https://sputnikarabic.ae/20220905/اليابان-تعرب-عن-أسفها-الشديد-على-تمرين-فوستوك-1067292084.html
اليابان تعرب عن "أسفها الشديد" على تمرين "فوستوك"
اليابان تعرب عن "أسفها الشديد" على تمرين "فوستوك"
قال هيروكازو ماتسونو، الأمين العام لحكومة البلاد، في مؤتمر صحفي في طوكيو، إن تدريبات الجيش الروسي "فوستوك 2022" في كوناشير وإيتوروب، اللتين تعتبرهما اليابان... 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T06:59+0000
2022-09-05T06:59+0000
2022-09-05T06:59+0000
رصد عسكري
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وقال ماتسونو: "نحن ندرك أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت يوم 3 سبتمبر عن إجراء تدريبات تشمل كوناشير وإيتوروب. وإجراء مناورات عسكرية روسية في المناطق الشمالية رغم احتجاج بلادنا، هذا أمر مؤسف للغاية. أما بالنسبة للمستقبل سنراقب عن كثب مسار تدريبات" فوستوك "ككل وسنتصرف وفقا لذلك. أما بالنسبة لتفاصيل أخرى أود الامتناع عنها في هذه المرحلة".وأشار أيضًا إلى أنه في 27 يوليو / تموز، نقلت اليابان احتجاجًا إلى روسيا عبر القنوات الدبلوماسية نظرًا لحقيقة أن "إجراء روسيا للتدريبات في المناطق الشمالية لا يتطابق مع موقف اليابان وغير مقبول". كما تم تقديم تقرير يطالب باستبعاد منطقة الجزر الشمالية الأربع من منطقة التمرين.في وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع أن التدريبات الاستراتيجية "فوستوك 2022" ستقام في الفترة من 1 إلى 7 سبتمبر/أيلول في سبعة حقول تدريب في المنطقة العسكرية الشرقية، يشارك أكثر من 50 ألف شخص، وأكثر من 5 آلاف قطعة سلاح وعتاد عسكري، بما في ذلك 140 طائرة و60 سفينة حربية وقارب وسفن دعم.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
اليابان تعرب عن "أسفها الشديد" على تمرين "فوستوك"
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قال هيروكازو ماتسونو، الأمين العام لحكومة البلاد، في مؤتمر صحفي في طوكيو، إن تدريبات الجيش الروسي "فوستوك 2022" في كوناشير وإيتوروب، اللتين تعتبرهما اليابان "أقاليمها الشمالية"، مؤسفة للغاية.
وقال ماتسونو: "نحن ندرك أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت يوم 3 سبتمبر عن إجراء تدريبات تشمل كوناشير وإيتوروب. وإجراء مناورات عسكرية روسية في المناطق الشمالية رغم احتجاج بلادنا، هذا أمر مؤسف للغاية. أما بالنسبة للمستقبل سنراقب عن كثب مسار تدريبات" فوستوك "ككل وسنتصرف وفقا لذلك. أما بالنسبة لتفاصيل أخرى أود الامتناع عنها في هذه المرحلة".
وأشار أيضًا إلى أنه في 27 يوليو / تموز، نقلت اليابان احتجاجًا إلى روسيا عبر القنوات الدبلوماسية نظرًا لحقيقة أن "إجراء روسيا للتدريبات في المناطق الشمالية لا يتطابق مع موقف اليابان وغير مقبول". كما تم تقديم تقرير يطالب باستبعاد منطقة الجزر الشمالية الأربع من منطقة التمرين.
في وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع أن التدريبات الاستراتيجية "فوستوك 2022" ستقام في الفترة من 1 إلى 7 سبتمبر/أيلول في سبعة حقول تدريب في المنطقة العسكرية الشرقية، يشارك أكثر من 50 ألف شخص، وأكثر من 5 آلاف قطعة سلاح وعتاد عسكري، بما في ذلك 140 طائرة و60 سفينة حربية وقارب وسفن دعم.