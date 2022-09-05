https://sputnikarabic.ae/20220905/المحكمة-العليا-في-كينيا-بصدد-حسم-الطعون-بالانتخابات-الرئاسية-1067292296.html
المحكمة العليا في كينيا بصدد حسم الطعون بالانتخابات الرئاسية
المحكمة العليا في كينيا بصدد حسم الطعون بالانتخابات الرئاسية
تحسم المحكمة العليا في كينيا، اليوم الاثنين، الطعون المقدمة في الانتخابات الرئاسية التي فاز بها نائب الرئيس وليام روتو، بهامش ضئيل. 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T07:35+0000
2022-09-05T07:35+0000
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وقالت وكالة "فرانس برس" إن مرشح المعارضة رايلا أودينجا زعم حدوث مخالفات في انتخابات 9 أغسطس/آب، التي كانت سلمية بخلاف ذلك، والتي تميزت بدراما اللحظة الأخيرة عندما انقسمت اللجنة الانتخابية وتبادلت الاتهامات بسوء السلوك، فيما تقول المحكمة العليا في كينيا إن حكمها سيصدر ظهر اليوم.وفي وقت سابق، ألغت المحكمة في انتخابات عام 2017 نتائج الانتخابات الرئاسية وأمرت بإجراء تصويت جديد بعد أن قدم أودينجا طعنا، ثم عاد ليقاطع تلك الانتخابات الجديدة.وهذه المرة، تلقى أودينجا الدعم من منافسه السابق والرئيس المنتهية ولايته أوهورو كينياتا في أحدث مثال على تغيير التحالفات السياسية في البلاد.وأعلنت لجنة الانتخابات الكينية، منتصف أغسطس الماضي، فوز المرشح ويليام روتو بالانتخابات الرئاسية في البلاد، وذلك رغم تأجيل إعلان النتائج لساعات بسبب اعتراضات على النتائج المقرر إعلانها.وقال رئيس اللجنة وافولا شيبوكاتي، في مؤتمر صحفي في العاصمة نيروبي، إن نائب الرئيس السابق روتو فاز بالانتخابات الرئاسية في البلاد بعد حصوله على 50.4% من إجمالي الأصوات الصحيحة، أي أكثر من 7 ملايين صوت.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
المحكمة العليا في كينيا بصدد حسم الطعون بالانتخابات الرئاسية
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تحسم المحكمة العليا في كينيا، اليوم الاثنين، الطعون المقدمة في الانتخابات الرئاسية التي فاز بها نائب الرئيس وليام روتو، بهامش ضئيل.
وقالت وكالة "فرانس برس" إن مرشح المعارضة رايلا أودينجا زعم حدوث مخالفات في انتخابات 9 أغسطس/آب، التي كانت سلمية بخلاف ذلك، والتي تميزت بدراما اللحظة الأخيرة عندما انقسمت اللجنة الانتخابية وتبادلت الاتهامات بسوء السلوك، فيما تقول المحكمة العليا في كينيا إن حكمها سيصدر ظهر اليوم.
وفي وقت سابق، ألغت المحكمة في انتخابات عام 2017 نتائج الانتخابات الرئاسية وأمرت بإجراء تصويت جديد بعد أن قدم أودينجا طعنا، ثم عاد ليقاطع تلك الانتخابات الجديدة.
وهذه المرة، تلقى أودينجا الدعم من منافسه السابق والرئيس المنتهية ولايته أوهورو كينياتا في أحدث مثال على تغيير التحالفات السياسية في البلاد.
وأعلنت لجنة الانتخابات الكينية
، منتصف أغسطس الماضي، فوز المرشح ويليام روتو بالانتخابات الرئاسية في البلاد، وذلك رغم تأجيل إعلان النتائج لساعات بسبب اعتراضات على النتائج المقرر إعلانها.
وقال رئيس اللجنة وافولا شيبوكاتي، في مؤتمر صحفي في العاصمة نيروبي، إن نائب الرئيس السابق روتو فاز بالانتخابات الرئاسية في البلاد بعد حصوله على 50.4% من إجمالي الأصوات الصحيحة، أي أكثر من 7 ملايين صوت.