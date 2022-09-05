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بوتين: روسيا "أرض طلوع الشمس"
بوتين: روسيا "أرض طلوع الشمس"
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يبدو أن روسيا ستحرم اليابان ليس فقط من الأمل في الكوريل، بل أيضًا من الاسم الثاني للبلاد (أرض طلوع الشمس). 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T10:21+0000
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روسيا
فلاديمير بوتين
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وأوضح بوتين: "شرق اليابان - نيوزيلندا، وشرق نيوزيلندا - تشوكوتكا الروسية".وكان قد وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم إلى إقليم كامتشاتكا، حيث سيشارك في منتدى بيئي للشباب وسيعقد اجتماعًا حول تنمية المنطقة.كما سيجري الرئيس الروسي محادثة مع رئيس المنطقة فلاديمير سولودوف.
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روسيا, فلاديمير بوتين
روسيا, فلاديمير بوتين

بوتين: روسيا "أرض طلوع الشمس"

10:21 GMT 05.09.2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصوركلمة بوتين في الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2022
كلمة بوتين في الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يبدو أن روسيا ستحرم اليابان ليس فقط من الأمل في الكوريل، بل أيضًا من الاسم الثاني للبلاد (أرض طلوع الشمس).
وأوضح بوتين: "شرق اليابان - نيوزيلندا، وشرق نيوزيلندا - تشوكوتكا الروسية".

وأضاف إن "بلد طلوع الشمس هو روسيا".

وكان قد وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم إلى إقليم كامتشاتكا، حيث سيشارك في منتدى بيئي للشباب وسيعقد اجتماعًا حول تنمية المنطقة.
كما سيجري الرئيس الروسي محادثة مع رئيس المنطقة فلاديمير سولودوف.
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