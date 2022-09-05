https://sputnikarabic.ae/20220905/بمناسبة-كأس-العالم-في-قطر-فيفا-يطلق-منصة-لبيع-مقتنيات-من-بطولات-سابقة-1067332773.html
بمناسبة كأس العالم في قطر... فيفا يطلق منصة لبيع مقتنيات من بطولات سابقة
بمناسبة كأس العالم في قطر... فيفا يطلق منصة لبيع مقتنيات من بطولات سابقة
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أنه سيطلق منصة لبيع مقتنيات من بطولات سابقة لكأس العالم. 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T16:58+0000
2022-09-05T16:58+0000
2022-09-05T16:58+0000
أخبار قطر اليوم
تنظيم كأس العالم
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ووفقا لموقع "ليجرإنسيتس"، أعلن "فيفا" أنه سيفتتح تلك المنصة بالتعاون مع مؤسسة "ألجوراند"، وهي مؤسسة متخصصة في العملات المشفّرة.من جهته قال مدير قطاع الأعمال في "الاتحاد الدولي لكرة القدم، جاي رومي، إن الهدف من تلك المنصة هو إتاحة ما سبق جمعه من بطولات سابقة.وقال: "سيتيح هذا الإعلان مقتنيات كأس العالم لكل مشجعي كرة القدم، ويرسخ الطابع الديمقراطي لامتلاك أي مشجع لأجزاء من تاريخ كأس العالم".ولفت رومي إلى أن المنصة "فرصة بالنسبة إلى جماهير كرة القدم للتفاعل وامتلاك مقتنيات للاعبيهم المفضّلين، لقد أصبح المشجّعون ينخرطون في اللعبة أكثر بطرق جديدة ومثيرة".
https://sputnikarabic.ae/20220903/إعلام-قطر-ستسمح-ببيع-البيرة-في-كأس-العالم-في-أوقات-محددة-1067222033.html
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أخبار قطر اليوم, تنظيم كأس العالم
أخبار قطر اليوم, تنظيم كأس العالم
بمناسبة كأس العالم في قطر... فيفا يطلق منصة لبيع مقتنيات من بطولات سابقة
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أنه سيطلق منصة لبيع مقتنيات من بطولات سابقة لكأس العالم.
ووفقا لموقع
"ليجرإنسيتس"، أعلن "فيفا" أنه سيفتتح تلك المنصة بالتعاون مع مؤسسة "ألجوراند"، وهي مؤسسة متخصصة في العملات المشفّرة.
من جهته قال مدير قطاع الأعمال في "الاتحاد الدولي لكرة
القدم، جاي رومي، إن الهدف من تلك المنصة هو إتاحة ما سبق جمعه من بطولات سابقة.
وقال: "سيتيح هذا الإعلان مقتنيات كأس العالم لكل مشجعي كرة القدم، ويرسخ الطابع الديمقراطي لامتلاك أي مشجع لأجزاء من تاريخ كأس العالم".
وبناء على بروتوكول التعاون بين فيفا ومؤسسة ألجوراند، فإن الأخيرة ستتولّى تسيير المنصة الجديدة، حيث ستتضمن تلك المنصة "صورًا ومقتنيات وتذكارات موقّعة ولحظات فريدة من البطولات السابقة".
ولفت رومي إلى أن المنصة "فرصة بالنسبة إلى جماهير كرة القدم للتفاعل وامتلاك مقتنيات للاعبيهم المفضّلين، لقد أصبح المشجّعون ينخرطون في اللعبة أكثر بطرق جديدة ومثيرة".