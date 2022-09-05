https://sputnikarabic.ae/20220905/العراق-يكشف-عن-خطة-لتشديد-المراقبة-الأمنية-في-محيط-بغداد-1067291066.html
العراق يكشف عن خطة لتشديد المراقبة الأمنية في محيط بغداد
العراق يكشف عن خطة لتشديد المراقبة الأمنية في محيط بغداد
كشفت السلطات العراقية عن خطة جديدة لتشديد عمليات التفتيش الأمني في محيط العاصمة بغداد. 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T06:26+0000
2022-09-05T06:26+0000
2022-09-05T06:26+0000
بغداد
العراق
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جاء هذا في تصريحات أدلى بها، الأحد، قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال سليم إن "القيادة عملت على رفع العديد من السيطرات ولديها خطط مستقبلية في هذا الجانب".وأشار إلى أن غالبية السيطرات الداخلية جرى رفعها مع التركيز على السيطرات الخارجية عبر التفتيش الدقيق لرواد العاصمة العراقية واستخدام اجهزة السونار.وأضاف المسؤول الأمني أن "المتبقي قليل جدا من السيطرات داخل العاصمة لوجود حاجة أمنية للبعض منها".وبيّن أنه سيحول قسم من تلك السيطرات إلى مرابطات أمنية ويتم رفعها بشكل كامل.
https://sputnikarabic.ae/20220830/أحدث-حصيلة-لمواجهات-بغداد-مقتل-30-شخصا-من-أنصار-الصدر-1067059614.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
بغداد, العراق
العراق يكشف عن خطة لتشديد المراقبة الأمنية في محيط بغداد
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كشفت السلطات العراقية عن خطة جديدة لتشديد عمليات التفتيش الأمني في محيط العاصمة بغداد.
جاء هذا في تصريحات أدلى بها، الأحد، قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
وقال سليم إن "القيادة عملت على رفع العديد من السيطرات ولديها خطط مستقبلية في هذا الجانب".
وأشار إلى أن غالبية السيطرات الداخلية جرى رفعها مع التركيز على السيطرات الخارجية عبر التفتيش الدقيق لرواد العاصمة العراقية
واستخدام اجهزة السونار.
وأضاف المسؤول الأمني أن "المتبقي قليل جدا من السيطرات داخل العاصمة لوجود حاجة أمنية للبعض منها".
وبيّن أنه سيحول قسم من تلك السيطرات إلى مرابطات أمنية ويتم رفعها بشكل كامل.