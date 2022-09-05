https://sputnikarabic.ae/20220905/بوتين-روسيا-أرض-طلوع-الشمس-1067305163.html
بوتين: روسيا "أرض طلوع الشمس"
بوتين: روسيا "أرض طلوع الشمس"
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يبدو أن روسيا ستحرم اليابان ليس فقط من الأمل في الكوريل، بل أيضًا من الاسم الثاني للبلاد (أرض طلوع الشمس). 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T10:21+0000
2022-09-05T10:21+0000
2022-09-05T10:21+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
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وأوضح بوتين: "شرق اليابان - نيوزيلندا، وشرق نيوزيلندا - تشوكوتكا الروسية".وكان قد وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم إلى إقليم كامتشاتكا، حيث سيشارك في منتدى بيئي للشباب وسيعقد اجتماعًا حول تنمية المنطقة.كما سيجري الرئيس الروسي محادثة مع رئيس المنطقة فلاديمير سولودوف.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, فلاديمير بوتين
بوتين: روسيا "أرض طلوع الشمس"
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يبدو أن روسيا ستحرم اليابان ليس فقط من الأمل في الكوريل، بل أيضًا من الاسم الثاني للبلاد (أرض طلوع الشمس).
وأوضح بوتين: "شرق اليابان - نيوزيلندا، وشرق نيوزيلندا - تشوكوتكا الروسية".
وأضاف إن "بلد طلوع الشمس هو روسيا".
وكان قد وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم إلى إقليم كامتشاتكا
، حيث سيشارك في منتدى بيئي للشباب وسيعقد اجتماعًا حول تنمية المنطقة.
كما سيجري الرئيس الروسي محادثة مع رئيس المنطقة فلاديمير سولودوف.