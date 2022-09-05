https://sputnikarabic.ae/20220905/بوتين-الأولوية-للمستهلكين-الروس-في-مشروع-سخالين-2-1067313891.html
بوتين: الأولوية للمستهلكين الروس في مشروع "سخالين 2"
بوتين: الأولوية للمستهلكين الروس في مشروع "سخالين 2"
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، إن السلطات تولي أهمية قصوى تجاه المستهلكين الروس فيما يخص مشروع "سخالين -2". 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T13:04+0000
2022-09-05T13:04+0000
2022-09-05T13:04+0000
فلاديمير بوتين
روسيا
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وقال بوتين في اجتماع يتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في إقليم كامتشاتكا: "تتعلق مسألة تخصيص الموارد من هذا المجال بالتزاماتنا، بما في ذلك عمل المشغلين في هذه المؤسسة، يذهب قدر كبير إلى اليابان وكوريا الجنوبية، ولكن، بالطبع، للمستهلكين المحليين أهمية قصوى بالنسبة لنا".ونوه بوتين إلى أن هناك عددًا كافيًا من الأشخاص المستعدين للانضمام إلى مشروع "سخالين -2" من الأجانب والروس.وكان قد وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم إلى إقليم كامتشاتكا، حيث سيشارك في منتدى بيئي للشباب.ويتضمن مشروع "سخالين 2" استخراج النفط والغاز من حقلين قبالة شواطئ جزيرة سخالين الروسية وإنتاج الغاز المسال.وأصبحت جميع ممتلكات المشروع أخيرا بعدما أقدمت دول أجنبية ومنظمات دولية على خطوات غير ودية تجاه روسيا، ملكا للدولة الروسية بينما عينت الحكومة الروسية مديرا جديدا له.
https://sputnikarabic.ae/20220825/اليابان-تواصل-مشاركتها-بمشروع-إنتاج-الغاز-في-روسيا-1066824600.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
فلاديمير بوتين, روسيا
بوتين: الأولوية للمستهلكين الروس في مشروع "سخالين 2"
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، إن السلطات تولي أهمية قصوى تجاه المستهلكين الروس فيما يخص مشروع "سخالين -2".
وقال بوتين في اجتماع يتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في إقليم كامتشاتكا: "تتعلق مسألة تخصيص الموارد من هذا المجال بالتزاماتنا، بما في ذلك عمل المشغلين في هذه المؤسسة، يذهب قدر كبير إلى اليابان وكوريا الجنوبية، ولكن، بالطبع، للمستهلكين المحليين أهمية قصوى بالنسبة لنا".
ونوه بوتين إلى أن هناك عددًا كافيًا من الأشخاص المستعدين للانضمام إلى مشروع "سخالين -2" من الأجانب والروس.
"بالنسبة إلى سخالين -2، فأنتم تعلمون أن لدينا عددًا كافيًا من الأشخاص المستعدين للانضمام إلى هذا المشروع من الأجانب والكيانات الاعتبارية الروسية".
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وكان قد وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
اليوم إلى إقليم كامتشاتكا، حيث سيشارك في منتدى بيئي للشباب.
ويتضمن مشروع "سخالين 2" استخراج النفط والغاز من حقلين قبالة شواطئ جزيرة سخالين الروسية وإنتاج الغاز المسال.
وأصبحت جميع ممتلكات المشروع أخيرا بعدما أقدمت دول أجنبية ومنظمات دولية على خطوات غير ودية تجاه روسيا، ملكا للدولة الروسية بينما عينت الحكومة الروسية مديرا جديدا له.