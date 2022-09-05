انطلاق المنتدى الاقتصادي الشرقي العالمي في فلاديفوستوك
انطلقت فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك. أحداث اليوم الأول كأحد الأحداث الرئيسية لهذا العام ترونها في ملف مصور من "سبوتنيك".
يتضمن برنامج الأعمال للمنتدى الاقتصادي العالمي أكثر من 90 حدثًا في ست مجموعات مواضيعية. والموضوع الرئيسي للمناقشة هو "نحو عالم متعدد الأقطاب".
سيعقد المنتدى الاقتصادي العالمي في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر/ أيلول في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية في فلاديفوستوك.
وقد وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إقليم كامتشاتكا، حيث سيشارك في منتدى بيئي للشباب وسيعقد اجتماعًا حول تنمية المنطقة.
© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصورمضيفات شركة الطيران "آيروفلوت" الروسية في معرض المنتدى الاقتصادي العالمي في فلاديفوستوك، روسيا 5 سبتمبر 2022
1/15
© Sputnik . Alexei Danichev/
مضيفات شركة الطيران "آيروفلوت" الروسية في معرض المنتدى الاقتصادي العالمي في فلاديفوستوك، روسيا 5 سبتمبر 2022
© Sputnik . Alexey Filippov / الانتقال إلى بنك الصوروزير العدل الروسي كونستانتين تشويتشينكو (يسار) ووزير الموارد الطبيعية والبيئة الروسي ألكسندر كوزلوف في حفل افتتاح جناح "بيت النمر" في المنتدى الدولي الثاني لحماية النمور، في المنتدى الاقتصادي العالمي في فلاديفوستوك، روسيا 5 سبتمبر 2022
2/15
وزير العدل الروسي كونستانتين تشويتشينكو (يسار) ووزير الموارد الطبيعية والبيئة الروسي ألكسندر كوزلوف في حفل افتتاح جناح "بيت النمر" في المنتدى الدولي الثاني لحماية النمور، في المنتدى الاقتصادي العالمي في فلاديفوستوك، روسيا 5 سبتمبر 2022
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصور
آنا بوبوفا، رئيسة أطباء الدولة للصحة في روسيا الاتحادية (يسار) في جناح مجموعة روسيا سيغودنيا الإعلامية في المنتدى الاقتصادي العالمي في فلاديفوستوك، روسيا، 5 سبتمبر/أيلول 2022
3/15
© Sputnik . Grigory Sysoev/
آنا بوبوفا، رئيسة أطباء الدولة للصحة في روسيا الاتحادية (يسار) في جناح مجموعة روسيا سيغودنيا الإعلامية في المنتدى الاقتصادي العالمي في فلاديفوستوك، روسيا، 5 سبتمبر/أيلول 2022
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصورمشاركة في الجلسة العامة "حالة تنفيذ البرنامج العالمي لإحياء النمور للفترة من 2010 إلى 2022" في إطار المنتدى الاقتصادي العالمي في فلاديفوستوك، روسيا 5 سبتمبر 2022
4/15
مشاركة في الجلسة العامة "حالة تنفيذ البرنامج العالمي لإحياء النمور للفترة من 2010 إلى 2022" في إطار المنتدى الاقتصادي العالمي في فلاديفوستوك، روسيا 5 سبتمبر 2022
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصوررسالة فيديو من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة "حالة تنفيذ البرنامج العالمي لإنعاش النمور للفترة من 2010 إلى 2022" في إطار المنتدى الاقتصادي العالمي في فلاديفوستوك، روسيا 5 سبتمبر 2022
5/15
رسالة فيديو من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة "حالة تنفيذ البرنامج العالمي لإنعاش النمور للفترة من 2010 إلى 2022" في إطار المنتدى الاقتصادي العالمي في فلاديفوستوك، روسيا 5 سبتمبر 2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصورمنصة بها خريطة لروسيا الاتحادية في معرض المنتدى الدولي الثاني لحماية النمور، في المنتدى الاقتصادي العالمي في فلاديفوستوك، روسيا 5 سبتمبر 2022
