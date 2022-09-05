https://sputnikarabic.ae/20220905/بندقية-تساعد-مخترعها-على-تحقيق-حلم-الزواج-من-حبيبته-1067290029.html

بندقية تساعد مخترعها على تحقيق حلم الزواج من حبيبته

بندقية تساعد مخترعها على تحقيق حلم الزواج من حبيبته

في أبريل/نيسان من عام 1891، قدمت وزارة الحربية الروسية تقريرا عن اختراع سلاح جديد إلى الإمبراطور ألكسندر الثالث، راجية موافقته على قبول ما اخترعه النقيب موسين. 05.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-05T05:20+0000

2022-09-05T05:20+0000

2022-09-05T05:21+0000

سلاح روسيا

مجتمع

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ووافق الإمبراطور على اعتماد البندقية التي اخترعها سيرغي إيفانوفيتش موسين سلاحا للجيش الروسي، فحصل الجيش الروسي على بندقية تتميز بسهولة الاستخدام وبساطة التشغيل والمتانة.وحصل مخترع السلاح الجديد على جائزة مالية، وتمت ترقيته من رتبة نقيب إلى رتبة عقيد. وبعد مضي بعض الوقت أصبح سيرغي موسين رئيسا لمصنع الأسلحة. وتمت ترقيته إلى رتبة جنرال في عام 1900.الطالب المتفوقولد سيرغي موسين في عام 1849، في قرية رامون في محافظة فورونيج. وكان جده إيغنات فلاحا، ثم أصبح جنديا، وقُتل في إحدى معارك حرب عام 1812، ضد القوات التي غزت روسيا بقيادة الإمبراطور الفرنسي نابليون. وتعلم ابن إيغنات، إيفان والد سيرغي موسين، في مدرسة عسكرية خاصة بالأيتام، والتحق بالجيش عندما بلغ من العمر 18 عاما. غير أنه سرعان ما ترك الخدمة العسكرية واشتغل في إدارة عزب النبلاء، وتزوج بفلاحة.وتوفيت أمّ سيرغي موسين عندما بلغ من العمر 4 أعوام. ولكي يصبح ابنه طالبا عسكريا تتولى الدولة تغطية نفقات دراسته قدم موسين الأب طلب الانتساب إلى طبقة النبلاء. وتمت تلبية طلبه، فأصبح سيرغي موسين طالبا بمدرسة عسكرية في مدينة فورونيج، ثم انتسب إلى كلية المدفعية في العاصمة بطرسبورغ. وبعدما قضى عامين في خدمة العلم الوطني بالجيش نجح سيرغي موسين في اجتياز امتحان القبول في كلية الهندسة بأكاديمية المدفعية. واستمرت الدراسة في الأكاديمية ثلاثة أعوام. ثم ذهب سيرغي موسين إلى مدينة تولا ليعمل في أحد مصانع الأسلحة. وانكشفت موهبته هناك.رفض مليون فرانكوكانت بندقية بردان السلاح الناري الخفيف الأساسي للجيش الروسي في نهاية القرن الـ19. ولها إيجابيات كثيرة، ولكنها لا تخلو من سلبيات أخطرها أنها بندقية خرطوشة واحدة. أما بندقية موسين فيحتوي مخزنها على 8 خراطيش.واستأثر ما اخترعه موسين باهتمام الأجانب، فحاولوا الحصول عليه. وعرض مندوبو شركة "ريختر" الفرنسية للأسلحة على موسين أن يبيع اختراعه إليهم لقاء مليون فرانك وفقا لما ذكرته صحيفة "في بي كا". ورفض موسين العرض المُغري وإن كان يحتاج إلى المال.الجائزة الكبرىوساعده اختراعه، مع ذلك، على ترتيب حياته الشخصية. فقد أراد موسين أن يتزوج بالمرأة التي كان يحبها وكانت تحبه، ولكنها كانت زوجة لرجل آخر. ولم يكن زوجها يكترث بها، ولكنه رفض أن يطلقها. وبعد أربعة أعوام عاد موسين ليطلب من زوجها أن يتركها له، فواقف على الطلاق مقابل 50 ألف روبل. وتمكن موسين بفضل جائزته المالية من تدبير المبلغ اللازم "لابتياع" حبيبته.وفاز اختراع موسين بالجائزة الكبرى لمعرض باريس العالمي عام 1900. وظلت بندقيته تعيش بعد وفاته حتى أواسط القرن الـ20، مجتازة الحربين العالمتين الأولى والثانية.وتوفي سيرغي إيفانوفيتش موسين في عام 1902، متأثرا بالالتهاب الرئوي البكتيري.

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