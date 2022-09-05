عربي
https://sputnikarabic.ae/20220905/اليابان-تعرب-عن-أسفها-الشديد-على-تمرين-فوستوك-1067292084.html
اليابان تعرب عن "أسفها الشديد" على تمرين "فوستوك"
اليابان تعرب عن "أسفها الشديد" على تمرين "فوستوك"
قال هيروكازو ماتسونو، الأمين العام لحكومة البلاد، في مؤتمر صحفي في طوكيو، إن تدريبات الجيش الروسي "فوستوك 2022" في كوناشير وإيتوروب، اللتين تعتبرهما اليابان... 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T06:59+0000
2022-09-05T06:59+0000
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/01/1067149342_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4dc34593f34184a344a04aa36b788002.jpg
وقال ماتسونو: "نحن ندرك أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت يوم 3 سبتمبر عن إجراء تدريبات تشمل كوناشير وإيتوروب. وإجراء مناورات عسكرية روسية في المناطق الشمالية رغم احتجاج بلادنا، هذا أمر مؤسف للغاية. أما بالنسبة للمستقبل سنراقب عن كثب مسار تدريبات" فوستوك "ككل وسنتصرف وفقا لذلك. أما بالنسبة لتفاصيل أخرى أود الامتناع عنها في هذه المرحلة".وأشار أيضًا إلى أنه في 27 يوليو / تموز، نقلت اليابان احتجاجًا إلى روسيا عبر القنوات الدبلوماسية نظرًا لحقيقة أن "إجراء روسيا للتدريبات في المناطق الشمالية لا يتطابق مع موقف اليابان وغير مقبول". كما تم تقديم تقرير يطالب باستبعاد منطقة الجزر الشمالية الأربع من منطقة التمرين.في وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع أن التدريبات الاستراتيجية "فوستوك 2022" ستقام في الفترة من 1 إلى 7 سبتمبر/أيلول في سبعة حقول تدريب في المنطقة العسكرية الشرقية، يشارك أكثر من 50 ألف شخص، وأكثر من 5 آلاف قطعة سلاح وعتاد عسكري، بما في ذلك 140 طائرة و60 سفينة حربية وقارب وسفن دعم.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/01/1067149342_73:0:1033:720_1920x0_80_0_0_4329d9c774a1ca835439929c96c728a7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري
رصد عسكري

اليابان تعرب عن "أسفها الشديد" على تمرين "فوستوك"

06:59 GMT 05.09.2022
© Sputnik . Press service of the Russian Defence Ministry / الذهاب إلى بنك الصورالسفن الحربية لأسطول المحيط الهادئ أثناء الانتشار كجزء من تمارين القيادة والأركان الإستراتيجية فوستوك 2022 في خليج القرن الذهبي، روسيا 1 سبتمبر 2022
السفن الحربية لأسطول المحيط الهادئ أثناء الانتشار كجزء من تمارين القيادة والأركان الإستراتيجية فوستوك 2022 في خليج القرن الذهبي، روسيا 1 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2022
© Sputnik . Press service of the Russian Defence Ministry
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قال هيروكازو ماتسونو، الأمين العام لحكومة البلاد، في مؤتمر صحفي في طوكيو، إن تدريبات الجيش الروسي "فوستوك 2022" في كوناشير وإيتوروب، اللتين تعتبرهما اليابان "أقاليمها الشمالية"، مؤسفة للغاية.
وقال ماتسونو: "نحن ندرك أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت يوم 3 سبتمبر عن إجراء تدريبات تشمل كوناشير وإيتوروب. وإجراء مناورات عسكرية روسية في المناطق الشمالية رغم احتجاج بلادنا، هذا أمر مؤسف للغاية. أما بالنسبة للمستقبل سنراقب عن كثب مسار تدريبات" فوستوك "ككل وسنتصرف وفقا لذلك. أما بالنسبة لتفاصيل أخرى أود الامتناع عنها في هذه المرحلة".
وأشار أيضًا إلى أنه في 27 يوليو / تموز، نقلت اليابان احتجاجًا إلى روسيا عبر القنوات الدبلوماسية نظرًا لحقيقة أن "إجراء روسيا للتدريبات في المناطق الشمالية لا يتطابق مع موقف اليابان وغير مقبول". كما تم تقديم تقرير يطالب باستبعاد منطقة الجزر الشمالية الأربع من منطقة التمرين.
في وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع أن التدريبات الاستراتيجية "فوستوك 2022" ستقام في الفترة من 1 إلى 7 سبتمبر/أيلول في سبعة حقول تدريب في المنطقة العسكرية الشرقية، يشارك أكثر من 50 ألف شخص، وأكثر من 5 آلاف قطعة سلاح وعتاد عسكري، بما في ذلك 140 طائرة و60 سفينة حربية وقارب وسفن دعم.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Дети колют дрова для костра, на котором готовят горячую пищу для жителей Дебальцево - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:39 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала