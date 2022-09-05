https://sputnikarabic.ae/20220905/المنظمة-الأوروبية-للأبحاث-النووية-تبحث-التوقف-التام-لعمل-محطتها-الحرارية-1067309834.html

المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية تبحث التوقف التام لعمل محطتها الحرارية

المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية تبحث التوقف التام لعمل محطتها الحرارية

تعمل المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية على تطوير خطة لإغلاق بعض مسرعات الجسيمات، خلال ساعات الذروة، وتفكر أيضًا في إغلاق مصادم الهادرونات الكبير إذا لزم الأمر... 05.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-05T11:54+0000

2022-09-05T11:54+0000

2022-09-05T12:00+0000

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لا تستبعد المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية إغلاق مصادم الهادرونات الكبير في حالة حدوث نقص في الكهرباء في فرنسا، حسبما كتبت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نقلاً عن سيرج كلودي، رئيس لجنة إدارة الطاقة في المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية.وقال كلودي "نحن قلقون بشأن استقرار شبكة الكهرباء ونعمل بجد لمنع انقطاع التيار الكهربائي في منطقتنا".تعمل المنظمة على تطوير خطة لإغلاق بعض مسرعات الجسيمات خلال أوقات ذروة استهلاك الطاقة، وتفكر أيضًا في إغلاق المصادم إذا لزم الأمر. المنظمة، الواقعة على الحدود بين فرنسا وسويسرا، هي واحدة من أكبر مستهلكي الطاقة في فرنسا. خلال ذروة العمل يصل استهلاكها للكهرباء إلى ما يقرب من 200 ميغاواط. هذا هو ثلث ما تستهلكه جنيف الأقرب إلى المختبر.قد يؤدي الإغلاق المفاجئ للمصادم الذي تبلغ تكلفته 4.4 مليار دولار إلى تعطيل تشغيله. مصادم الهدرونات الكبير هو واحد من ثمانية مسرعات في المنظمة. يوجد أيضًا وسيطان للجسيمات.اقرأ أيضا - فرنسا تأمل في إصلاح محطات الطاقة النووية قريبا لتجنب العودة إلى طاقة الفحموقد دعت شركة RTE الفرنسية المشغلة لشبكة الكهرباء سابقًا إلى خفض استهلاك الكهرباء في البلاد بنسبة 15٪ خلال ساعات الذروة هذا الشتاء لتجنب انقطاع التيار الكهربائي.أشارت قناة فرانس 24 التلفزيونية في وقت سابق إلى أن خمس الكهرباء في أوروبا يتم توليدها من محطات الطاقة التي تعمل بالغاز. بسبب ارتفاع أسعار الوقود، قفزت أسعار الكهرباء في أوروبا إلى مستويات قياسية. وهكذا، في ألمانيا، بلغت تكلفة العقد السنوي 995 يورو لكل ميغاواط ساعة، وفي فرنسا - أكثر من 1.1 ألف يورو، وهو في كلتا الحالتين أكثر بعشر مرات من العام الماضي. في نهاية أغسطس/ آب، تجاوزت أسعار الصرف للغاز في أوروبا 3500 يورو لكل 1000 متر مكعب. م.وفي 2 سبتمبر/ أيلول، أعلنت شركة "غازبروم" الروسية قرارها بوقف إمدادات الغاز عبر خط أنابيب "التيار الشمالي" "حتى يتم التخلص من مشاكل تشغيل المعدات".

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