https://sputnikarabic.ae/20220905/بايدن-يصف-متظاهرا-بالأحمق-فيديو-1067338098.html
بايدن يصف متظاهرا "بالأحمق"... فيديو
بايدن يصف متظاهرا "بالأحمق"... فيديو
نعت الرئيس الأمريكي جو بايدن أحد المعترضين على خطابه في ولاية ويسكونسن بمناسبة عيد العمال "بالأحمق". 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T19:50+0000
2022-09-05T19:50+0000
2022-09-05T19:50+0000
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
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وبينما كان بايدن يقول: "نحن في حالة صراع من أجل روح أمريكا"، بدأت الصيحات تتعالى في القاعة من أحد المعارضين لبايدن.وتبين أن المواطن الذي كان يقاطع بايدن هو من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب، حيث كان يردد شعاره الانتخابي من عام 2016 "فلنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".وخلص بايدن إلى أن "الجمهوريين المرددين لهذا الشعار والرجل الذي تم اصطحابه إلى الخارج يدمرون الديمقراطية".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية
بايدن يصف متظاهرا "بالأحمق"... فيديو
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نعت الرئيس الأمريكي جو بايدن أحد المعترضين على خطابه في ولاية ويسكونسن بمناسبة عيد العمال "بالأحمق".
وبينما كان بايدن يقول: "نحن في حالة صراع من أجل روح أمريكا"، بدأت الصيحات تتعالى في القاعة من أحد المعارضين لبايدن.
وخاطب الرئيس الأمريكي مؤيديه "دعوه وشأنه، لكل فرد الحق في أن يكون أحمقا".
وتبين أن المواطن الذي كان يقاطع بايدن هو من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب، حيث كان يردد شعاره الانتخابي من عام 2016 "فلنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".
وخلص بايدن
إلى أن "الجمهوريين المرددين لهذا الشعار والرجل الذي تم اصطحابه إلى الخارج يدمرون الديمقراطية".