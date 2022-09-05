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https://sputnikarabic.ae/20220905/الكرملين-روسيا-لا-تتوقع-علاقات-أفضل-مع-بريطانيا-بعد-تغيير-رئيس-الوزراء-هناك-1067302503.html
الكرملين: روسيا لا تتوقع علاقات أفضل مع بريطانيا بعد تغيير رئيس الوزراء هناك
الكرملين: روسيا لا تتوقع علاقات أفضل مع بريطانيا بعد تغيير رئيس الوزراء هناك
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن موسكو لا تتوقع تغييرات إيجابية في العلاقات مع لندن بعد تغيير رئيس الوزراء في المملكة المتحدة. 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T09:23+0000
2022-09-05T09:23+0000
دميتري بيسكوف
روسيا
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وقال للصحفيين: "المتقدمون لمنصب رئيس الوزراء البريطاني تنافسوا في الخطاب المناهض لروسيا والتهديدات لروسيا، ولا يمكن أن نأمل في حدوث تغييرات إيجابية. لا، لا نتوقع أي تغييرات في المستقبل المنظور. ولا أود أن أقول إن هذه التغييرات يمكن أن تحدث للأسوأ، لأنه من الصعب تخيل الأسوأ. ولكن، في نفس الوقت ، للأسف، لا يمكن استبعاد هذا. يرجى ملاحظة أن المتنافسين على منصب رئيس الوزراء البريطاني تنافسوا فيما بينهم بشكل واضح في الخطاب المعادي لروسيا، في التهديدات باتخاذ مزيد من الخطوات ضد بلدنا، وهكذا دواليك. لذلك، لا أعتقد أنه يمكننا أن نتأمل بشيء إيجابي".ولم يرد المتحدث باسم الكرملين على سؤال عما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيرسل برقية تهنئة إلى رئيس الوزراء البريطاني الجديد.وأضاف بيسكوف: "دعونا ننتظر ونرى من سيصبح رئيسا للوزراء".
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دميتري بيسكوف, روسيا
دميتري بيسكوف, روسيا

الكرملين: روسيا لا تتوقع علاقات أفضل مع بريطانيا بعد تغيير رئيس الوزراء هناك

09:23 GMT 05.09.2022
© Sputnik . wasim sulimanالكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022
الكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2022
© Sputnik . wasim suliman
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صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن موسكو لا تتوقع تغييرات إيجابية في العلاقات مع لندن بعد تغيير رئيس الوزراء في المملكة المتحدة.
وقال للصحفيين: "المتقدمون لمنصب رئيس الوزراء البريطاني تنافسوا في الخطاب المناهض لروسيا والتهديدات لروسيا، ولا يمكن أن نأمل في حدوث تغييرات إيجابية. لا، لا نتوقع أي تغييرات في المستقبل المنظور. ولا أود أن أقول إن هذه التغييرات يمكن أن تحدث للأسوأ، لأنه من الصعب تخيل الأسوأ. ولكن، في نفس الوقت ، للأسف، لا يمكن استبعاد هذا. يرجى ملاحظة أن المتنافسين على منصب رئيس الوزراء البريطاني تنافسوا فيما بينهم بشكل واضح في الخطاب المعادي لروسيا، في التهديدات باتخاذ مزيد من الخطوات ضد بلدنا، وهكذا دواليك. لذلك، لا أعتقد أنه يمكننا أن نتأمل بشيء إيجابي".
ولم يرد المتحدث باسم الكرملين على سؤال عما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيرسل برقية تهنئة إلى رئيس الوزراء البريطاني الجديد.
وأضاف بيسكوف: "دعونا ننتظر ونرى من سيصبح رئيسا للوزراء".
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