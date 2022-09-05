https://sputnikarabic.ae/20220905/بسبب-أزمة-الطاقة-في-أوروبا-رئيس-المجلس-الأوروبي-يزور-قطر-غدا--1067328879.html
بسبب أزمة الطاقة في أوروبا... رئيس المجلس الأوروبي يزور قطر غدا
بسبب أزمة الطاقة في أوروبا... رئيس المجلس الأوروبي يزور قطر غدا
قالت تقارير إعلامية محلية إن رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، سوف يزور العاصمة القطرية، الدوحة، غدا الثلاثاء، على وقع أزمة الطاقة المستعرة في أوروبا. 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T15:47+0000
2022-09-05T15:47+0000
2022-09-05T15:50+0000
أخبار قطر اليوم
أخبار الاتحاد الأوروبي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102904/66/1029046667_0:0:3319:1867_1920x0_80_0_0_5021f94922bd48e3b9a071e2a8d811c1.jpg
ووفقا لجريدة الشرق القطرية، فإن ميشيل سيزور الدوحة غدا الثلاثاء لإجراء محادثات مع المسؤولين في قطر حول أزمة الطاقة في أوروبا.وحسب تصريحات لمسؤول حكومي قطري، نقلتها "رويترز"، فإن ميشيل سيقابل مسؤولين رفيعي المستوى، لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة، منها "الأزمة الروسية الأوكرانية وأزمة الطاقة، بالإضافة إلى عدد من المسائل الأخرى مثل أفغانستان وإيران وفلسطين وإسرائيل".يشار إلى أن قطر كانت قد أعلنت أنها "مقيدة بعقود طويلة الأجل"، وخصوصا مع مشترين في آسيا، مؤكدة أنها ستحترمها.
https://sputnikarabic.ae/20220807/نصف-سكان-أوروبا-يتهمون-حكوماتهم-والشركات-بالتسبب-في-أزمة-الطاقة-1066115674.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102904/66/1029046667_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_f566345b78c4b3a75b672d12eaeb1210.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار قطر اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار قطر اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي
بسبب أزمة الطاقة في أوروبا... رئيس المجلس الأوروبي يزور قطر غدا
15:47 GMT 05.09.2022 (تم التحديث: 15:50 GMT 05.09.2022) تابعنا عبر
قالت تقارير إعلامية محلية إن رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، سوف يزور العاصمة القطرية، الدوحة، غدا الثلاثاء، على وقع أزمة الطاقة المستعرة في أوروبا.
ووفقا لجريدة
الشرق القطرية، فإن ميشيل سيزور الدوحة غدا الثلاثاء لإجراء محادثات مع المسؤولين في قطر حول أزمة الطاقة في أوروبا.
وحسب تصريحات
لمسؤول حكومي قطري، نقلتها "رويترز"، فإن ميشيل سيقابل مسؤولين رفيعي المستوى، لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة، منها "الأزمة الروسية الأوكرانية وأزمة الطاقة، بالإضافة إلى عدد من المسائل الأخرى مثل أفغانستان وإيران وفلسطين وإسرائيل".
وبينما تحاول الحكومات الأوروبية إيجاد بدائل للغاز الروسي، خاصة مع حلول موسم الشتاء، وارتفاع تكاليف الطاقة في أوروبا مع تراجع التدفقات الروسية، فإن شركة قطر للطاقة، تتفاوض مع العديد من المشترين الأوروبيين منذ شهور، لكن لم يتم الإعلان عن صفقات جديدة.
يشار إلى أن قطر كانت قد أعلنت أنها "مقيدة بعقود طويلة الأجل"، وخصوصا مع مشترين في
آسيا، مؤكدة أنها ستحترمها.