https://sputnikarabic.ae/20220905/المصرية-للاتصالات-تنفي-تلقيها-عرضا-قطريا-لشراء-جزء-من-حصتها-في-فودافون-1067321461.html
المصرية للاتصالات تنفي تلقيها عرضا قطريا لشراء جزء من حصتها في فودافون
المصرية للاتصالات تنفي تلقيها عرضا قطريا لشراء جزء من حصتها في فودافون
نفت الشركة المصرية للاتصالات، المشغل الحكومي للاتصالات في مصر، تلقيها أية عروض رسمية من أي جهة حول شراء جزء من حصتها في شركة فودافون مصر. 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T14:16+0000
2022-09-05T14:16+0000
2022-09-05T14:16+0000
مصر
اقتصاد
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جاء ذلك ردا على أنباء تفيد بنية الصندوق السيادي القطري للتفاوض على شراء جزء من حصة الشركة المصرية للاتصالات في شركة فودافون.كان موقع الشرق (بلومبرغ) نقل عن مصادر قال إنها على صلة وثيقة بالملف أن "جهاز قطر للاستثمار يتفاوض مع الحكومة المصرية وشركة المصرية للاتصالات لشراء حصة بحد أقصى 25% من أسهم فودافون مصر من إجمالي الحصة المملوكة للشركة والبالغة 45%".تملك "المصرية للاتصالات"، أكبر مشغل اتصالات في البلاد، حصة 45% من أسهم "فودافون مصر"، فيما تمتلك الحكومة المصرية 80% من أسهم "المصرية للاتصالات".
مصر
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, اقتصاد
المصرية للاتصالات تنفي تلقيها عرضا قطريا لشراء جزء من حصتها في فودافون
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نفت الشركة المصرية للاتصالات، المشغل الحكومي للاتصالات في مصر، تلقيها أية عروض رسمية من أي جهة حول شراء جزء من حصتها في شركة فودافون مصر.
جاء ذلك ردا على أنباء تفيد بنية الصندوق السيادي القطري للتفاوض على شراء جزء من حصة الشركة المصرية للاتصالات في شركة فودافون.
وأكدت الشركة في بيانها
، أنه في حال تلقي أي عروض رسمية سوف تقوم بفحص وتقييم العروض بالتعاون مع مستشاريها الماليين والقانونيين لدراسة موقف الشركة فيما يخص التعامل في حصتها في شركة فودافون مصر طبقاً للإجراءات المتبعة، على أن تقوم بالإفصاح الفوري حال حدوث أي مستجدات.
كان موقع الشرق (بلومبرغ) نقل عن مصادر قال إنها على صلة وثيقة بالملف أن "جهاز قطر للاستثمار يتفاوض مع الحكومة
المصرية وشركة المصرية للاتصالات لشراء حصة بحد أقصى 25% من أسهم فودافون مصر من إجمالي الحصة المملوكة للشركة والبالغة 45%".
تملك "المصرية للاتصالات"، أكبر مشغل اتصالات في البلاد، حصة 45% من أسهم "فودافون مصر"، فيما تمتلك الحكومة المصرية 80% من أسهم "المصرية للاتصالات".