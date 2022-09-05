https://sputnikarabic.ae/20220905/الفرقاطة-مارشال-شابوشنيكوف-تدمر-غواصة-خلال-مناورات-فوستوك-2022-1067293307.html

الفرقاطة "مارشال شابوشنيكوف" تدمر غواصة خلال مناورات "فوستوك 2022"

الفرقاطة "مارشال شابوشنيكوف" تدمر غواصة خلال مناورات "فوستوك 2022"

قامت فرقاطة الأسطول الروسي في المحيط الهادئ "مارشال شابوشنيكوف" بتدمير غواصة، وقصفت بالمدفعية في إطار التدريبات الإستراتيجية "فوستوك 2022"، حسبما أفاد المكتب... 05.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-05T07:41+0000

2022-09-05T07:41+0000

2022-09-05T07:41+0000

رصد عسكري

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تم توفير خروج الفرقاطة إلى منطقة التدريبات، بواسطة كاسحتي ألغام من قاعدتي BT-215 و BT-325، وكانت مهمتهما إزالة الألغام البحرية المحتملة. عندما عبرت "مارشال شابوشنيكوف" منطقة بها خطر كبير من الألغام، اكتشف أطقم السفينة ودمروا نموذجًا للغمًا بحريًا عائمًا بنيران سريعة من المدفعية من عيار 30 ملم.وفقًا لخطة التدريبات، اكتشفت الأنظمة المائية للفرقاطة على حدود المياه الإقليمية لروسيا غواصة لعدو افتراضي. "لمزيد من البحث عن الغواصة والتعرف عليها، تم إرسال مروحية من طراز كا-27 بي إل من الفرقاطة. وبعد العثور على الغواصة ورفضها الصعود إلى السطح، تم تنفيذ ضربة في المنطقة التي كانت تقع فيها الغواصة".في المرحلة التالية من الإجراءات العملية، دخل طاقم الفرقاطة، بالتعاون مع زورقي صواريخ R-20 و R-24 ، في معركة بحرية مع سفن العدو الافتراضي.تم إطلاق النار على الهدف في البحر من قاعدة مدفعية بحرية حديثة يبلغ عيارها 100 ملم، قادرة على إصابة الأهداف البحرية والجوية والساحلية.كانت المهمة الأخيرة للتدريبات هي اتخاذ إجراءات لحماية الفرقاطة من المخربين: "لاستبعاد إمكانية مهاجمة الفرقاطة من الغواصين المقاتلين من تحت الماء، تم إلقاء القنابل اليدوية الوقائية باستخدام قاذفات قنابل يدوية محمولة وثابتة مضادة للتخريب ".تقام تمارين القيادة والأركان الإستراتيجية "فوستوك 2022"، في الفترة من 1 سبتمبر إلى 7 سبتمبر/أيلول، لممارسة الأعمال الدفاعية والهجومية في تسعة حقول تدريب: بوردوني، وغورياتشي كليوتشي، وكنياز فولكونسكي، ولاغونوي، وسيرغيفسكي، وتيلمبا، وأوسبينوفسكي وآخرين أيضًا. كما هو الحال في المناطق المائية والمناطق الساحلية لبحر أوخوتسك وبحر اليابان.في المجموع، يشارك في تدريبات فوستوك 2022 أكثر من 50 ألفا من الأفراد العسكريين وأكثر من 5 آلاف قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية، بما في ذلك 140 طائرة و60 سفينة حربية وقوارب وسفن دعم.

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