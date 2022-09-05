https://sputnikarabic.ae/20220905/بوتين-وباشينيان-يبحثان-الوضع-في-ناغورني-قره-باغ-1067317664.html

بوتين وباشينيان يبحثان الوضع في ناغورني قره باغ

بوتين وباشينيان يبحثان الوضع في ناغورني قره باغ

ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان خلال اتصال هاتفي تنفيذ الاتفاقات الثلاثية بين قادة روسيا وأرمينيا وأذربيجان بشأن... 05.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-05T13:58+0000

2022-09-05T13:58+0000

2022-09-05T13:58+0000

روسيا

ناغورني قره باغ

نيكول باشينيان

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وقالت الخدمة الصحفية للكرملين، في بيان: "تم التطرق إلى بعض الجوانب العملية لتنفيذ الاتفاقات الثلاثية بين قادة روسيا وأرمينيا وأذربيجان بتاريخ 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 و11 يناير/كانون الثاني و26 نوفمبر 2021، والتي تحظلى بأهمية أساسية للحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة".بالإضافة إلى ذلك، تم الاتفاق على مواصلة الاتصالات على مختلف المستويات.في غضون ذلك، أعلنت الخارجية الروسية أن الوزير سيرغي لافروف سيعقد اجتماعا اليوم مع نظيره الأرميني أرارات ميرزويان.وقالت الوزارة للصحفيين: "اليوم سيعقد لافروف لقاء عمل مع نظيره الأرميني في موسكو".

https://sputnikarabic.ae/20220803/الجيش-الأذربيجاني-يسيطر-على-بعض-المرتفعات-في-قره-باغ-1065958418.html

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روسيا, ناغورني قره باغ, نيكول باشينيان