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https://sputnikarabic.ae/20220905/الكرملين-بوتين-يوجه-بتعديلات-قانونية-لحفظ-حقوق-العمل-للمتطوعين-في-العملية-العسكرية-بأوكرانيا-1067332398.html
الكرملين: بوتين يوجه بتعديلات قانونية لحفظ حقوق العمل للمتطوعين في العملية العسكرية بأوكرانيا
الكرملين: بوتين يوجه بتعديلات قانونية لحفظ حقوق العمل للمتطوعين في العملية العسكرية بأوكرانيا
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم الإثنين، إن "بوتين سيوجه مجلس الوزراء لتوفير ضمانات عمل للمواطنين الذين يرغبون في التطوع للمشاركة في... 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T16:45+0000
2022-09-05T16:45+0000
فلاديمير بوتين
الكرملين
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كما أوضح بيسكوف للصحفيين: "في نهاية المنتدى في بتروبافلوفسك كامتشاتسكي، التقى بوتين بأحد موظفي الإدارة الإقليمية في وزارة الطوارئ الروسية، الذي توجه إلى الرئيس بطلب شخصي، حيث قال إنه تقدم في السابق بطلب إلى مكتب التسجيل والتجنيد العسكري في مكان إقامته وطلب تسجيله كمتطوع للمشاركة في العملية العسكرية الخاصة".وأردف بيسكوف: "لقد وعد فلاديمير بوتين ذلك موظف بأنه سوف يلفت انتباه الحكومة إلى الثغرة في التشريع الروسي، وكذلك الإشارة إلى أنه في حالة حدوث مثل هذه الحالات، يجب مواءمة تشريعات روسيا مع الوضع الفعلي".وأضاف بيسكوف أن "هذه التعديلات على القانون، من بين أمور أخرى، يجب أن توفر ضمانات عمل مثل إمكانية الحصول على إجازة طويلة مع الحفاظ على الوضع الحالي للمتطوع المحتمل".
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فلاديمير بوتين, الكرملين
فلاديمير بوتين, الكرملين

الكرملين: بوتين يوجه بتعديلات قانونية لحفظ حقوق العمل للمتطوعين في العملية العسكرية بأوكرانيا

16:45 GMT 05.09.2022
© Sputnik . wasim sulimanالكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022
الكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2022
© Sputnik . wasim suliman
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم الإثنين، إن "بوتين سيوجه مجلس الوزراء لتوفير ضمانات عمل للمواطنين الذين يرغبون في التطوع للمشاركة في العملية الخاصة في أوكرانيا".
كما أوضح بيسكوف للصحفيين: "في نهاية المنتدى في بتروبافلوفسك كامتشاتسكي، التقى بوتين بأحد موظفي الإدارة الإقليمية في وزارة الطوارئ الروسية، الذي توجه إلى الرئيس بطلب شخصي، حيث قال إنه تقدم في السابق بطلب إلى مكتب التسجيل والتجنيد العسكري في مكان إقامته وطلب تسجيله كمتطوع للمشاركة في العملية العسكرية الخاصة".

"في الوقت نفسه، واجه (السائل) موقفا حيث أنه، وفقًا للقانون، لا يمكن منحه إجازة طويلة الأمد ولا إعطاء ضمان لعودته إلى المنصب الذي شغله قبل المشاركة في العملية الخاصة".

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وأردف بيسكوف: "لقد وعد فلاديمير بوتين ذلك موظف بأنه سوف يلفت انتباه الحكومة إلى الثغرة في التشريع الروسي، وكذلك الإشارة إلى أنه في حالة حدوث مثل هذه الحالات، يجب مواءمة تشريعات روسيا مع الوضع الفعلي".
وأضاف بيسكوف أن "هذه التعديلات على القانون، من بين أمور أخرى، يجب أن توفر ضمانات عمل مثل إمكانية الحصول على إجازة طويلة مع الحفاظ على الوضع الحالي للمتطوع المحتمل".
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