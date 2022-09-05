https://sputnikarabic.ae/20220905/الوسيط-الأمريكي-يزور-لبنان-لاستئناف-مفاوضات-الترسيم-البحري-1067316594.html
الوسيط الأمريكي يزور لبنان لاستئناف مفاوضات الترسيم البحري
الوسيط الأمريكي يزور لبنان لاستئناف مفاوضات الترسيم البحري
يصل الوسيط الأمريكي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، آموس هوكشتاين، إلى بيروت يوم الخميس المقبل لاستئناف المحادثات مع الجانب اللبناني. 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T13:45+0000
2022-09-05T13:45+0000
2022-09-05T13:45+0000
لبنان
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
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بيروت - سبوتنيك. وقال مصدر رسمي لبناني لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين: "الوسيط الأمريكي في المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، آموس هوكشتاين، سيصل إلى بيروت مساء الخميس المقبل".وأوضح المصدر، أن "أجوبة هوكشتاين التي يحملها إلى المسؤولين اللبنانيين تشي بأنه لا جواب إسرائيليا نهائيا بعد، وأن ثمة نقطة أو نقطتين عالقتين طلبت تل أبيب تقديم إيضاحات بشأنهما قبل أن تقدم الجواب الرسمي النهائي"، واستنتج المصدر أن هوكشتاين "سيطلب مهلة إضافية حتى نهاية سبتمبر/أيلول الحالي".وفي وقت سابق، نفذت الحملة الأهلية لحماية الثروة الوطنية مسيرة بحرية وبرية نحو رأس الناقورة، يوم أمس الأحد، بمشاركة عشرات القوارب من مختلف المناطق اللبنانية وذلك للمطالبة "بحق الشعب اللبناني بالحصول على كافة حقوقه البحرية دون مساومة أو تنازل".وانطلق الأسطول البحري من مدينة ميناء طرابلس شمالي لبنان مرورا بميناء جبيل، عمشيت، بترون، الكسليك، بيروت، صيدا، صور، وصولا إلى الحدود البحرية الجنوبية في نقطة الناقورة، حيث كان بانتظاره على طول المسير مراكب، بعضهم انضم والبعض الآخر ألقى التحية وعاد.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية
لبنان, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية
الوسيط الأمريكي يزور لبنان لاستئناف مفاوضات الترسيم البحري
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يصل الوسيط الأمريكي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، آموس هوكشتاين، إلى بيروت يوم الخميس المقبل لاستئناف المحادثات مع الجانب اللبناني.
بيروت - سبوتنيك
. وقال مصدر رسمي لبناني لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين: "الوسيط الأمريكي في المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، آموس هوكشتاين، سيصل إلى بيروت مساء الخميس المقبل".
وأوضح المصدر، أن "أجوبة هوكشتاين التي يحملها إلى المسؤولين اللبنانيين تشي بأنه لا جواب إسرائيليا نهائيا بعد، وأن ثمة نقطة أو نقطتين عالقتين طلبت تل أبيب تقديم إيضاحات بشأنهما قبل أن تقدم الجواب الرسمي النهائي"، واستنتج المصدر أن هوكشتاين "سيطلب مهلة إضافية حتى نهاية سبتمبر/أيلول الحالي".
وفي وقت سابق، نفذت الحملة الأهلية لحماية الثروة الوطنية مسيرة بحرية
وبرية نحو رأس الناقورة، يوم أمس الأحد، بمشاركة عشرات القوارب من مختلف المناطق اللبنانية وذلك للمطالبة "بحق الشعب اللبناني بالحصول على كافة حقوقه البحرية دون مساومة أو تنازل".
وانطلق الأسطول البحري من مدينة ميناء طرابلس شمالي لبنان مرورا بميناء جبيل، عمشيت، بترون، الكسليك، بيروت، صيدا، صور، وصولا إلى الحدود البحرية الجنوبية في نقطة الناقورة، حيث كان بانتظاره على طول المسير مراكب، بعضهم انضم والبعض الآخر ألقى التحية وعاد.