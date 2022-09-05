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https://sputnikarabic.ae/20220905/بوتين-روسيا-تعود-إلى-القطب-الشمالي-من-أجل-الاقتصاد-والدفاع-1067307751.html
بوتين: روسيا تعود إلى القطب الشمالي من أجل الاقتصاد والدفاع
بوتين: روسيا تعود إلى القطب الشمالي من أجل الاقتصاد والدفاع
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا تعود إلى القطب الشمالي من وجهة نظر اقتصادية ومن وجهة نظر ضمان القدرة الدفاعية ومنع حالات الطوارئ. 05.09.2022, سبوتنيك عربي
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روسيا
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وأضاف بوتين في لقاء مع المشاركين في المنتدى البيئي للشباب لعموم روسيا، قائلا: "روسيا تعود إلى القطب الشمالي من وجهة نظر اقتصادية ومن وجهة نظر ضمان القدرة الدفاعية للبلاد، ومن وجهة نظر منع حالات الطوارئ. وسنعمل على تطوير البنية التحتية لوزارة حالات الطوارئ هناك، كما وسيتم تطوير طريق البحر الشمالي، وقد أطلقنا بالفعل بعض المشاريع الاقتصادية الكبرى هناك، بما في ذلك في قطاع الطاقة".مشيرا إلى أن مستقبل روسيا "مرتبط إلى حد كبير بالقطب الشمالي"، وأول ما يجب فعله هو كشف "ما تراكم هناك نتيجة للنشاط البشري على مدى العقود الماضية".
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روسيا

بوتين: روسيا تعود إلى القطب الشمالي من أجل الاقتصاد والدفاع

11:00 GMT 05.09.2022
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع المشاركين في المنتدى البيئي للشباب لعموم روسيا "النظام البيئي. أرض المحمية الطبيعية" في بتروبافلوفسك كامتشاتسكي، روسيا 5 سبتمبر 2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع المشاركين في المنتدى البيئي للشباب لعموم روسيا النظام البيئي. أرض المحمية الطبيعية في بتروبافلوفسك كامتشاتسكي، روسيا 5 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2022
© Sputnik . POOL
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صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا تعود إلى القطب الشمالي من وجهة نظر اقتصادية ومن وجهة نظر ضمان القدرة الدفاعية ومنع حالات الطوارئ.
وأضاف بوتين في لقاء مع المشاركين في المنتدى البيئي للشباب لعموم روسيا، قائلا: "روسيا تعود إلى القطب الشمالي من وجهة نظر اقتصادية ومن وجهة نظر ضمان القدرة الدفاعية للبلاد، ومن وجهة نظر منع حالات الطوارئ. وسنعمل على تطوير البنية التحتية لوزارة حالات الطوارئ هناك، كما وسيتم تطوير طريق البحر الشمالي، وقد أطلقنا بالفعل بعض المشاريع الاقتصادية الكبرى هناك، بما في ذلك في قطاع الطاقة".

وتابع قائلا: "القطب الشمالي منطقة غير محصنة للغاية من وجهة نظر البيئة وتتطلب اهتماما خاصا لحمايتها، لذلك، فإن كل هذا معا - تنظيف (القمامة) القديمة وخلق ظروف مواتية تضمن بشكل موثوق مصالح الحياة البشرية والمصالح الاقتصادية والدفاعية ومصالح حماية الطبيعة - كل هذا معا مهمة صعبة للغاية".

مشيرا إلى أن مستقبل روسيا "مرتبط إلى حد كبير بالقطب الشمالي"، وأول ما يجب فعله هو كشف "ما تراكم هناك نتيجة للنشاط البشري على مدى العقود الماضية".
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