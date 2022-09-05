https://sputnikarabic.ae/20220905/المتحدث-باسم-العمليات-المشتركة-في-العراق-سنعزز-الأمن-في-محيط-السفارة-الروسية-حال-طلب-ذلك-1067307884.html

المتحدث باسم العمليات المشتركة في العراق: سنعزز الأمن في محيط السفارة الروسية حال طلب ذلك

المتحدث باسم العمليات المشتركة في العراق: سنعزز الأمن في محيط السفارة الروسية حال طلب ذلك

قال المتحدث باسم العمليات المشتركة في العراق تحسين الخفاجي، إن القوات الأمنية مستعدة لتعزيز الأمن في محيط السفارة الروسية في بغداد في حال ورود طلب بذلك. 05.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-05T11:02+0000

2022-09-05T11:02+0000

2022-09-05T11:02+0000

العالم العربي

العراق

حماية

بعثة

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102221/27/1022212707_0:166:2936:1818_1920x0_80_0_0_338efb1b0a32254351165156532271a5.jpg

وقال الخفاجي في تصريح لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، حول ما إذا كان هناك طلب من السفارة الروسية في بغداد ورد إلى العمليات المشتركة لتعزيز أمن السفارة: "كلا، ونحن نتعامل بمهنية عالية في هذا المجال".وأكد الخفاجي أن "الأهداف الحيوية والسفارات بالنسبة لنا خط أحمر ولدينا تعليمات مشددة بالمحافظة على الأهداف الحيوية وكل سفارات العالم ومن ضمنها السفارة الروسية".وأضاف لافروف أن هذه التعزيزات الأمنية ستكون بقوات إضافية من "سلطات طالبان" والاستخبارات الأفغانية.وجاءت تصريحات لافروف قبل بدء مفاوضات مع وزير خارجية طاجيكستان، مشيرا إلى أن موسكو تأمل في القبض على منفذي الهجوم الإرهابي بالقرب من السفارة الروسية في كابول في أقرب وقت.ووصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، التفجير الذي حصل بالقرب من السفارة الروسية في كابول، اليوم الاثنين، بالهجوم الإرهابي.وأضاف بيسكوف للصحفيين في تعليقه على الانفجار، قائلا: "إنه عمل إرهابي، والآن المهم هو الحصول على معلومات من مكان الحادث حول ما حدث للدبلوماسيين الروس".وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، مقتل اثنين من موظفي البعثة الدبلوماسية في سفارة روسيا لدى أفغانستان جراء انفجار كابول.

https://sputnikarabic.ae/20220905/لافروف-سفارتنا-في-كابول-تعزز-إجراءاتها-الأمنية-عقب-الانفجار-1067303040.html

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, العراق, حماية, بعثة, روسيا