6/15
منصة بها خريطة لروسيا الاتحادية في معرض المنتدى الدولي الثاني لحماية النمور، في المنتدى الاقتصادي العالمي في فلاديفوستوك، روسيا 5 سبتمبر 2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصورخدمة مروّج الروبوتات "أليكس" في جناح "إقليم الابتكار" في معرض المنتدى الاقتصادي العالمي في فلاديفوستوك، روسيا 5 سبتمبر 2022
7/15
خدمة مروّج الروبوتات "أليكس" في جناح "إقليم الابتكار" في معرض المنتدى الاقتصادي العالمي في فلاديفوستوك، روسيا 5 سبتمبر 2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصورالمشاركون في المنتدى الاقتصادي العالمي في فلاديفوستوك، روسيا 5 سبتمبر 2022
8/15
المشاركون في المنتدى الاقتصادي العالمي في فلاديفوستوك، روسيا 5 سبتمبر 2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصورمنحوتة نمر آمور بتقنية الفسيفساء الكهرمانية، تم إنشاؤه بواسطة متخصصين في كالينينغراد أمبر كومبين التابع لشركة الدولة "روستيخ"، في معرض المنتدى الاقتصادي العالمي في فلاديفوستوك، روسيا 5 سبتمبر 2022
9/15
منحوتة نمر آمور بتقنية الفسيفساء الكهرمانية، تم إنشاؤه بواسطة متخصصين في كالينينغراد أمبر كومبين التابع لشركة الدولة "روستيخ"، في معرض المنتدى الاقتصادي العالمي في فلاديفوستوك، روسيا 5 سبتمبر 2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصورالمشاركون في المنتدى الاقتصادي العالمي في فلاديفوستوك، روسيا 5 سبتمبر 2022 في الخلفية: جناح وزارة الصناعة والتجارة في الاتحاد الروسي (وزارة الصناعة والتجارة في روسيا).
10/15
المشاركون في المنتدى الاقتصادي العالمي في فلاديفوستوك، روسيا 5 سبتمبر 2022 في الخلفية: جناح وزارة الصناعة والتجارة في الاتحاد الروسي (وزارة الصناعة والتجارة في روسيا).
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصورمتطوع يحيي المشاركين في المنتدى الدولي الثاني للنمور في موقع الاقتصادي العالمي في فلاديفوستوك، روسيا 5 سبتمبر 2022
11/15
متطوع يحيي المشاركين في المنتدى الدولي الثاني للنمور في موقع الاقتصادي العالمي في فلاديفوستوك، روسيا 5 سبتمبر 2022
© Sputnik . Alexey Filippov / الانتقال إلى بنك الصورجناح بيت النمر في المنتدى الدولي الثاني للنمو، في المنتدى الاقتصادي العالمي في فلاديفوستوك، روسيا 5 سبتمبر 2022
12/15
جناح بيت النمر في المنتدى الدولي الثاني للنمو، في المنتدى الاقتصادي العالمي في فلاديفوستوك، روسيا 5 سبتمبر 2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصورالمشاركون في المنتدى الاقتصادي الشرقي العالمي في فلاديفوستوك، روسيا 5 سبتمبر 2022
13/15
المشاركون في المنتدى الاقتصادي الشرقي العالمي في فلاديفوستوك، روسيا 5 سبتمبر 2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصورجناح وزارة الموارد الطبيعية والبيئة في روسيا الاتحادية في معرض المنتدى الاقتصادي الشرقي العالمي في فلاديفوستوك، روسيا 5 سبتمبر 2022
14/15
جناح وزارة الموارد الطبيعية والبيئة في روسيا الاتحادية في معرض المنتدى الاقتصادي الشرقي العالمي في فلاديفوستوك، روسيا 5 سبتمبر 2022
© Sputnik . Alexey Filippov / الانتقال إلى بنك الصورالمشاركون في مهرجان "شارع الشرق الأقصى" كجزء من فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي العالمي في فلاديفوستوك، روسيا 5 سبتمبر 2022
15/15
المشاركون في مهرجان "شارع الشرق الأقصى" كجزء من فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي العالمي في فلاديفوستوك، روسيا 5 سبتمبر 2022