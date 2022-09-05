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https://sputnikarabic.ae/20220905/بايدن-يصف-متظاهرا-بالأحمق-فيديو-1067338098.html
بايدن يصف متظاهرا "بالأحمق"... فيديو
بايدن يصف متظاهرا "بالأحمق"... فيديو
نعت الرئيس الأمريكي جو بايدن أحد المعترضين على خطابه في ولاية ويسكونسن بمناسبة عيد العمال "بالأحمق". 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T19:50+0000
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جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
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وبينما كان بايدن يقول: "نحن في حالة صراع من أجل روح أمريكا"، بدأت الصيحات تتعالى في القاعة من أحد المعارضين لبايدن.وتبين أن المواطن الذي كان يقاطع بايدن هو من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب، حيث كان يردد شعاره الانتخابي من عام 2016 "فلنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".وخلص بايدن إلى أن "الجمهوريين المرددين لهذا الشعار والرجل الذي تم اصطحابه إلى الخارج يدمرون الديمقراطية".
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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية

بايدن يصف متظاهرا "بالأحمق"... فيديو

19:50 GMT 05.09.2022
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الأمريكي جو بايدن
الرئيس الأمريكي جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2022
© Sputnik
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نعت الرئيس الأمريكي جو بايدن أحد المعترضين على خطابه في ولاية ويسكونسن بمناسبة عيد العمال "بالأحمق".
وبينما كان بايدن يقول: "نحن في حالة صراع من أجل روح أمريكا"، بدأت الصيحات تتعالى في القاعة من أحد المعارضين لبايدن.

وخاطب الرئيس الأمريكي مؤيديه "دعوه وشأنه، لكل فرد الحق في أن يكون أحمقا".

وتبين أن المواطن الذي كان يقاطع بايدن هو من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب، حيث كان يردد شعاره الانتخابي من عام 2016 "فلنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".
وخلص بايدن إلى أن "الجمهوريين المرددين لهذا الشعار والرجل الذي تم اصطحابه إلى الخارج يدمرون الديمقراطية".
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