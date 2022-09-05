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أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز عتبة 2900 دولار لكل ألف متر مكعب
https://sputnikarabic.ae/20220905/بوتين-ليس-السببصدمة-في-بريطانيا-من-بيان-شركة-غازبروم-1067290616.html
"بوتين ليس السبب"...صدمة في بريطانيا من بيان شركة "غازبروم"
"بوتين ليس السبب"...صدمة في بريطانيا من بيان شركة "غازبروم"
أثار قرار شركة "غازبروم" الروسية بتعليق إمداداتها عبر خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 1" من روسيا إلى أوروبا، الأمر الذي قد يهدد بارتفاع جديد لأسعار الغاز، حفيظة... 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T06:00+0000
2022-09-05T06:00+0000
بريطانيا
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وردّ قراء صحيفة "ديلي ميل" على هذا القرار بجملة من التعليقات التي هاجموا من خلالها سياسي بلادهم وسياسة حكومتهم.وعلّق صاحب الحساب الذي حمل اسم Freja.8، قائلا: "الكهرباء، التي كانت الأسبوع الماضي، أصبحت الآن أغلى أربع مرات، وستزداد سوءا".فيما قال صاحب الحساب Pink Pain: "لا أريد أن أدفع لأوكرانيا. دعونا نعود إلى الحياة الطبيعية".يذكر أن خط "نورد ستريم 1" يعمل مع قيود منذ منتصف يونيو/حزيران، ومنذ نهاية يوليو/تموز، كان يعمل بنسبة 20 % فقط من طاقته البالغة نحو 170 مليون متر مكعب يوميا. وأكد الجانب الروسي أن انخفاض الإمدادات يرجع فقط إلى العقوبات التي تسببت في مشاكل في صيانة وإصلاح وحدات ضخ الغاز من شركة "سيمنز". في الآونة الأخيرة، تم توفير توربين واحد فقط. وذكرت شركة "غازبروم"، يوم الجمعة الماضي، أن "نورد ستريم"، الذي تم إغلاقه سابقا لمدة ثلاثة أيام للصيانة المجدولة، لا يمكنه استئناف التشغيل بسبب تسرب الزيت في وحدة Trent 60 العاملة الوحيدة.
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بريطانيا

"بوتين ليس السبب"...صدمة في بريطانيا من بيان شركة "غازبروم"

06:00 GMT 05.09.2022
© AFP 2022 / NIKOLAY DOYCHINOVأنابيب غاز طبيعي
أنابيب غاز طبيعي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2022
© AFP 2022 / NIKOLAY DOYCHINOV
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أثار قرار شركة "غازبروم" الروسية بتعليق إمداداتها عبر خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 1" من روسيا إلى أوروبا، الأمر الذي قد يهدد بارتفاع جديد لأسعار الغاز، حفيظة المواطنين البريطانيين الذين عبروا عن امتعاظهم.
وردّ قراء صحيفة "ديلي ميل" على هذا القرار بجملة من التعليقات التي هاجموا من خلالها سياسي بلادهم وسياسة حكومتهم.
وعلّق صاحب الحساب الذي حمل اسم Freja.8، قائلا: "الكهرباء، التي كانت الأسبوع الماضي، أصبحت الآن أغلى أربع مرات، وستزداد سوءا".

فيما دعا صاحب الحساب CantBargainWithMaths، للاعتراف بأن الحرب الاقتصادية بدأها الغرب وليس روسيا، قائلا: "لنكن صادقين مع روسيا. نحن الغرب بدأنا هذه الحرب الاقتصادية، وليس هم. لقد فعل سياسيونا ذلك وهم يعلمون أنها ستحدث. لقد فشل نظامنا السياسي بأكمله ويجب استبداله".

فيما قال صاحب الحساب Pink Pain: "لا أريد أن أدفع لأوكرانيا. دعونا نعود إلى الحياة الطبيعية".

وقال صاحب الحساب Bugsareformugs، : " أنا لا ألوم بوتين. ماذا توقع الجميع عندما حاولنا ابتزازه بالعقوبات؟".

يذكر أن خط "نورد ستريم 1" يعمل مع قيود منذ منتصف يونيو/حزيران، ومنذ نهاية يوليو/تموز، كان يعمل بنسبة 20 % فقط من طاقته البالغة نحو 170 مليون متر مكعب يوميا. وأكد الجانب الروسي أن انخفاض الإمدادات يرجع فقط إلى العقوبات التي تسببت في مشاكل في صيانة وإصلاح وحدات ضخ الغاز من شركة "سيمنز".
في الآونة الأخيرة، تم توفير توربين واحد فقط. وذكرت شركة "غازبروم"، يوم الجمعة الماضي، أن "نورد ستريم"، الذي تم إغلاقه سابقا لمدة ثلاثة أيام للصيانة المجدولة، لا يمكنه استئناف التشغيل بسبب تسرب الزيت في وحدة Trent 60 العاملة الوحيدة.
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