفقا لوكالة "فرانس برس".وصرحت الشركة في بيان لبورصة "هونغ كونغ"، أمس الأحد، أن الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية منحت اللقاح "الضوء الأخضر" للاستخدام الطارئ كمعزز.وأوضحت أن اللقاح الخالي من الإبر - والذي يتميز بإمكانية تخزينه وإعطائه بسهولة أكبر من اللقاح العضلي - سيتم إعطاؤه من خلال البخاخات.وأضافت الشركة أن "الموافقة على لقاحها القابل للاستنشاق سيكون لها تأثير إيجابي على أدائها، إذا تم شراء اللقاح في وقت لاحق واستخدامه من قبل الجهات الحكومية ذات الصلة".وعقب الإعلان عن اللقاح الجديد، ارتفعت أسهم الشركة المذكورة 14 في المئة صباح اليوم الاثنين، قبل أن تغلق أعلى بنسبة 7.1 بالمئة من قيمتها الافتتاحية.ويقوم العلماء في العديد من بلدان العالم، بما في ذلك روسيا كوبا وكندا وأمريكا بتجربة لقاحات "كوفيد-19" القابلة للاستنشاق.يشار إلى أن الصين أجازت حتى الآن 8 لقاحات أخرى قابلة للحقن مصنوعة محليا منذ عام 2020.
الصين
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مجتمع, الصين, فيروس كورونا
مجتمع, الصين, فيروس كورونا

الصين توافق على أول لقاح مضاد لكورونا "قابل للاستنشاق" في العالم

10:44 GMT 05.09.2022
© AFP 2022 / Hector Retamalإغلاق مدن صينية وسط التفشي الأسوأ لفيروس كورونا في الصين، بكين 18 مارس 2022
إغلاق مدن صينية وسط التفشي الأسوأ لفيروس كورونا في الصين، بكين 18 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2022
إغلاق مدن صينية وسط التفشي الأسوأ لفيروس كورونا في الصين، بكين 18 مارس 2022
© AFP 2022 / Hector Retamal
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وافق منظمو الأدوية الصينيون، اليوم الاثنين، على أول لقاح يمكن استنشاقه في العالم لـ"كوفيد-19".
واللقاح من تصنيع شركة "CanSino Biologics"، التي يقع مقرها في مدينة تيانجين، وفقا لوكالة "فرانس برس".
وصرحت الشركة في بيان لبورصة "هونغ كونغ"، أمس الأحد، أن الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية منحت اللقاح "الضوء الأخضر" للاستخدام الطارئ كمعزز.
وأوضحت أن اللقاح الخالي من الإبر - والذي يتميز بإمكانية تخزينه وإعطائه بسهولة أكبر من اللقاح العضلي - سيتم إعطاؤه من خلال البخاخات.
وأضافت الشركة أن "الموافقة على لقاحها القابل للاستنشاق سيكون لها تأثير إيجابي على أدائها، إذا تم شراء اللقاح في وقت لاحق واستخدامه من قبل الجهات الحكومية ذات الصلة".
وعقب الإعلان عن اللقاح الجديد، ارتفعت أسهم الشركة المذكورة 14 في المئة صباح اليوم الاثنين، قبل أن تغلق أعلى بنسبة 7.1 بالمئة من قيمتها الافتتاحية.
ويقوم العلماء في العديد من بلدان العالم، بما في ذلك روسيا كوبا وكندا وأمريكا بتجربة لقاحات "كوفيد-19" القابلة للاستنشاق.
يشار إلى أن الصين أجازت حتى الآن 8 لقاحات أخرى قابلة للحقن مصنوعة محليا منذ عام 2020.
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