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https://sputnikarabic.ae/20220905/المتحدث-باسم-العمليات-المشتركة-في-العراق-سنعزز-الأمن-في-محيط-السفارة-الروسية-حال-طلب-ذلك-1067307884.html
المتحدث باسم العمليات المشتركة في العراق: سنعزز الأمن في محيط السفارة الروسية حال طلب ذلك
المتحدث باسم العمليات المشتركة في العراق: سنعزز الأمن في محيط السفارة الروسية حال طلب ذلك
قال المتحدث باسم العمليات المشتركة في العراق تحسين الخفاجي، إن القوات الأمنية مستعدة لتعزيز الأمن في محيط السفارة الروسية في بغداد في حال ورود طلب بذلك. 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T11:02+0000
2022-09-05T11:02+0000
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وقال الخفاجي في تصريح لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، حول ما إذا كان هناك طلب من السفارة الروسية في بغداد ورد إلى العمليات المشتركة لتعزيز أمن السفارة: "كلا، ونحن نتعامل بمهنية عالية في هذا المجال".وأكد الخفاجي أن "الأهداف الحيوية والسفارات بالنسبة لنا خط أحمر ولدينا تعليمات مشددة بالمحافظة على الأهداف الحيوية وكل سفارات العالم ومن ضمنها السفارة الروسية".وأضاف لافروف أن هذه التعزيزات الأمنية ستكون بقوات إضافية من "سلطات طالبان" والاستخبارات الأفغانية.وجاءت تصريحات لافروف قبل بدء مفاوضات مع وزير خارجية طاجيكستان، مشيرا إلى أن موسكو تأمل في القبض على منفذي الهجوم الإرهابي بالقرب من السفارة الروسية في كابول في أقرب وقت.ووصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، التفجير الذي حصل بالقرب من السفارة الروسية في كابول، اليوم الاثنين، بالهجوم الإرهابي.وأضاف بيسكوف للصحفيين في تعليقه على الانفجار، قائلا: "إنه عمل إرهابي، والآن المهم هو الحصول على معلومات من مكان الحادث حول ما حدث للدبلوماسيين الروس".وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، مقتل اثنين من موظفي البعثة الدبلوماسية في سفارة روسيا لدى أفغانستان جراء انفجار كابول.
https://sputnikarabic.ae/20220905/لافروف-سفارتنا-في-كابول-تعزز-إجراءاتها-الأمنية-عقب-الانفجار-1067303040.html
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العالم العربي, العراق, حماية, بعثة, روسيا
العالم العربي, العراق, حماية, بعثة, روسيا

المتحدث باسم العمليات المشتركة في العراق: سنعزز الأمن في محيط السفارة الروسية حال طلب ذلك

11:02 GMT 05.09.2022
© AP Photo / Hadi Mizbanالمنطقة الخضراء في بغداد
المنطقة الخضراء في بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2022
© AP Photo / Hadi Mizban
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قال المتحدث باسم العمليات المشتركة في العراق تحسين الخفاجي، إن القوات الأمنية مستعدة لتعزيز الأمن في محيط السفارة الروسية في بغداد في حال ورود طلب بذلك.
وقال الخفاجي في تصريح لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، حول ما إذا كان هناك طلب من السفارة الروسية في بغداد ورد إلى العمليات المشتركة لتعزيز أمن السفارة: "كلا، ونحن نتعامل بمهنية عالية في هذا المجال".
وتابع، "بالتأكيد العمليات المشتركة جاهزة لتعزيز أمن السفارة الروسية".
وأكد الخفاجي أن "الأهداف الحيوية والسفارات بالنسبة لنا خط أحمر ولدينا تعليمات مشددة بالمحافظة على الأهداف الحيوية وكل سفارات العالم ومن ضمنها السفارة الروسية".
في غضون ذلك، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن سفارة بلاده في أفغانستان عززت من إجراءاتها الأمنية عقب التفجير.
وأضاف لافروف أن هذه التعزيزات الأمنية ستكون بقوات إضافية من "سلطات طالبان" والاستخبارات الأفغانية.
وجاءت تصريحات لافروف قبل بدء مفاوضات مع وزير خارجية طاجيكستان، مشيرا إلى أن موسكو تأمل في القبض على منفذي الهجوم الإرهابي بالقرب من السفارة الروسية في كابول في أقرب وقت.
ووصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، التفجير الذي حصل بالقرب من السفارة الروسية في كابول، اليوم الاثنين، بالهجوم الإرهابي.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء مع وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2022
لافروف: سفارتنا في كابول تعزز إجراءاتها الأمنية عقب الانفجار
09:32 GMT
وأضاف بيسكوف للصحفيين في تعليقه على الانفجار، قائلا: "إنه عمل إرهابي، والآن المهم هو الحصول على معلومات من مكان الحادث حول ما حدث للدبلوماسيين الروس".
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، مقتل اثنين من موظفي البعثة الدبلوماسية في سفارة روسيا لدى أفغانستان جراء انفجار كابول.
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