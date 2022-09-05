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بسبب أزمة الطاقة في أوروبا... رئيس المجلس الأوروبي يزور قطر غدا
بسبب أزمة الطاقة في أوروبا... رئيس المجلس الأوروبي يزور قطر غدا
قالت تقارير إعلامية محلية إن رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، سوف يزور العاصمة القطرية، الدوحة، غدا الثلاثاء، على وقع أزمة الطاقة المستعرة في أوروبا. 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T15:47+0000
2022-09-05T15:50+0000
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ووفقا لجريدة الشرق القطرية، فإن ميشيل سيزور الدوحة غدا الثلاثاء لإجراء محادثات مع المسؤولين في قطر حول أزمة الطاقة في أوروبا.وحسب تصريحات لمسؤول حكومي قطري، نقلتها "رويترز"، فإن ميشيل سيقابل مسؤولين رفيعي المستوى، لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة، منها "الأزمة الروسية الأوكرانية وأزمة الطاقة، بالإضافة إلى عدد من المسائل الأخرى مثل أفغانستان وإيران وفلسطين وإسرائيل".يشار إلى أن قطر كانت قد أعلنت أنها "مقيدة بعقود طويلة الأجل"، وخصوصا مع مشترين في آسيا، مؤكدة أنها ستحترمها.
https://sputnikarabic.ae/20220807/نصف-سكان-أوروبا-يتهمون-حكوماتهم-والشركات-بالتسبب-في-أزمة-الطاقة-1066115674.html
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أخبار قطر اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار قطر اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي

بسبب أزمة الطاقة في أوروبا... رئيس المجلس الأوروبي يزور قطر غدا

15:47 GMT 05.09.2022 (تم التحديث: 15:50 GMT 05.09.2022)
© AFP 2022 / Emmanuel Dunand رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل
 رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2022
© AFP 2022 / Emmanuel Dunand
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قالت تقارير إعلامية محلية إن رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، سوف يزور العاصمة القطرية، الدوحة، غدا الثلاثاء، على وقع أزمة الطاقة المستعرة في أوروبا.
ووفقا لجريدة الشرق القطرية، فإن ميشيل سيزور الدوحة غدا الثلاثاء لإجراء محادثات مع المسؤولين في قطر حول أزمة الطاقة في أوروبا.
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وحسب تصريحات لمسؤول حكومي قطري، نقلتها "رويترز"، فإن ميشيل سيقابل مسؤولين رفيعي المستوى، لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة، منها "الأزمة الروسية الأوكرانية وأزمة الطاقة، بالإضافة إلى عدد من المسائل الأخرى مثل أفغانستان وإيران وفلسطين وإسرائيل".

وبينما تحاول الحكومات الأوروبية إيجاد بدائل للغاز الروسي، خاصة مع حلول موسم الشتاء، وارتفاع تكاليف الطاقة في أوروبا مع تراجع التدفقات الروسية، فإن شركة قطر للطاقة، تتفاوض مع العديد من المشترين الأوروبيين منذ شهور، لكن لم يتم الإعلان عن صفقات جديدة.

يشار إلى أن قطر كانت قد أعلنت أنها "مقيدة بعقود طويلة الأجل"، وخصوصا مع مشترين في آسيا، مؤكدة أنها ستحترمها.
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