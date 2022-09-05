https://sputnikarabic.ae/20220905/المفوض-العام-لـأونروا-يبحث-في-مصر-دعم-الوكالة-لمواجهة-الصعوبات-المالية-1067314436.html
المفوض العام لـ"أونروا" يبحث في مصر دعم الوكالة لمواجهة الصعوبات المالية
المفوض العام لـ"أونروا" يبحث في مصر دعم الوكالة لمواجهة الصعوبات المالية
بحث المفوض العام لوكالة الإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، مع كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ووزير الخارجية... 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T13:12+0000
2022-09-05T13:12+0000
2022-09-05T13:12+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
الاونروا
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وقال المتحدث باسم الجامعة العربية جمال رشدي في بيان، اليوم الاثنين، إن لقاء أبو الغيط ولازاريني ركز على المشكلات التي تواجه الوكالة والصعوبات المالية التي تعوق عملها في الفترة الأخيرة في ظل الأزمات العالمية التي وضعت ضغوطاً على الأموال الموجهة للمساعدات الإنسانية.واستمع أبو الغيط لشرحٍ مُفصل من المفوض العام حول الأوضاع المالية للوكالة في المرحلة الحالية، حيث تصل الفجوة التمويلية إلى نحو 100 مليون دولار.وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم الخارجية المصرية في بيان إن المفوض العام للوكالة أكد خلال اللقاء حرصه على التنسيق الوثيق مع مصر فيما يتعلق بأنشطة الوكالة وسبل تعزيز الدعم الدولي لها كي تتمكن من أداء المهام المنوطة بها في ظل التحديات السياسية والاقتصادية الدولية الراهنة.وأشار أبو زيد إلى أن الطرفين تبادلا الرؤى والمقترحات بشأن كيفية تحقيق هذا الهدف قبيل وخلال اجتماعات مجلس وزراء الخارجية العرب المقرر انعقادها في القاهرة غدا واجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة.
https://sputnikarabic.ae/20220830/مجدلاني-الأزمة-المالية-لوكالة-الأونروا-سياسية-والتعويل-على-مؤتمر-المانحين-1067059109.html
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, الاونروا
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, الاونروا
المفوض العام لـ"أونروا" يبحث في مصر دعم الوكالة لمواجهة الصعوبات المالية
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بحث المفوض العام لوكالة الإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، مع كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ووزير الخارجية المصري سامح شكري، سبل دعم الوكالة لتجاوز الصعوبات المالية التي تواجهها للقيام بدورها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.
وقال المتحدث
باسم الجامعة العربية جمال رشدي في بيان، اليوم الاثنين، إن لقاء أبو الغيط ولازاريني ركز على المشكلات التي تواجه الوكالة والصعوبات المالية التي تعوق عملها في الفترة الأخيرة في ظل الأزمات العالمية التي وضعت ضغوطاً على الأموال الموجهة للمساعدات الإنسانية.
وشدد أبو الغيط، خلال اللقاء على الأهمية البالغة التي ينطوي عليها عمل الوكالة، خاصة في المرحلة الحالية التي يواجه خلالها اللاجئون الفلسطينيون في مناطق عمل أونروا الخمس صعوبات كبيرة في ظل تصاعد حدة الأزمات الاقتصادية وتدهور الأوضاع المعيشية.
واستمع أبو الغيط لشرحٍ مُفصل من المفوض العام حول الأوضاع المالية للوكالة في المرحلة الحالية، حيث تصل الفجوة التمويلية إلى نحو 100 مليون دولار.
كما التقى لازاريني مع وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي أكد على استمرار دعم مصر للوكالة وما تقدمه من خدمات أساسية وضرورية للاجئين الفلسطينيين، مبرزاً الجهود المصرية المتواصلة لشحذ الدعم السياسي والمادي الدولي لها.
وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم الخارجية المصرية في بيان إن المفوض العام للوكالة أكد خلال اللقاء حرصه على التنسيق الوثيق مع مصر فيما يتعلق بأنشطة الوكالة وسبل تعزيز الدعم الدولي لها كي تتمكن من أداء المهام المنوطة بها في ظل التحديات السياسية والاقتصادية الدولية الراهنة.
وأشار أبو زيد إلى أن الطرفين تبادلا الرؤى والمقترحات بشأن كيفية تحقيق هذا الهدف قبيل وخلال اجتماعات مجلس وزراء الخارجية العرب المقرر انعقادها في القاهرة غدا واجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة.