https://sputnikarabic.ae/20220905/انطلاق-المنتدى-الاقتصادي-الشرقي-العالمي-في-فلاديفوستوك-1067293867.html

انطلاق المنتدى الاقتصادي الشرقي العالمي في فلاديفوستوك

انطلاق المنتدى الاقتصادي الشرقي العالمي في فلاديفوستوك

انطلقت فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك. أحداث اليوم الأول كأحد الأحداث الرئيسية لهذا العام ترونها في ملف مصور من "سبوتنيك". 05.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-05T08:24+0000

2022-09-05T08:24+0000

2022-09-05T08:24+0000

صور

وسائط متعددة

أخبار روسيا اليوم

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/05/1067294029_0:0:3011:1694_1920x0_80_0_0_298fe0e31a924c47d946fd3b74f8dff6.jpg

يتضمن برنامج الأعمال للمنتدى الاقتصادي العالمي أكثر من 90 حدثًا في ست مجموعات مواضيعية. والموضوع الرئيسي للمناقشة هو "نحو عالم متعدد الأقطاب".سيعقد المنتدى الاقتصادي العالمي في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر/ أيلول في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية في فلاديفوستوك.وقد وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إقليم كامتشاتكا، حيث سيشارك في منتدى بيئي للشباب وسيعقد اجتماعًا حول تنمية المنطقة.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

фото, صور, وسائط متعددة, أخبار روسيا اليوم, روسيا