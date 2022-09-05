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https://sputnikarabic.ae/20220905/بوتين-كازاخستان-قد-تعيد-النمور-إلى-آسيا-الوسطى-1067301834.html
بوتين: كازاخستان قد تعيد النمور إلى آسيا الوسطى
بوتين: كازاخستان قد تعيد النمور إلى آسيا الوسطى
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه بمساعدة التجربة الروسية، يمكن لكازاخستان إعادة النمور إلى آسيا الوسطى في عام 2025. 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T09:09+0000
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روسيا
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وافتتح المنتدى الدولي الثاني لحماية النمور في فلاديفوستوك في جزيرة روسكي، الذي بدأ بتحية فيديو من بوتين، بحسب ما نقلت "سبوتنيك".ووقّعت كازاخستان وروسيا في المنتدى، اتفاقية بشأن إعادة إدخال النمر إلى أراضي الجمهورية، ويمكن إحضار بعضها من بريموري. ووقعت الاتفاقية في إطار المنتدى نائبة وزير البيئة والجيولوجيا والموارد الطبيعية في كازاخستان علياء شالابيكوفا، ووزير الموارد الطبيعية الروسي ألكسندر كوزلوف.ووفقا لأليكسي سوروفوي، النائب الأول لوزير الغابات والصيد في روسيا، يعيش نحو 70 % من سكان نمر آمور في بريموري، لذلك يجب أن تصبح المنطقة مانحًا للحيوانات لإعادة إدخالها. وأضاف: "لدينا الخبرة اللازمة لاصطياد النمور وإعادة تأهيلها ونقلها. كما أننا مستعدون لتبادل الخبرات في حماية ودراسة هذه الحيوانات وحل النزاعات".وصرح رئيس وزارة الموارد الطبيعية الروسية ألكسندر كوزلوف لـ"سبوتنيك" في المنتدى، إن أعداد النمور في روسيا الاتحادية ستظل مستقرة وتنمو، مع استمرار العمل المنهجي على الحفاظ عليها.كما أعرب الوزير عن ثقته في أن أعداد النمور في روسيا لن تظل مستقرة فحسب، بل ستزداد أيضا، مع استمرار العمل المنهجي على الحفاظ عليها.
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بوتين: كازاخستان قد تعيد النمور إلى آسيا الوسطى

09:09 GMT 05.09.2022 (تم التحديث: 09:54 GMT 05.09.2022)
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصورمنحوتة نمر آمور بتقنية الفسيفساء الكهرمانية، تم إنشاؤه بواسطة متخصصين في كالينينغراد أمبر كومبين التابع لشركة الدولة "روستيخ"، في معرض المنتدى الاقتصادي العالمي في فلاديفوستوك، روسيا 5 سبتمبر 2022
منحوتة نمر آمور بتقنية الفسيفساء الكهرمانية، تم إنشاؤه بواسطة متخصصين في كالينينغراد أمبر كومبين التابع لشركة الدولة روستيخ، في معرض المنتدى الاقتصادي العالمي في فلاديفوستوك، روسيا 5 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه بمساعدة التجربة الروسية، يمكن لكازاخستان إعادة النمور إلى آسيا الوسطى في عام 2025.
وافتتح المنتدى الدولي الثاني لحماية النمور في فلاديفوستوك في جزيرة روسكي، الذي بدأ بتحية فيديو من بوتين، بحسب ما نقلت "سبوتنيك".
وأضاف بوتين في كلمته: "إنه لمن دواعي السرور أن تجربتنا مطلوبة في برنامج الشركاء الكازاخستانيين الذين يشاركون في عودة النمور إلى آسيا الوسطى. ويثق المتخصصون الروس في أن النمور الأولى قد تظهر هناك في عام 2025. هذه المبادرة مهمة للغاية".
ووقّعت كازاخستان وروسيا في المنتدى، اتفاقية بشأن إعادة إدخال النمر إلى أراضي الجمهورية، ويمكن إحضار بعضها من بريموري. ووقعت الاتفاقية في إطار المنتدى نائبة وزير البيئة والجيولوجيا والموارد الطبيعية في كازاخستان علياء شالابيكوفا، ووزير الموارد الطبيعية الروسي ألكسندر كوزلوف.
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ووفقا لأليكسي سوروفوي، النائب الأول لوزير الغابات والصيد في روسيا، يعيش نحو 70 % من سكان نمر آمور في بريموري، لذلك يجب أن تصبح المنطقة مانحًا للحيوانات لإعادة إدخالها. وأضاف: "لدينا الخبرة اللازمة لاصطياد النمور وإعادة تأهيلها ونقلها. كما أننا مستعدون لتبادل الخبرات في حماية ودراسة هذه الحيوانات وحل النزاعات".
وصرح رئيس وزارة الموارد الطبيعية الروسية ألكسندر كوزلوف لـ"سبوتنيك" في المنتدى، إن أعداد النمور في روسيا الاتحادية ستظل مستقرة وتنمو، مع استمرار العمل المنهجي على الحفاظ عليها.

وقال كوزلوف: "الصيادون وإزالة الغابات ونقص الإمدادات الغذائية. إذا واصلنا العمل على هذه القضايا الثلاث بنفس الديناميكيات، أنا متأكد من أن عدد النمور في بلدنا سيظل دائما مستقرا".

كما أعرب الوزير عن ثقته في أن أعداد النمور في روسيا لن تظل مستقرة فحسب، بل ستزداد أيضا، مع استمرار العمل المنهجي على الحفاظ عليها.
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