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برلماني تركي: نرفض تصفية الحسابات الغربية مع روسيا عبر أوكرانيا
برلماني تركي: نرفض تصفية الحسابات الغربية مع روسيا عبر أوكرانيا
أعرب برلمانيون أتراك، اليوم الاثنين، عن معارضة تركيا تطلعات بعض الدول الغربية التي تسعى إلى "تصفية حسابات مع روسيا عبر أوكرانيا". 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T18:58+0000
2022-09-05T18:58+0000
روسيا
أخبار تركيا اليوم
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وجاءت هذه التصريحات خلال لقاء رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية التركية الروسية النائب عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، مراد بيباتور، مع وفد برئاسة عضو مكتب المجلس الأعلى لحزب روسيا الموحدة (يدينايا روسيا) ونائب رئيس لجنة المجلس العام للحزب لشؤون التعاون الدولي ودعم المواطنين في الخارج، البرلماني الروسي أندري كليموف.وأعلنت الخدمة الصحفية للكرملين، في 3 أيلول/سبتمبر، عن إجراء محادثة هاتفية بين الرئيسين الروسي والتركي فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان.وبحسب التقرير، أعرب الرئيس التركي عن تعازيه في وفاة رئيس الاتحاد السوفيتي السابق ميخائيل غورباتشوف، مشيرًا إلى دوره المهم في التاريخ الحديث لروسيا والعالم بأسره.خلال المحادثة، تم التطرق إلى الوضع في أوكرانيا، وجاء في البيان أن "رجب طيب أردوغان أشار إلى الدور البناء لروسيا في تنظيم بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية. وتم النظر في تنفيذ صفقة الحبوب التي أبرمت في إسطنبول في 22 يوليو/تموز عبر وساطة من الرئيس التركي".
https://sputnikarabic.ae/20220904/تركيا-تعلن-انطلاق-12-سفينة-حبوب-من-الموانئ-الأوكرانية-1067256622.html
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روسيا, أخبار تركيا اليوم
روسيا, أخبار تركيا اليوم

برلماني تركي: نرفض تصفية الحسابات الغربية مع روسيا عبر أوكرانيا

18:58 GMT 05.09.2022
© AFP 2022 / Adem Altanالبرلمان التركي
البرلمان التركي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2022
© AFP 2022 / Adem Altan
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أعرب برلمانيون أتراك، اليوم الاثنين، عن معارضة تركيا تطلعات بعض الدول الغربية التي تسعى إلى "تصفية حسابات مع روسيا عبر أوكرانيا".
وجاءت هذه التصريحات خلال لقاء رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية التركية الروسية النائب عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، مراد بيباتور، مع وفد برئاسة عضو مكتب المجلس الأعلى لحزب روسيا الموحدة (يدينايا روسيا) ونائب رئيس لجنة المجلس العام للحزب لشؤون التعاون الدولي ودعم المواطنين في الخارج، البرلماني الروسي أندري كليموف.

وقال مراد بيباتور: "نتيجة لجهودنا المشتركة، تم التوصل إلى اتفاق إسطنبول بشأن ممر الحبوب، ولا نعتبر أنه من الصواب أن تسعى بعض الدول الغربية لتصفية حسابات مع روسيا عبر أوكرانيا، نحن نتحدث عن هذا مع زملائنا الغربيين، من ناحية أخرى، نعتقد أنه يمكن التوصل إلى حل يتم بموجبه ضمان وحدة أراضي أوكرانيا، وفي نفس الوقت سيتم حل قضايا الأمن الروسي".

وأعلنت الخدمة الصحفية للكرملين، في 3 أيلول/سبتمبر، عن إجراء محادثة هاتفية بين الرئيسين الروسي والتركي فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان.
حصاد زراعة حبوب - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2022
تركيا تعلن انطلاق 12 سفينة حبوب من الموانئ الأوكرانية
أمس, 09:47 GMT
وبحسب التقرير، أعرب الرئيس التركي عن تعازيه في وفاة رئيس الاتحاد السوفيتي السابق ميخائيل غورباتشوف، مشيرًا إلى دوره المهم في التاريخ الحديث لروسيا والعالم بأسره.
خلال المحادثة، تم التطرق إلى الوضع في أوكرانيا، وجاء في البيان أن "رجب طيب أردوغان أشار إلى الدور البناء لروسيا في تنظيم بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية. وتم النظر في تنفيذ صفقة الحبوب التي أبرمت في إسطنبول في 22 يوليو/تموز عبر وساطة من الرئيس التركي".
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