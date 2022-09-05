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https://sputnikarabic.ae/20220905/بوتين-وباشينيان-يبحثان-الوضع-في-ناغورني-قره-باغ-1067317664.html
بوتين وباشينيان يبحثان الوضع في ناغورني قره باغ
بوتين وباشينيان يبحثان الوضع في ناغورني قره باغ
ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان خلال اتصال هاتفي تنفيذ الاتفاقات الثلاثية بين قادة روسيا وأرمينيا وأذربيجان بشأن... 05.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-05T13:58+0000
2022-09-05T13:58+0000
روسيا
ناغورني قره باغ
نيكول باشينيان
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وقالت الخدمة الصحفية للكرملين، في بيان: "تم التطرق إلى بعض الجوانب العملية لتنفيذ الاتفاقات الثلاثية بين قادة روسيا وأرمينيا وأذربيجان بتاريخ 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 و11 يناير/كانون الثاني و26 نوفمبر 2021، والتي تحظلى بأهمية أساسية للحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة".بالإضافة إلى ذلك، تم الاتفاق على مواصلة الاتصالات على مختلف المستويات.في غضون ذلك، أعلنت الخارجية الروسية أن الوزير سيرغي لافروف سيعقد اجتماعا اليوم مع نظيره الأرميني أرارات ميرزويان.وقالت الوزارة للصحفيين: "اليوم سيعقد لافروف لقاء عمل مع نظيره الأرميني في موسكو".
https://sputnikarabic.ae/20220803/الجيش-الأذربيجاني-يسيطر-على-بعض-المرتفعات-في-قره-باغ-1065958418.html
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روسيا, ناغورني قره باغ, نيكول باشينيان
روسيا, ناغورني قره باغ, نيكول باشينيان

بوتين وباشينيان يبحثان الوضع في ناغورني قره باغ

13:58 GMT 05.09.2022
© Sputnik . Sergie Gyneev / الانتقال إلى بنك الصور رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين،
 رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2022
© Sputnik . Sergie Gyneev
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ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان خلال اتصال هاتفي تنفيذ الاتفاقات الثلاثية بين قادة روسيا وأرمينيا وأذربيجان بشأن ناغورني قره باغ.
وقالت الخدمة الصحفية للكرملين، في بيان: "تم التطرق إلى بعض الجوانب العملية لتنفيذ الاتفاقات الثلاثية بين قادة روسيا وأرمينيا وأذربيجان بتاريخ 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 و11 يناير/كانون الثاني و26 نوفمبر 2021، والتي تحظلى بأهمية أساسية للحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة".
بالإضافة إلى ذلك، تم الاتفاق على مواصلة الاتصالات على مختلف المستويات.
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في غضون ذلك، أعلنت الخارجية الروسية أن الوزير سيرغي لافروف سيعقد اجتماعا اليوم مع نظيره الأرميني أرارات ميرزويان.
وقالت الوزارة للصحفيين: "اليوم سيعقد لافروف لقاء عمل مع نظيره الأرميني في موسكو".
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